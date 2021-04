Ludwigshafen: CHAKO Habekost – Kostenloser Livestream am 15. Mai 2021 aus dem Pfalzbau

Ludwigshafen – Pfälzer Comedy mit Christian CHAKO Habekost gibt ́s am 15. Mai 2021 um 19 Uhr per Livestream aus dem Pfalzbau in Ludwigshafen, und das kostenlos!

Der Stream zugunsten der Stiftung LebensBlicke kann live auf dem YouTube-Kanal der Stiftung, des Ludwigshafener Pfalzbaus und auf Facebook verfolgt werden und wird dankenswerterweise von der Sparkasse Vorderpfalz unterstützt. Die Stiftung freut sich gerade in Corona Pandemie Zeiten allerdings sehr über jede Spende auf das Konto der Sparkasse Vorderpfalz:

IBAN: DE22 545 500 100 000 000 968, oder per PayPal.

Christian CHAKO Habekost ist Befürworter der Stiftung und hat bereits im März 2021 zur Darmkrebsvorsorge aufgerufen.