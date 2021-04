Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – 37-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 37-jähriger

deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge vorgeworfen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde am

Dienstag die Wohnung des Beschuldigten in Graben-Neudorf durchsucht. Dabei haben

Beamte der Kriminalpolizei ca. 500 Gramm Amphetamin, 150 Gramm Marihuana, 116

Ecstasy-Tabletten, geringe Mengen Kokain sowie einen geladenen Gasdruckrevolver

und eine Armbrust mit Metallpfeilen aufgefunden und sichergestellt.

Malsch – Hoher Sachschaden nach Brand in Wohnung

Karlsruhe – Einen Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro verursachte ein

Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Deubel-Straße. Aus

bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 11.00 Uhr im Badezimmer der Wohnung

Kleidungsstücke in Brand. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen verletzte sich

die 69-jährigen Bewohnerin. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Malsch, die mit sechs Fahrzeugen und 34

Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Die Ermittlungen zur

Brandursache werden beim Polizeiposten Malsch geführt.

Malsch – Autokennzeichen selbst gebastelt und betrunken gefahren

Karlsruhe – Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Mittwoch ein Auto in der

Alten Gaggenauer Straße in Malsch auf, an dem selbst gemalte Kennzeichen

angebracht waren. Außerdem wurde das Fahrzeug von einem wohl betrunkenen Fahrer

bewegt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten gegen 0.40 Uhr stand das Auto auf einem

Parkplatz, in dem VW saßen drei Männer. Alle, einschließlich der Fahrer, waren

augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Außerdem konnte der Fahrer keinen

Führerschein vorzeigen.

Während der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass zudem noch Gegenstände

im Fahrzeug waren, die Rückschlüsse auf Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz zulassen. Diese wurden beschlagnahmt. Eine gründliche

Durchsuchung war aufgrund eines Defektes am Fahrzeug vor Ort nicht möglich,

daher wurde es sichergestellt.

Die Ermittlungen in Bezug auf die offensichtlich selbst gebastelten

Fahrzeugkennzeichen und die betäubungsmittelrelevanten Gegenstände im Auto

dauern an.

Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier Ettlingen Blut abgenommen, er wird

angezeigt.

Karlsruhe – Zwei Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen

Karlsruhe – Zu zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Straßenbahnen kam

es am Dienstag in Karlsruhe.

Eine 60-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rintheimer Straße

unterwegs und wollte nach links auf den Ostring abbiegen. Aufgrund Rotlichts

musste sie auf der Linksabbiegerspur anhalten. Das Hupen anderer Pkw-Fahrer nahm

sie zum Anlass, trotz Rotlicht in die Kreuzung zu fahren. Hier kollidierte sie

mit der heranfahrenden Straßenbahn. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro

geschätzt.

Auf der Durlacher Allee kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Klein-Lkw und einer Straßenbahn. Ein 25-Jähriger war mit dem Klein-Lkw auf

der Durlacher Allee in Richtung Durlach unterwegs. Im Baustellenbereich zur

Tullastraße bog er verbotswidrig nach links ab. Im Schienenbereich wurde das

Fahrzeug von einer ebenfalls in Richtung Durlach fahrenden Straßenbahn erfasst.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei beiden Verkehrsunfällen nicht verletzt.

Bretten – Kleinkraftradfahrer bei Fluchtversuch vor Polizei gestürzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zogen sich ein 15-jähriger

Kleinkraftradfahrer und sein 14-jähriger Sozius bei einem Sturz am Dienstagabend

auf der Bundesstraße 35 zu.

Der 15-Jährige fuhr gegen 21.00 Uhr von Bretten in Richtung Knittlingen und

sollte durch eine Streife kontrolliert werden, da an dem Zweirad die Beleuchtung

nicht funktionierte und kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Das

eingeschaltete Blaulicht und das Anhaltezeichen ignorierte der 15-Jährige

zunächst. Nachdem die Streife überholt hatte verringerte der Zweiradfahrer seine

Geschwindigkeit. Als die Beamten ausgestiegen waren, wendete der Jugendliche und

fuhr in Richtung Bretten davon. Der hinterherfahrenden Polizei versuchte er dann

durch Abbiegen auf die Kreisstraße 4519 zu entkommen. Hierbei streifte er den

Bordstein und stürzte. Die Ermittlungen ergaben, dass der 15-Jährige nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und er das Zweirad ohne Wissen des

Eigentümers fuhr. Das Zweirad ist versichert, es war lediglich das Kennzeichen

noch nicht angebracht worden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Kronau – Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Offenbar lediglich leichte Verletzungen zog sich ein

jugendlicher Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der

Kreuzung St. Leoner Straße / Karlstraße in Kronau zu.

Der 15-Jährige befuhr gegen 08.15 Uhr mit seinem Mofa die Karlstraße in Richtung

Kolpingstraße als ihm eine 56-Jährige Autofahrerin an der Kreuzung Karlstraße /

St. Leoner Straße wohl die Vorfahrt nahm. Der Jugendliche kam zu Fall und

verletzte sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.

Karlsruhe – Brand eines Wohnanhängers

Karlsruhe – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend ein

abgestellter Wohnanhänger im Stadtteil Durlach in Vollbrand. Der Wohnanhänger

wurde hierdurch vollständig zerstört.

Gegen 19:45 Uhr wurde das Feuer am Waldrand vor einem Gartengrundstück an der

Ochsenstraße entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits

im Vollbrand. Wie über einen Anwohner in Erfahrung gebracht werden konnte, stand

der Wohnanhänger offenbar schon seit Oktober 2020 verlassen am Straßenrand. Die

Überreste wurden durch eine Abschleppfirma aufgeladen. Für die Vielzahl

einzelner Metallüberreste war sogar ein Containerfahrzeug erforderlich. Zur

Ursache des Brands liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden.

Karlsruhe – Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 15.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen

auf der Landesstraße 602 ereignete.

Gegen 05:50 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Mercedes auf

der L 602 von Dettenheim kommend in Richtung Philippsburg. An der Einmündung des

Abfahrtsastes auf die Bundesstraße 35 möchte der 55-Jährige in Richtung Bruchsal

abfahren und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Mazda.

Augenscheinlich wurden die beiden Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. Durch

den Rettungsdienst wurden sie jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in

ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren beide

Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt

werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine

Spezialfirma gereinigt werden.

Linkenheim- Hochstetten- Pkw-Fahrer mit fast zwei Promille unterwegs

Karlsruhe – Mit fast zwei Promille war am Dienstagabend ein 40 Jahre alter

Autofahrer „Am Wall“ in Linkenheim unterwegs gewesen.

Gegen 21:45 Uhr fiel der Fahrer aufgrund seiner auffallenden Fahrweise einer

Verkehrsteilnehmerin auf. Die verständigten Polizisten konnten den Mann vor

seiner Wohnanschrift feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei

stellten sie bei dem 40-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein im Anschluss

Alkoholüberprüfung ergab bei ihm einen Wert von fast zwei Promille. Der Fahrer

des BMWs muss die Beamten mit auf das Revier begleiten. Dort wurde ihm eine

Blutprobe abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Karlsruhe – Eine Vorfahrtsverletzung war nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen ursächlich für einen Verkehrsunfall auf der Stabelstraße am

Dienstagabend. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer die

Stabelstraße in südliche Richtung, als es an der Kreuzung mit der Nördlichen

Hildapromenade/Hofstraße zur Kollision mit dem von rechts kommenden Fahrzeug

einer 37-Jährigen kam. Infolge des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug das

21-Jährigen abgewiesen und gegen einen Laternenmast geschleudert. Der

Sachschaden bemisst sich auf ca. 10.000 EUR, beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit.