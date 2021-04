Raub in der Saarlandstraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Saarlandstraße wurde am Montag 12.04.2021 gegen 20:15 Uhr, ein 20-Jähriger von zwei ihm unbekannten Männern nach der Uhrzeit gefragt. Hierbei versuchte einer der beiden Unbekannten ihm das Handy, mit dem er gerade telefoniert hatte zu entreißen. Da dies misslang, besprühte der zweite Täter den 20-Jährigen mit Pfefferspray und entriss ihm hierbei das Mobiltelefon. Danach flüchteten beide Männer in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige erlitt eine starke Augenreizung.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: etwa 1,70-1,80 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit weißer Hose, gelber Jacke und Wollmütze, Turnschuhen.

Täter 2: Etwa 25-30 Jahre alt, bekleidet mit dunkelfarbener Jogginghose und Turnschuhen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einsatz in der Bismarckstraße

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montag 12.04.2021 gegen 16:15 Uhr, wurde der Polizei ein etwa 25-30 Jahre alter Mann gemeldet, der in einem Haus in der Bismarckstraße mit einem Messer im Hausflur herumläuft. Sofort wurde das Haus, in dem sich neben Wohnungen auch mehrere Geschäftsräume sowie eine Arztpraxis befinden, nach dem Mann durchsucht. Hierbei ergab sich, dass er bereits kurz vor Eintreffen der Polizei das Gebäude verlassen hatte.

Eine Zeugin gab an, der Mann habe mit dem Messer niemanden bedroht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand keine Gefährdung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Kurze blonde Haare, leichter Schnauzbart, Stoppelhaarschnitt. Er trug zum Tatzeitpunkt beigefarbige Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

PKW-Einbrüche in Tiefgarage

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag (12.04.2021) auf Dienstag (13.04.2021) in eine Tiefgarage in der Philipp-Scheidemann-Straße und brachen in mindestens 20 geparkte PKW ein. Aus den Fahrzeugen wurden die Lenkräder ausgebaut. Bei den betroffenen PKW handelt sich um Fahrzeuge des Autoherstellers Mercedes-Benz. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.

Lenkrad gestohlen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Aus einem Auto, das in der Stefan-Zwei-Straße geparkt war, wurden am Dienstag 13.04.2021 zwischen 00-05 Uhr, das Lenkrad samt Airbag gestohlen. Zuvor wurde eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte zwischen dem 12.04.2021, 12 Uhr, und dem 13.04.2021, 04:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person am Peugeot einer 45-Jährigen. Deren Auto parkte in der Hoheloogstraße am rechten Fahrbahnrand.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte die unbekannte Person aus Richtung des Kaiserwörthdamms gefahren sein und dann beim Abbiegevorgang den Peugeot touchiert haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auspuff verloren und weitergefahren

Ludwigshafen (ots) – Auf der B44 aus Fahrtrichtung Mannheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen verlor am 12.04.2021 gegen 19:20 Uhr, eine bislang unbekannte Person einen Auspuff. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich dabei um einen Schrott-Auspuff handeln, der wegen mangelnder Ladungssicherung auf den Fahrbahn gefallen sein dürfte.

An insgesamt 3 Autos, die in der Folge über den Auspuff fuhren, entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnmobil beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Kallstadter Straße fuhr zwischen Sonntag 11.04.2021 um 20 Uhr und Montag 12.04.2021 gegen 17 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto gegen das Wohnmobil eines 50-Jährigen und beschädigte dieses am Frontstoßfänger. Statt ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen, fuhr die Person einfach weg. Die Schadenshöhe am Wohnmobil dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen die etwas zum Unfallhergang oder zu der flüchtenden Person sagen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen-Mitte (ots) In eine Wohnung in der Westendstraße wurde Montag 12.04.2021 zwischen 05 Uhr und 15:20 Uhr eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Laptop gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit ermittelt.

Auch in einen Wohnwagen wurde eingebrochen. Er stand seit dem 01.04.2021 in der Böcklingstraße, Ecke Dürerstraße. Als die Besitzerin ihr Fahrzeug am 11.04.2021 umparken wollte, bemerkte sie die offenstehende Tür und Fenster sowie Einbruchspuren. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.