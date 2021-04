Diebstähle

Eschwege (ots) – Die Geldkassetten von zwei Strom- und einer Wassersäule auf dem Wohnmobilstellplatz in Witzenhausen waren Ziel von Dieben. In den Abend-/Nachtstunden des 13./14.04.21 begaben sich der oder die Täter zu dem Stellplatz in der Straße “Hinter dem Deich” und hebelten die Säulen gewaltsam auf, um an die Kassetten und das Bargeld (10 Euro) zu gelangen. Der angerichtete Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Eschwege (ots) – Eine größere Anzahl leerer Bierkisten wurden dagegen von dem Gelände der Eschweger Klosterbrauerei in der Thüringer Straße in Eschwege entwendet. Am vergangenen Samstagnachmittag wurden durch unbekannte Täter ca. 50 leere Bierkästen von dem Firmengelände gestohlen, nachdem die Umzäunung überstiegen wurde. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Ein Wildunfall ereignete sich noch heute Morgen, um 05:45 Uhr, auf der K 69 zwischen Berge und Neunrode. Ein Waschbär wurde von dem Pkw einer 32-Jährigen aus Witzenhausen erfasst, wodurch am Fahrzeug ein Schaden von ca. 700 EUR entstand. Der Waschbär lief verletzt davon.

7000 EUR Sachschaden, zwei Leichtverletzte

Bereits am 12.04.21 ereignet sich um 14:00 Uhr ein Unfall in der Kasseler Straße in Waldkappel. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 31-Jährige aus Waldkappel im Einmündungsbereich zur “Rue de Carhaix” zu wenden und fuhr hierzu rückwärts. Dabei übersah sie den herannahenden Pkw, der von einer 47-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Pkw der 47-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Eschwege gemeldet. Am gestrigen Dienstag wurde zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Döhlestraße / Carl-Adolf-Eckhardt-Straße ein grauer Ford Fiesta nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr offensichtlich die Döhlestraße und streifte beim Abbiegen den Pkw, an dem die vordere Stoßstange (Ecke Fahrerseite) und die Nebelscheinwerfer herausgerissen wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:15 Uhr, eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck, die von Oberhone in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Polizei Sontra

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen späten Nachmittag, um 17:45 Uhr, fiel der Polizeistreife ein Pkw-Fahrer auf, der nicht angeschnallt war. Daraufhin wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrer, ein 74-Jähriger aus Sontra, kontrolliert. Dabei stellte sich dann heraus, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, worauf ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Aufgrund des Testergebnisses von ca. 1,7 Promille wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins durchgeführt.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 09:05 Uhr befuhr gestern Morgen eine 50-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw die K 63 von Hilgershausen in Richtung Rückerode. Auf der schmalen Fahrbahn prallte sie mit dem Außenspiegel gegen die Ladefläche eines entgegenkommenden Pkws, der von einem 53-Jährigen aus Willebadessen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Unfall auf Netto-Parkplatz

Um 12:49 Uhr parkte gestern Mittag ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Netto-Marktes in der Straße “Am Eschenbornrasen” in Witzenhausen rückwärts aus. Dabei beschädigte er einen gegenüber geparkten Ford Fiesta, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand.

