Heidelberg-Kirchheim, B535: Streitigkeiten und eingedellte Fahrzeugtür – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim, B535: – Nachdem die Fahrer eines VW und eines

Peugeot am Montagabend gegen 20:30 Uhr hintereinander die B535 in Fahrtrichtung

Schwetzingen befuhren, gerieten die Beiden aus bislang unbekannter Ursache

aneinander. Zunächst beleidigten sich die PKW-Fahrer gegenseitig, bevor beide

schließlich die Abfahrt Heidelberg in Richtung Speyerer Straße nahmen. Hier

mussten die Hitzköpfe verkehrsbedingt an einer Ampel warten. Der 51-jährige

Peugeot-Fahrer war offenbar noch derart aufgebracht, dass er nochmals hupte. Der

Beifahrer seines Kontrahenten fühlte sich durch dieses Verhalten wiederum derart

provoziert, dass er kurzerhand aus dem VW ausstieg. Zielstrebig suchte er den

Peugeot auf und öffnete die Fahrertür. Der Fahrer des VW eilte seinem

aufgebrachten Beifahrer hinterher und konnte diesen schließlich vom Auto

wegziehen. Dabei trat dieser gegen die linke Fahrzeugtür des Peugeot, wobei

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Anschließend flüchteten beide im

VW in Richtung Heidelberg stadteinwärts. Die Beamten des Polzeireviers

Heidelberg-Süd haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung

aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten VW sowie dessen

Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 174

1700 zu melden.

Die beiden Verkehrsteilnehmer werden wie folgt beschrieben:

Beifahrer: rotblonde Haare, rotblonder 3-Tage-Bart, ca. 20-25 Jahre alt,

sportliche Figur, auffallend rote Steppjacke und helle Jeans

Fahrer: dunkelblonde Haare, dunkler 3-Tage-Bart, ca. 20-25 Jahre alt, sportliche

Figur

Heidelberg-Neuenheim: Wildschwein verirrte sich in Neuenheim mit weitreichenden Folgen; zwei Verkehrsunfälle verursacht und einen Fußgänger verletzt

Heidelberg – Am Dienstagmorgen verirrte sich ein Wildschwein in den

Stadtteil Neuenheim. Das Tier stieß zunächst gegen den Mercedes einer

70-jährigen Frau, die gegen 8.30 Uhr von der Schröderstraße auf die

Brückenstraße einbiegen wollte. Im Anschluss daran rannte das Wildtier, das

offenbar eine blutende Wunde aufwies, weiter in den Ortskern und verletzte in

der Lutherstraße einen Fußgänger.

Anschließend verschwand es dann, so die Spurenlage, über den Kapellenweg und die

Bergstraße in den angrenzenden Wald.

In der Bergstraße musste rund 10 Minuten nach dem Kontakt mit dem Fußgänger eine

67-jährige VW-Fahrerin dem Tier ausweichen, worauf sie gegen einen geparkten

Dacia stieß. Bis auf die leichte Verletzung des Fußgängers sind keine

Verletzungen zu beklagen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die

Suche nach dem Wildschwein wurde gegen 9.30 Uhr eingestellt.

Der örtliche Jagdpächter ist über den Vorfall und das verletzte Tier informiert.

Die Tierrettung Rhein-Neckar wurde zunächst zu Unterstützung beim Einfangen des

Tieres hinzugerufen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Auto und Radfahrer kollidieren – Radfahrer verletzt

Heidelberg-Pfaffengrund – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen

15 Uhr in der Eppelheimer Straße. Ein 37-jähriger Seat-Fahrer wollte mit seinem

PKW vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Eppelheimer Straße in

Fahrtrichtung Eppelheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen, auf dem

Radweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden, 30-jährigen Radfahrer. Beim

Zusammenstoß wird der Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der

Schaden beträgt rund 2.000 EUR.

Heidelberg-Kirchheim: Beim Abbiegen Unfall verursacht – eine Person verletzt – 13.000 EUR Sachschaden

Heidelberg-Kirchheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen

17:50 Uhr an der Kreuzung Schwetzinger Straße / Albert-Fritz-Straße. Ein

70-jähriger Nissan-Fahrer war auf der Schwetzinger Straße in nördlicher Richtung

unterwegs, als er beim Abbiegevorgang nach links an der Kreuzung zur

Albert-Fritz-Straße eine 22-jährige VW-Fahrerin übersah, welche die Schwetzinger

Straße in Richtung Rathaus befuhr. Beide PKWs kollidierten miteinander, die

junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 EUR.