Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos – 10.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Käfertal – Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 07:25

Uhr auf der B38 in Fahrtrichtung stadteinwärts. Eine 28-jährige VW-Fahrerin

merkte zu spät, das die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt auf Stilltstand

abbremsten und fuhr auf den BMW einer 26-Jährigen auf, welche durch den Aufprall

wiederum auf einen Skoda und einen Renault geschobene wurde. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Der VW und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10.000 EUR.

Mannheim-Almenhof: Zwei eScooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim-Almenhof – Zwei junge Menschen, ein Mann und eine Frau, waren am

Montagnachmittag mit eScootern im Stadtteil Almenhof unterwegs, obwohl sie unter

Drogeneinfluss standen. Die zwei 22-Jährigen fielen einer Polizeistreife kurz

nach 15 Uhr in der Neckarauer Straße auf, wurden gestoppt und kontrolliert.

Dabei fiel den Beamten sofort auf, dass sich die beiden äußerst nervös

verhielten und deutlich Anzeichen für Drogenkonsum zeigten. Ein Drogentest bei

den jungen Leuten bestätigte diesen Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis.

Das Duo wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht, wo ihnen Blutproben

entnommen wurden. Gegen beide wird nun wegen Verkehrsteilnahmen unter

Drogeneinfluss und Verdacht des Drogenbesitzes ermittelt. Sie sehen nun einem

Fahrverbot entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindrücklich darauf hin, dass

es sich bei den sogenannten eScootern um Kraftfahrzeuge handelt und hier die

gleichen Regeln hinsichtlich Alkohol- und Drogenbeeinflussung gelten wie für

andere Kraftfahrzeuge und Verstöße führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich

ziehen.

Mannheim-Käfertal: Fahrspur gewechselt und Unfall verursacht – 8.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Käfertal – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 09:45

Uhr an der Auffahrt zur BBC-Brücke in Fahrtrichtung Käfertal. Ein 49-jähriger

Mini-Fahrer wartete auf der einspurigen Abbiegespur hinter einer 40-jährigen

Mitsubishi-Fahrerin. Bei Grünlicht bog die Frau auf die rechte der beiden

Fahrspuren ab, der 49-jährige befuhr die linke Fahrspur, der nun zweispurig

gewordenen Friedrich-Ebert-Straße. Ohne auf den nachfließenden Vekehr zu achten

wechselte die 40-jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah

hierbei den Mini-Fahrer auf der linken Fahrspur. Beide Autos kollidierten

miteinander, der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 EUR.