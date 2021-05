Darmstadt

Mitarbeiter des Finanzamts entdecken Drogen (siehe Foto)

Darmstadt (ots) – Wegen eines Steuervergehens haben Mitarbeiter des Finanzamtes am Mittwochmorgen 19.05.21 eine Wohnung in einem Hochhaus in der Bartningstraße aufgesucht und dabei Drogen und eine Luftdruckpistole entdeckt.

Die verständigte Polizei konnte mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der über die Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragt wurde, kurze Zeit nach dem Fund die Wohnung durchsuchen. Für die Maßnahme setzten die Ermittler auch einen Rauschgiftspürhund ein.

Es wurden etwa 110 Gramm Crystal, 131 Ecstasy-Pillen, 71 LSD-Trips, geringe Mengen an Amphetamine und Kokain sowie drogentyptisches Verpackungsmaterial sichergestellt.

Die Drogen und die Luftdruckpistole gehören nach ersten Ermittlungen einem 26-Jährigen, der mit einem Freund in der Wohnung lebt. Gegen ihn wird jetzt wegen illegalem Anbau, Herstellung und Handel mit Betäubungsmittel sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Unfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (19.05.) gegen 19:45 Uhr kam es in der Schlossgartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und einem roten Kleinkraftrad. Nach ersten Ermittlungen bogen die Fahrzeuge zuvor von der Frankfurter Straße in die Schlossgartenstraße ein. Infolge des Unfalls wurde eine 42-Jährige aus Mühltal leicht verletzt. Der weiße Pkw entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht neben dem flüchtigen Pkw auch weitere Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer eines Lastenrades, der sich zur Unfallzeit ebenfalls in der Schlossgartenstraße befand. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Darmstadt (Telefon 06151/969 3610) entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Zeugen und den Verursacher

Griesheim (ots) – Im Bereich der Kreuzung Hahlgartenstr./Bessunger Str. wurde ein geparkter gelber VW Polo in der Zeit vom Mittwoch (19.05.21), 13:00 Uhr bis zum Donnerstag (20.05.21), 06:30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers müssen ebenfalls deutliche Unfallspuren entstanden sein. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der 06155/8385-0 zu melden.

Diebesgut bei Polizeikontrolle sichergestellt

Furth am Wald/Münster (ots) – Nach einer Polizeikontrolle an der Deutsch-Tschechischen Grenze Ende April sucht die Polizei in Dieburg die Eigentümer von sichergestellten Gegenständen. Am 28. April hatten bayerische Polizisten in Furth am Wald einen Kleinbus überprüft. Bei der Kontrolle stellten sie unter anderem zwei gestohlene E-Bikes sicher, die aus Straftaten in Münster und Heidelberg stammen.

Darüber hinaus kamen auch eine neue Tischkreissäge, neue Turnschuhe, ein Modellhubschrauber, zwei 3D-Lampen sowie Kopfhörer in amtliche Verwahrung.

Alarm verhindert Einbruch – Kriminelle gehen leer aus

Erzhausen (ots) – Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch am frühen Donnerstagmorgen (20.05.) das Weite suchen. Gegen 4.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten die Alarmauslösung in einer Arztpraxis in der Mainstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kriminelle ein Fenster zum Inneren der Praxis gewaltsam geöffnet. Als sie dadurch den Alarm auslösten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden (06151/969-0).

Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Diebe sind am Mittwoch (19.04.) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Herrnwiesenweg eingedrungen. Zwischen 8.15 Uhr und 15 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch die Terrassentür oder ein Kellerfenster Zutritt zu dem Anwesen. die Kriminellen durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten insgesamt 750 Euro Bargeld.

Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) zu melden.

Polizeistreifen führen Schwerpunktkontrollen durch

Otzberg/Groß-Umstadt/Münster (ots) – Einsatzkräfte der Polizeistation Dieburg haben am Mittwoch (19.05.) umfangreiche Verkehrskontrollen unter anderem in Otzberg, Groß-Umstadt und Münster durchgeführt. Über 150 Fahrzeuge wurden zwischen 11-21 Uhr durch die Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Positive Erkenntnis des Einsatzes: Bei einer überwiegenden Mehrheit der Gestoppten gab es Nichts zu beanstanden.

Zwischen 11.30-13.15 Uhr lag der Schwerpunkt des Einsatzes auf Geschwindigkeitsverstößen. Auf Höhe einer Schule in der Reinheimer Straße in Otzberg wurde das Tempo von insgesamt 45 Fahrzeugen gemessen. Zwölf Verkehrsteilnehmende überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und wurden einer anschließenden Kontrolle unterzogen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 106 km/h gemessen wurde. Ihm droht jetzt ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld. Vier weitere Ertappte müssen damit ebenfalls rechnen, sie hatten zwischen 94 km/h und 103 km/h auf dem Tacho.

Bei einer anschließenden Standkontrolle in der Georg-August-Zinn-Straße in Groß-Umstadt hielten die Polizeikräfte insgesamt 48 Fahrzeuge. In 16 Fällen ahndeten die Streifen einen Gurtverstoß, zudem drohen drei weiteren Fahrzeugführern eine Anzeige, da sie ihr Mobiltelefon am Steuer genutzt hatten. Dies hat ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zur Folge.

Zu Fuß ging es für eine Mutter und ihr 2-jähriges Kind nach einer Kontrolle in Münster weiter. Im Rahmen einer Überprüfung hatte eine Streife sie und ihren Mann in einem Auto gestoppt. Die beiden 2 und 12 Jahre alten Kinder waren auf dem Rücksitz ohne jegliche Sicherung transportiert worden. Auch der Vater war nicht angeschnallt. Da die Familie für das Kleinkind keinen passenden Kindersitz dabeihatte, wurde die Weiterfahrt zu viert untersagt.

Das Streifenteam leitete ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein. Bei den weiteren mobilen Kontrollen wurden bei 93 gestoppten Verkehrsteilnehmenden noch 13 Gurtverstöße und ebenfalls drei Handyverstöße geahndet. Alle durchgeführten Drogen- und Alkoholtest verliefen erfreulicherweise negativ.

Groß Gerau

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und erheblicher Staubildung

Polizeiautobahnstation Südhessen

Gemarkung Kelsterbach/Rhein-Main-Gebiet (ots) – Gegen 14:50 Uhr kam es am Donnerstag 20.05.2021 auf der A3 am Mönchhofdreieck, Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen und einem PKW. Der 46-jährige Fahrer des in der rechten Spur fahrenden Sattelzuges aus Polen musste verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende 47-jährige Sattelzuglenker fuhr infolge Unachtsamkeit auf. Trotz anfänglichen Verdachts blieb er glücklicherweise unverletzt. Ein dahinterfahrender 35-jähriger Bad Homburger reagierte ebenfalls zu spät und fuhr mit seinem PKW leicht auf.

Die Sattelzugmaschine des Frankfurters wurde stark beschädigt, es traten Betriebsstoffe aus, weiterhin wurde die Ladung im Sattelauflieger beschädigt und Energydrink lief auf die Fahrbahn, welche im Nachgang gereinigt werden musste. Die Bergung des stark beschädigten Sattelzuges gestaltete sich schwierig, der verständigte Abschleppdienst musste mit mehreren Fahrzeugen anrücken, die Freigabe der Fahrbahn verzögerte sich entsprechend. Es kam zu erheblichem Rückstau bis in den frühen Abend hinein, über das Wiesbadener Kreuz der A3 / A66 hinaus sowie auf die A67 bis an das Rüsselsheimer Dreieck.

Die Sachschäden belaufen sich auf ungefähr 100.000 Euro. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizeien Frankfurt und Südhessen waren ein Rettungswagen sowie die Autobahnmeisterei Rüsselsheim an der Unfallstelle eingesetzt.

Kreis Bergstraße

Tatverdächtiger in Jogginganzug nach Wohnungsanbruch geflüchtet

Lampertheim (ots) – Aus einer aufgebrochenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Amselstraße wurden Schmuck, Geld sowie persönliche Dokumente gestohlen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 8.500 Euro.

Nach ersten Ermittlungen kletterten die Täter auf den im ersten Stock befindlichen Balkon. Durch die aufgebrochene Tür wurde sich Zutritt verschafft und die Wohnung durchsucht.

Zur Tatzeit zwischen Mittwoch (19.05.), 23.30 Uhr und Donnerstag (20.05.), 6.30 Uhr hat ein Anwohner einen bis zu 1,80 Meter großen Mann gesehen, der sich in einem angrenzenden Garten, im Bereich des Habichtswegs zunächst versteckte und in der Folge weglief. Der Tatverdächtige wird zwischen 31 und 40 Jahre geschätzt. Er soll einen dunklen Jogginganzug und eine Wollmütze getragen haben.

Alle Hinweise zu dem Einbruch werden in Heppenheim vom K 21/ 22 entgegengenommen. Die Beamten sind auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Drei Autoaufbrüche – Kripo sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Die Polizei in Heppenheim (K 21/ 22) ermittelt aktuell nach drei Autoaufbrüchen in Bürstadt. In der Nacht zum Donnerstag 19.05.-20.05.21 wurde zum einen ein weißer Golf in der St.-Michael-Straße angegangen. Zum anderen traf es in der Mainstraße, zwischen Jahnstraße und Clemensstraße, einen BMW. Mitgenommen wurde alles was von Wert sein könnte, wie Schlüssel, Taschen, Brillen und Kleingeld. Für die Taten wurde immer eine Scheibe eingeschlagen.

Bereits in der Vornacht (18. – 19.05.) wurde ein Ford Fiesta in der Gartenstraße aufgebrochen. Wer zu den Taten Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/22.

79-Jähriger ohne Führerschein? – Seniorenehepaar tauscht Sitze

Zwingenberg/A5 (ots) – Am Mittwochnachmittag 19.05.2021 fiel Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5 ein Transporterbauf. Beim Vorbeifahren an dem Fahrzeug wurde der Fahrer und seine Beifahrerin durch die Ordnungshüter in Augenschein genommen. Mit dem Leuchtsignal “Polizei bitte folgen”, wurde das Fahrzeug auf den nächsten Rastplatz gelotst.

Als sich der Streifenwagen im Kurvenbereich des Rastplatzes befand, dauerte es ungewöhnlich lange, bis der Transporter schlussendlich eintrudelte. Die Beamten staunten anschließend nicht schlecht. Gesteuert wurde der Transporter nun von der Beifahrerin.

Auf Nachfrage der Polizisten gab die 77-Jährige an, mit ihrem 79 Jahre alten Ehemann getauscht zu haben, weil ihm schlecht wurde. Die Beamten vermuten aber eher, dass der Fahrertausch der Tatsache geschuldet war, dass der 79-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

Zudem wird von der Polizei ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz geprüft, weil das Ehepaar gewerbliche Güter transportierte aber keinerlei Nachweise über die Lenk- und Ruhezeiten vorlegen konnte.

