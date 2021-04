Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirn, L182, OT Kallenfels

Am 12.04.2021 gegen 14.30 Uhr befuhr der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die L182 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Hahnenbach. In Höhe des ehemaligen Sportplatzes Kallenfels wollte der 57jährige Fahrer eines Fiat Pritschenwagens von der Sportplatzzufahrt geradeaus über die L182 in die Schlossstraße einfahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Krad-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Leichtkraftrades kam hierbei zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eigeliefert. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pritschenwagen entstand ein leichter Frontschaden. Der Gesamtsachschaden beider Fahrzeuge dürfte sich auf etwa 3500 Euro belaufen. Gegen den Fahrer des Pritschenwagens wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Kirn, Josef-Görres-Straße

Im Zeitraum vom 09.04.2021, 17.00 Uhr bis 12.04.2021, 09.50 Uhr wurde an einem in Kirn in der Josef-Görres-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt. Das Verursacherfahrzeug befuhr die Josef-Görres-Straße vermutlich in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem geparkten VW vom Typ New Beetle entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Betrugsversuche

Kirchheimbolanden

Am 09.04.21, zwischen 11:15 h und 18:45 h kam es zu insgesamt drei Betrugsversuchen per Telefon. Die Anrufer gaben jeweils vor, durch einen Unfall in Not geraten zu sein. Die Geschädigten wurden teilweise mit Vornamen angesprochen. In allen drei Fällen erkannten die angerufenen Personen schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, so dass jeweils kein Schaden entstand. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

keinesfalls unhöflich!

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance.

Spielende Kinder am Bahndamm, Zeugen gesucht

Kirn

Am frühen Sonntagnachmittag des 11.04.2021 gegen 15:00 Uhr konnte ein Anwohner der Mozartstraße beobachten, wie eine ca. sechsköpfige Gruppe Kinder am Bahndamm, an den ein Spielplatz grenzt, spielten. Zuvor hatten sich die Kinder durch eine mutwillig herbeigeführte Öffnung des Maschendrahtzauns in den Gefahrenbereich des Bahndamms begeben können. Die Ermittlungen zu den Kindern als auch zu der Sachbeschädigung am Zaun dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis aber dafür mit Alkohol und Betäubungsmitteln im Blut unterwegs

Göllheim

Am Sonntag, den 11.04.2021, wurde gegen 12:30 Uhr ein 42-jähriger aus dem Donnersbergkreis einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Rahmen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten die Beamten Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln erkennen. Auf Vorhalt räumte der 42-jährige den vorausgegangenen Konsum ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Das Fahrzeug wurde verschlossen und dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Trunkenheitsfahrt

Bad Sobernheim

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:35 Uhr einen Pkw, welcher die Meddersheimer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend befuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass der 70-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein digitaler Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, es folgte die Anordnung einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Der 70-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Trunkenheitsfahrten auf zwei Rädern Zivilpolizisten sollten auch kiffen

Bad Kreuznach, Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu zwei Trunkenheitsfahrten. Eine Zivilstreife wurde um 22:30 Uhr zunächst in der Salinenstraße auf einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der junge Mann war deutlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf den 19-Jährigen dürfte wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein hohes Bußgeld zukommen.

Die Zivilstreife bemerkte später, gegen 04:30 Uhr, einen mit zwei Männern besetzten Roller im Bereich der Dürerstraße. Die Männer flüchteten zunächst vor der Zivilstreife. Ein Funkstreifenwagen konnte den Roller allerdings nach kurzer Verfolgung stoppen. Der 21-jährige Fahrer erfüllte mit seinen 1,16 Promille sogar den Straftatbestand der Trunkenheit im Verkehr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Einen etwas schrägen Auftritt legte ein anderer 21-Jähriger im Bereich der Richard-Wagner-Straße hin. Hier war die Zivilstreife gegen 01:00 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen. Im Gespräch mit den Beamtinnen bot der 21-Jährige diesen Marihuana zum Kiffen an. Die Beamt*innen entschieden sich wenig überraschend für die Sicherstellung des Marihuanas und leiteten ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten sie außerdem noch eine kleine Menge Kokain.