Germersheim: Kommandeur Bodengebundene Verbände besucht Luftwaffenausbildungsbataillon

Germersheim – Am 13.04.2021 besuchte Brigadegeneral Volker Samanns, anlässlich seines Dienstantritts als Kommandeur Bodengebundene Verbände, das Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim. Oberstleutnant Peter Eckert, Kommandeur des Verbandes, meldete und begrüßte den General zu seinem ersten Besuch in der Südpfalz-Kaserne.

Umfassendes Bild über die Ausbildung

In einem anschließenden Vier-Augen-Gespräch, konnten der Kommandeur und der General alle wichtigen Belange des Bataillons in Ruhe besprechen. Hierbei kamen vor allem der Auftrag und die Aufgaben des Verbandes sowie die Umsetzung des Hygienekonzeptes in der Liegenschaft zur Sprache. General Samanns nutzte die Gelegenheit um sich die Umsetzung dieser in der praktischen Ausbildung genauer anzusehen. Hierbei ließ er sich u.a. in den Ablauf der SERE-Ausbildung, im Rahmen der Einsatzvorbereitenden Ausbildung, einweisen. Diese Ausbildung vermittelt grundlegende Verhaltensweisen und Techniken, die den Soldaten im Ernstfall das Überleben sichern können. Dabei konnte er sich davon überzeugen, dass auch unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben die Ausbildung und das Vermitteln der Lerninhalte hervorragend umgesetzt wird.

Bei der Schießausbildung auf der Standortschießanlage machte sich der General im weiteren Verlauf ein Bild über die praktische Waffen- und Schießausbildung. Nach der Besichtigung der praktischen Ausbildung rundete er seinen Besuch mit einer Gesprächsrunde mit dem Führungspersonal des Verbandes ab.

Luftwaffenausbildungsbataillon ist Unikatverband in der Luftwaffe

Das Luftwaffenausbildungsbataillon bildet junge Rekrutinnen und Rekruten der Luftwaffe an den Standorten Germersheim und Roth aus. Zusätzlich ist das Bataillon für die Einsatzvorbereitende Ausbildung der Luftwaffe zuständig und Betreuungsdienststelle für die Zivil-Militärische Ausbildung (ZAW). Das Bataillon ist mit seinen drei Säulen ein Unikatverband in der Luftwaffe der sich auf drei Bundesländer (Germersheim in Rheinland-Pfalz, Roth in Bayern, Darmstadt, Frankfurt in Hessen) disloziert.