Katze schlägt Alarm – Bewohnerin ertappt sportlichen Einbrecher – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Durch ihre augenscheinlich verstörte Katze ist die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Kasseler Rothenberg am Dienstagnachmittag 13.04.2021 auf einen Einbrecher aufmerksam geworden. Der sportliche Täter war zuvor auf den 2 Meter hohen Balkon ihrer Hochparterrewohnung geklettert, wo die 33-jährige Frau ihn ertappte, bevor er durch die geöffnete Balkontür in das Wohnzimmer einsteigen konnte.

Das Opfer hatte gegen 17 Uhr im Arbeits- und Schlafzimmer der Wohnung in der Hersfelder Straße/Nahe der Hünfelder Straße, am Schreibtisch gesessen als ihre verängstigte Katze in den Raum schnellte. Alarmiert durch das auffällige Verhalten des Tiers schaute die 33-Jährige im Wohnzimmer nach dem Rechten und erblickte hierbei den fremden Mann auf ihrem Balkon. Der wollte gerade durch die zum Lüften geöffnete Balkontür einsteigen. Die erschrockene Frau schrie den Täter an, woraufhin dieser blitzschnell vom Balkon sprang und über die Grünfläche in Richtung Kirchhainer Straße davonrannte.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 Jahre, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, sportliche/athletische Figur, sehr kurze hellblonde Haare, schwarze knappe “Seemannsmütze” auf dem Kopf, schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Rucksack.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Nord und Bereitschaftspolizei fehlte von dem Täter jede Spur. Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Einbrecher geben können. Hinweise bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Beifahrerin öffnet Autotür und bringt Fahrradfahrer zu Fall

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Mittwochmorgen 14.04.2021 ereignete sich auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel ein Verkehrsunfall, bei dem offenbar das unachtsame Aussteigen einer Beifahrerin einen Fahrradfahrer zu Fall brachte. Der 51-Jährige aus Kassel stieß mit seinem Mountainbike mit der sich öffnenden Tür des Wagens zusammen, kam zu Fall und stürzte zudem noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei wurde er nach ersten Erkenntnissen eher leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7:45 Uhr. Eine junge Autofahrerin war mit ihrem VW Golf auf der Wilhelmshöher Allee in Richtung Innenstadt auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und musste in Höhe des Kirchwegs an der roten Fußgängerampel anhalten. Dort wollte die 20-jährige Beifahrerin aus Calden aus dem Auto aussteigen und öffnete die Tür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Zu dieser Zeit kam von hinten der 51-jährige Fahrradfahrer, der rechts an dem wartenden Auto vorbeifahren wollte. Beim Zusammenstoß mit der Autotür stürzte der Mann mit seinem Mountainbike gegen den linken vorderen Kotflügel des am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo und wurde verletzt. An dem Polo war ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro sowie an der Tür des VW Golfs ein geringer Schaden entstanden.

Die 20-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Unbekannte stehlen Embleme von Chrysler und Skoda: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen (ots) – Auf ungewöhnliche Beute haben es Unbekannte in der Nacht zu Dienstag 13.04.2021 in Harleshausen abgesehen. An einem Chrysler und 2 Skoda hebelten sie die Hersteller-Embleme von den Fahrzeugen und entwendeten diese. An den 3 Pkw entstanden durch das Vorgehen der Täter auch geringer Sachschaden.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren die drei Pkw in der Nacht nahe der Obervellmarer Straße abgestellt. Während die Täter im Geilebachweg an dem schwarzen Chrysler PT Cruiser das Emblem an der Motorhaube stahlen, waren in der Firnskuppenstraße die Embleme eines schwarzen Skoda Roomster und eines grauen Skoda Fabia betroffen.

Wann genau die Diebe in der Nacht agierten, ist bislang ungeklärt.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannter Fahrgast schlägt Minicar-Fahrer und beschädigt geparktes Auto

Kassel-Wesertor (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrgast ist am Dienstagmorgen 13.04.2021 mit einem Minicar-Fahrer in Streit geraten und hat ihn ins Gesicht geschlagen. Hierbei wurde der 57-jährige Mann am Steuer leicht verletzt und seine Brille beschädigt. Anschließend stieg der Täter aus, ohne den Fahrpreis zu bezahlen und stieß die Tür des Minicars gegen einen geparkten BMW Mini. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte.

Wie der 57-jährige Minicar-Fahrer der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord schilderte, ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Ysenburgstraße. Der Fahrgast war zuvor im Kasseler Stadtgebiet eingestiegen und hatte als Fahrtziel den Stadtteil Wesertor angegeben. Während das gelbe Minicar an der roten Ampel der Kreuzung Ysenburgstraße/Gartenstraße stand, sagte der Unbekannte plötzlich, dass er nun aussteigen wolle. Nachdem der Fahrer entgegnet hatte, dass er nur wenige Meter entfernt auf dem Parkstreifen anhalten werde, schlug ihm der Fahrgast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, riss anschließend die Tür auf und stieg aus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, der offenbar in eines der dortigen Mehrfamilienhäuser gegangen war, verlief ohne Erfolg. Neben dem zerbrochenen Rücklicht des BMW entstand auch an der Tür des Minicars ein Schaden von rund 150 Euro.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca 25 Jahre, ca. 1,80 Meter großen, arabisches Erscheinungsbild.

Normale Statur, kurze schwarze lockige Haare, Drei-Tage-Bart.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Hinweise unter Tel.: 0561-9100.

