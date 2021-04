Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Dachstuhl ausgebrochen

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag gegen 13:50 Uhr geriet die

Hausfassade eines in der Tullastraße befindlichen Einfamilienhauses in Brand und

nicht wie anfangs angenommen der Dachstuhl des Gebäudes. Nach derzeitigen

Erkenntnissen waren für den Brandausbruch Gartenarbeiten durch den Hausbesitzer

ursächlich, die einen Funkenflug verursachten. Hierbei griffen wiederum einzelne

Funken auf die Hausfassade über. Durch das Feuer kam es zu einer starken

Rauchentwicklung. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr musste auch ein Teil der

Hausfassade abgetragen werden. Beide Hausbewohner blieben glücklicherweise

unverletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Sinsheim: Diebstahl einer Baumaschine gelang; von zwei weiteren Rüttelpplatten misslangen; Zeugen gesucht

Sinsheim – Bislang unbekannte Täter hatten zunächst zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle in der Breiten Straße und

in der Carl-Benz-Straße jeweils eine Rüttelplatte entwendet.Die Baumaschinen,

die beide einer Firma gehörten, hatten einen Wert von insgesamt ca. 10.000.-

Euro.

Bei der Nachschau wurden am frühen Montagnachmittag wurden zwei Rüttelplatten

nahe eines Discountmarktes in der Breiten Straße aufgefunden. Eine der

aufgefundenen Geräte stammte aus dem bekannten Diebstahl, die andere von einem

noch unbekannten Diebstahl einer anderen Baufirma nahe eines

Lebensmittelgroßhändlers. Eine der beiden erstgenannten Baumaschinen blieb

verschwunden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen müssen mehrere Täter am Werk gewesen sein.

Weshalb sie nur eine der Rüttelplatten mitnahmen, ist unbekannt. Möglicherweise

wurden sie beim Abtransport gestört und ließen zwei der drei Geräte zurück.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, insbesondere verdächtige

Beobachtungen hinsichtlich eines Fahrzeuges und/oder Personen machten, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Sinsheim: Vandalismus auf Baustelle; Bagger erheblich beschädigt, Zeugen gesucht

Sinsheim – Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand durch Vandalismus auf

einer Baustelle im Gewann „Kaiserberg“ an der K 4176 zwischen den Ortsteilen

Eschelbach und Hoffenheim.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheiben eines Radbaggers ein und

zerstachen einen Reifen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Nußloch: Autofahrer prallt auf Kindergartengelände gegen Garagenwand; zwei Kinder und Autofahrer verletzt

Nußloch – Weshalb ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug am späten

Dienstagvormittag auf das Gelände eines Kindergartens geriet, ist Gegenstand der

verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr in der Fröbelstraße. Nach dem

bisherigen Ermittlungsstand wollte der 89-Jährige rückwärts einparken, fuhr dann

aber aus unbekannten Gründen vorwärts, durchbrach den Zaun des Kindergartens und

prallte dort gegen eine Garagenwand.

Ob dabei zwei spielende Kinder von dem Fahrzeug des Seniors erfasst wurden, muss

noch ermittelt werden. Vorsichtshalber wurden beide mit einem Rettungswagen zur

Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Der Autofahrer selbst wurde

ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht.

Der exakte Unfallablauf steht noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens

wird auf rund 15.000.- Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Seniors wurde

sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradtour endet in Klinik – Radfahrer schwer verletzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Ein 51-Jähriger fuhr am Sonntagmittag

alleine mit seinem Fahrrad die Downhillstrecke nördlich des Griethwegs hinunter,

als er gegen 13:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Der schwer

verletzte Radfahrer, dessen Schutzhelm bei dem Sturz zu Bruch ging, versuchte

zunächst durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, was aber zunächst ohne

Erfolg blieb. Erst nach ca. 60 Minuten wurde er von zwei Spaziergängern

gefunden. Diese kümmerten sich um den 51-Jährigen und setzten sofort den Notruf

ab. Mithilfe eines Quads der Feuerwehr Schriesheim gelang es den Verletzten aus

dem schwer zugänglichen Waldgebiet zu retten. Anschließend kam er mit einem

Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik.

Wiesloch/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen – Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/BAB 6 – Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten

Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6 bei Wiesloch. Eine

34-jährige Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Seat auf der mittleren Fahrspur in

Richtung Mannheim unterwegs. Aufgrund eines Bedienungsfehlers bremste sie ihr

Fahrzeug unvermittelt stark ab. Dabei fuhr ihr ein nachfolgender 54-jähriger

Skodafahrer hinten auf. Der Fahrer eines dahinter befindlichen Sattelzugs

versuchte noch, abzubremsen, wich gleichzeitig nach links aus und stieß dabei

gegen den Skoda. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 30-jähriger Mann

musste mit seinem VW Tiguan abbremsen und dem Sattelzug nach links ausweichen.

Während ein von hinten herannahender 64-jähriger Opel-Fahrer mit dem VW Tiguan

kollidierte, prallte der Sattelzug in den Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des VW Tiguan leicht verletzt

und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die schwangere

Fahrerin des Seat, sowie deren 2-jähriges Kind wurden vorsorglich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die vier Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bis 9.15 Uhr die Fahrbahn in Richtung Mannheim voll

gesperrt. Anschließend waren der linke und mittlere Fahrstreifen bis ca. 10.20

Uhr blockiert. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und die Standspur

an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergab sich ein Rückstau von bis zu 4

Kilometern Länge.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drogenbeeinflusster eScooter-Fahrer

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 42-jähriger Mann war am

Montagnachmittag unter Drogeneinfluss mit einem eScooter in Altlußheim

unterwegs. Der Mann fiel Polizeibeamten in der Hauptstraße auf, da er während

der Fahrt eine offenbar selbstgedrehte Zigarette rauchte. Als er auf dem

Fahrradweg, in Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Lebensmittelmarktes gestoppt

wurde, hatte er die „Zigarette“ bereits auf den Radweg geworfen. Diese konnte

jedoch aufgefunden und als Joint identifiziert werden. Einen Drogenvortest

wollte der Mann nicht durchführen. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier

Hockenheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun

wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes ermittelt. Er

sieht nun einem Fahrverbot entgegen. Bei den sogenannten eScootern handelt es

sich um Kraftfahrzeuge, weshalb hier die gleichen Regeln gelten wie für

Autofahrer. Ebenso haben die Fahrer der eScooter bei Verstößen mit den gleichen

führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Montagmorgen ein unbekannter Autofahrer in Eberbach. Eine 27-jährige Frau war

gegen 8 Uhr mit ihrem Seat auf der Neckarstraße (L595) von Waldwimmersbach in

Richtung Kreisverkehr unterwegs. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der

ihr nachfolgende Autofahrer realisierte dies offenbar zu spät und fuhr der

Seat-Fahrerin auf. Anschließend fuhr er einfach weiter. Die 27-Jährige zog sich

bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und begab sich zunächst zur

ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde bei dem

Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Das unfallverursachende Fahrzeug wird als BMW, vermutlich 5er-Reihe, mit

MOS-Kennzeichen beschrieben, das von einer männlichen Person, Mitte 20 mit

kurzen dunklen Haaren, gesteuert wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Wiesloch/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen – Fahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt

Wiesloch/BAB 6 – Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist derzeit die A 6 in

Höhe Wiesloch in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Nach derzeitigen

Sachstand kam es gegen 8.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und

Wiesloch/Rauenberg zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Inwiefern Personen

zu Schaden kamen, ist derzeit noch unklar. Polizei und Rettungsdienst sind

derzeit mit zahlreichen Kräften vor Ort. Nach Auskunft der Rettungsleitstelle

ist vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber auf dem Anflug.