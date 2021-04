Trickbetrug mit Hilfe-Rufe im Hintergrund

Waldsee (ots) – Am Montagnachmittag 12.04.2021 ist der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Fall eines versuchten Trickbetrugs (Telefonbetrug) bekannt geworden, bei dem die Täter scheinbar durch die Art des Anrufs mehr Druck auf das vermeintliche Opfer ausgeübt haben. Eine Dame erhielt einen Anruf von einem Mann der vorgab, dass die Tochter der Dame einen Unfall hatte und eine große Menge Geld benötige, damit sie nicht in Haft müsse und auch die Presse nicht informiert würde. Im Hintergrund hätte eine Frau um “Hilfe” gerufen mit den Worten “Mama, hilf mir, ich habe jemanden überfahren”.

Die Dame ging davon aus, dass es sich wirklich um ihre Tochter handelte und besorgte bei der Bank das Geld. Der Bankmitarbeiter nahm später noch einmal Kontakt zu der Dame auf, fragte wozu sie das Geld benötigte und erkannte anhand der Schilderungen dann den Betrugsversuch. Er informierte die echten Töchter der Dame und diese schließlich die Polizei.

Die Dame gab gegenüber den Beamten selbst an, dass sie die Betrugsmasche kannte, aber wegen der Hilferufe und des ständig ausgeübten Drucks dennoch dachte, der Anruf sei echt.

Die Polizei warnt vor dieser abgewandelten Begehungsart und rät weiterhin, Telefongespräche, in denen Geld gefordert oder nach Wertgegenständen gefragt wird, immer sofort zu beenden und bei den echten Verwandten oder der Polizei anzurufen und zu fragen, ob der Anruf echt war.

Trickdieb bestiehlt 91-jährigen Senior

Dudenhofen (ots) – Ein unbekannter Trickdieb nutzte am Montagmorgen 12.04.2021 gegen 10:00 Uhr die Hilfsbereitschaft eines 91-jährigen Mannes in der Raiffeisenstraße aus. Der Dieb sprach den Senior an und fragte, ob er eine 1-Euro Münze in zwei 50 Cent Stücke wechseln könne. Nachdem der Rentner seinen Geldbeutel öffnete, nahm der Täter diesen an sich, um dem hilfsbereiten Senior bei der Suche zu helfen. Anstelle das Wechselgeld nahm er 70 Euro Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete.

Der Trickdieb kann folgendermaßen beschrieben:

Ca. 40-50 Jahre alt, männlich, ca. 170 cm groß, osteuropäischer Dialekt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Seien Sie vorsichtig und achtsam beim Geldwechsel. Lassen Sie sich beim Suchen in Ihrer Geldbörse nicht helfen. Geben Sie ihren Geldbeutel nie in fremde Hände! Gehen Sie auf Distanz, falls Fremde Ihnen zu nah kommen.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw VW Polo am 10.04.2021, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Hausnummer 49. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.