Einbruchsdiebstahl in zwei Bäckereien mit Täterfestnahme:

Bodenheim und Nackenheim

Am 12.04.2021 kam es zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen, die sich in Bodenheim und Nackenheim befinden. Eine Zeugin meldete der Polizei am 12.04.2021, gegen 00:10 Uhr, einen aktuellen Einbruch in eine Bäckereifiliale, die sich in der Hilgestraße in Bodenheim befindet. Die Eingangstür wurde mit einer Brechstange aufgebrochen und sich hierdurch Zutritt zu der Filiale verschafft. Aus der Filiale wurde Diebesgut (Bargeld) in Höhe von circa 80 Euro entwendet. Der entstandene Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf circa 400 Euro. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort flüchtete eine 21- jährige Täterin aus Mainz, sowie ein 24- jähriger Täter, der ebenfalls in Mainz wohnhaft ist. Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten beide Personen festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde ein zweiter Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Mainzer Straße in Nackenheim bekannt. Auch hier wurde die Eingangstür aufgebrochen und sich hierdurch Zutritt zu der Filiale verschafft. Es wurde nichts entwendet. Der 24-jährige Täter zeigte sich für beide Taten geständig. Die 21-jährige machte keine Angaben. Nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide Beschuldigten entlassen.

Kennzeichen-Diebstahl

Bingen

Aspisheim, L416, 10.04., 12:00 Uhr – 11.04., 19:30 Uhr. Eine 62-Jährige meldete den Diebstahl der Kennzeichen an ihrem blauen Fiat 1100R-Oldsmobile. Dieses war im oben genannten Zeitraum zwischen Aspisheim und Horrweiler abgestellt. Die Binger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Konditorei

Bingen

Bingen, 10.04., Kapuzinerstraße, 18:00 Uhr – 11.04., 08:30 Uhr. In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Hotel-Konditorei. Sie durchwühlten das dortige Büro und den Verkaufsbereich und brachen eine Registrierkasse auf. Sie erbeuteten die Tageseinnahmen sowie ein i-Pad. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Mithilfe.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Am 10.04.2021 gegen 22:15 Uhr hält ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer neben einem mit Warnblinklicht auf der Bundesstraße 9 zwischen BIN-Büdesheim und BIN-Bingerbrück haltenden grauen Peugeot an. Bei dem folgenden Gespräch macht die 32-jährige ortsunkundige Fahrerin einen verwirrten Eindruck und erklärt, auf der Suche nach der nächsten Tankstelle zu sein. Im Rahmen der späteren Verkehrskontrolle in der Koblenzer Straße in Bingen kann deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,02 Promille. Der 32-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Tasereinsatz bei Randalierer

Bingen

Am 09.04.2021 gegen 20:07 Uhr geht die Meldung über eine aggressive, herumrandalierende männliche Person in einer Wohnung im Stadtteil Bingerbrück ein. Aufgrund mehrfacher im Vorfeld getätigter suizidaler Äußerungen gegenüber der Ehefrau wird die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Im Wohnzimmer kann der 37-jährige Aggressor mit einem Metallstab in der Hand angetroffen werden. Der mehrfachen Aufforderung den Metallstab zur Seite zu legen, kommt er nicht nach, weshalb der Taser (Distanzelektroimpulsgerät) eingesetzt werden muss. Nachdem der 37-Jährige gefesselt und von einem Notarzt untersucht wird, wird er in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey gefahren. In der Wohnung selbst kann eine Übungspanzerfaustgranate und ein Teil eines Maschinengewehres aufgefunden und sichergestellt werden. Ein vorangegangener Drogenkonsum dürfte für den psychischen Ausnahmezustand des Mannes mitursächlich gewesen sein. Die eingesetzten Beamten bleiben unverletzt.

Oberleitungsschaden vor Bahnhof Römisches Theater in Mainz

Mainz – Am 11. April 2021 gegen 19.25 Uhr riss ein Zug kurz vor Einfahrt

in den Bahnhof Römisches Theater, auf der Strecke Mainz in Richtung Mannheim,

einen Teil der Oberleitung ab. Die benannte Strecke musste gesperrt werden, die

Gegenrichtung war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalles

befanden sich zahlreiche Fahrgäste, darunter diverse mobilitätseingeschränkte

Reisende, in der Bahn. Die Streife der Bundespolizei stellte vor Ort fest, dass

die Personen aus dem Zug evakuiert werden müssen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr

Mainz hinzugezogen, die alle Fahrgäste in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei

evakuierte. Nach etwa zwei Stunden konnten die Maßnahmen vor Ort erfolgreich

abgeschlossen werden. Es entstanden Verspätungen für 38 Züge, der

Oberleitungsschaden wurde durch die Deutsche Bahn um 23:20 Uhr behoben und die

Strecke anschließend wieder freigegeben.

Einbruchsdiebstahl in Kleingartenanlage

Mainz – Donnerstag, 08.04.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 10:15

Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in mehrere

Gartenparzellen am Karcherwerg eingebrochen. Türen und Fenster wurden gewaltsam

aufhebelt und diverses Werkzeug entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Am Nachmittag des 09.04.2021, um kurz nach 16 Uhr, wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Verkehrsunfall nach Mainz-Hechtsheim alarmiert. In der Ludwig-Erhard-Straße, direkt nach der Autobahnabfahrt Hechtsheim-West, war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW gekommen. Der PKW war mit zwei Personen besetzt. Die Beifahrerin konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen, der Fahrer saß noch im Fahrzeug, war jedoch nicht eingeklemmt. Beide Personen wurden umgehend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Parallel zur Betreuung der Personen wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert. Die Versorgung der betroffenen Personen wurde nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes an diesen übergeben. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Mainzer Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste die Ludwig-Erhard-Straße in Fahrtrichtung Mainz-Ebersheim voll gesperrt werden, wodurch es im Feierabendverkehr zu einem erheblichen Rückstau bis auf die Autobahn BAB 60 in beide Fahrtrichtungen kam. Der Verkehr aus Richtung Mainz-Ebersheim kommend konnte einspurig in langsamer Fahrt die Einsatzstelle in Richtung Autobahn passieren. Auch hier kam es zu einem Rückstau.

Vom Smartphone angeleuchtet – zu schnell gefahren – zu dicht aufgefahren

Rheinhessen – Am 10.4.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim erneute Kontrollen mit einem Zivilfahrzeug durch. Gleich mehrere

Fahrer von KFZ müssen nun mit Bußgeldern rechnen. Zuerst fiel ein 50-jähriger

Fahrer eines Sattelzuges auf, der gegen 15:15 Uhr auf der A 61 bei Gundheim das

bestehende Überholverbot für LKW nicht beachtete. Bei der folgenden Kontrolle

räumte er den Verstoß ein. Da er aus dem Ausland stammte, wurde eine

Sicherheitsleistung über die Höhe des zu erwartenden Bußgeldes erhoben. In

gleich zwei Fällen unterschritt gegen 15:35 Uhr ein 32-jähriger Mann mit seinem

PKW auf der A 61 zwischen dem Parkplatz Wiesbach bei Armsheim und der

Anschlussstelle Bad Kreuznach den erforderlichen Sicherheitsabstand zu

vorausfahrenden Kraftfahrzeugen so stark, dass ihm nunmehr Bußgeldanzeigen und

Punkte in Flensburg drohen. Bei Waldalgesheim Uhr wurde gegen 16:31 Uhr ein

41-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der bei der dort zulässigen

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h mit über 161 km/h unterwegs war. Gegen 16:37

Uhr stellte die Streife bei Dorsheim einen 59-Jährigen mit seinem PKW fest der

um fast 24 km/h zu schnell war. Deutlich von seinem Smartphone angeleuchtet

wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der den Beamten gegen 21:10 Uhr auf der A 61

bei Zotzenheim in der Dunkelheit auffiel. Er hielt dieses vor sich auf dem

Lenkrad in den Händen. Auch ihm droht ein Bußgeld.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

BAB 60, Anschlussstelle Hechtsheim-West – Am Freitag, den 09.04.2021, kam

es gegen 16:09 Uhr an der Anschlussstelle Hechtsheim-West, BAB 60, zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 61-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine

den Ausfädelungsstreifen der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Zur gleichen Zeit

befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer, kommend von der BAB 60 in Fahrtrichtung

Darmstadt, den Ausfädelungsstreifen der AS Hechtsheim-West. An dem Punkt, wo

beide Ausfädelungsstreifen parallel zusammentreffen, jedoch durch eine

Sperrfläche voneinander getrennt sind, wendet der 40-jährige Fahrer, um wieder

auf die BAB 60 auffahren zu können. Dabei kreuzt er den Fahrweg des 61-jährigen

Sattelzugfahrers, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen

kommt. Dabei wird der 40-jährige Fahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin leicht

verletzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst

jeweils in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000,- Euro. Der nicht

mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der getroffenen Maßnahmen mussten beide Ausfädelungsstreifen für

ca. 47 Minuten gesperrt werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften im Einsatz.

