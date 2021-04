Haßloch: Leisböhler Weintage und Maikerwe müssen 2021 erneut pausieren

Haßloch – Die Gemeindeverwaltung Haßloch sagt vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona- Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im Veranstaltungsbereich die Leisböhler Weintage und die Maikerwe ab. Auch die eigentlich angedachte Alternative eines Weintreffs auf dem Rathausplatz kann angesichts geltender Bestimmungen nicht umgesetzt werden. Ursprünglich hätte Haßloch am dritten Maiwochenende die Leisböhler Weintage und die Maikerwe gefeiert. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass beide Veranstaltungen pausieren müssen.

„Uns war bereits frühzeitig klar, dass wir beide Feste nicht in altbekannter Form durchführen werden können. Daher hatten wir uns eigentliche eine Alternative in Form eines Weintreffs überlegt“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Die Planungen waren bereits vollendet und umsetzungsreif. Demnach hätte der Weintreff auf dem Rathausplatz stattfinden sollen. Angedacht war ein in Lounge-Atmosphäre gestalteter Bereich mit Sitzplätzen, Speisen- und Getränkeangebot. Eine vorherige Sitzplatzreservierung wäre ebenso wie ein tagesaktueller negativer Schnelltest erforderlich gewesen. Zur Kontakterfassung wäre die Luca-App zum Einsatz gekommen. „Voraussetzung zur Durchführung eines solchen Konzepts ist allerdings die Möglichkeit zur Öffnung der Außengastronomie. Dazu ist eine konstante Sieben-Tage- Inzidenz von unter 100 notwendig, die derzeit nicht gegeben ist“, so Gunther Metz aus dem Bereich „Veranstaltungen“.

Der Landkreis Bad Dürkheim weist derzeit konstant eine Inzidenz über 100 auf. Ein signifikanter Rückgang ist momentan nicht erkennbar und die Vorlaufzeit bis zum dritten Maiwochenende liegt inzwischen bei weniger als drei Wochen. „Dieser Vorlauf ist zu knapp und eine Umsetzung ins Ungewisse finanziell nicht tragbar. Daher müssen wir leider auch unsere angedachte Alternative absagen“, so Meyer und Metz.