Neustadt: VHS online – Die Verantwortung von Naturwissenschaftlern und Faszientraining

Neustadt an der Weinstraße – „Die Darstellung der Verantwortung von Naturwissenschaftlern in Film und Literatur“ heißt ein Kursangebot der VHS am Freitag, 21. Mai 2021, ab 19 Uhr.

Mit bedeutenden Erkenntnissen in den Naturwissenschaften ist stets auch die Frage nach dem sinnvollen Umgang mit den Erfindungen, die aus ihnen hervorgehen können, verbunden. Forschungen beispielsweise an der Atombombe, dem Klonen oder an der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz haben die Menschen immer wieder vor die Frage gestellt, wie weit Wissenschaft gehen darf und wo ihre ethisch-moralischen Grenzen liegen bzw. liegen sollten. Der Vortrag will einen Einblick in die ethisch-moralischen Dimensionen von wichtigen Forschungskontroversen geben und die literarische Auseinandersetzung mit diesen vorstellen.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

An sechs Abenden ab Donnerstag, 6. Mai, jeweils von 18.50 bis 19.50 Uhr, steht „FASZIO® – Ganzheitliches Faszientraining“ auf dem Programm. Faszien sind das Bindegewebe, das den ganzen Körper durchzieht. Es verbindet und trennt Muskeln und Organe, gibt uns Elastizität und formt. Es schafft Verbindungen zwischen den Muskeln und Knochen und wirkt zwischen den Gelenken als Pufferzone. Um die Faszien zu trainieren, werden – ähnlich wie in Pilates – langkettige, elastische und geschmeidige Bewegungsabläufe ausgeführt. Dies kann schnell oder langsam geschehen. Ziel ist es, das Bindegewebe wieder in Schwung zu bringen. Mit Hilfe einer Pilatesrolle werden Verklebungen gelöst, die Gewebestruktur wird geordnet, erfrischt und besser durchfeuchtet.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.