Heidelberg-Kirchheim: Zeugin beobachtet Verkehrsunfall – Geschädigte gesucht – weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen

14:50 Uhr auf dem Oftersheimer Weg bei den dortigen Schrebergärten gegenüber des

Recyclinghofs. Eine Zeugin beobachtete, dass ein Auto bei den Schrebergärten

rangierte und dabei gegen einen anderen, dort geparkten, PKW fuhr. Hierbei

entstand am geparkten Auto ein Schaden vorne links, die Unfallverursacherin/ der

Unfallverursacher müsste einen Schaden vorne rechts am Auto haben. Nachdem der

Unfallverursacher kurz ausgestiegen war, fuhr er/sie davon, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem Geschädigten Auto handelt es sich um

einen roten SUV, evtl. ein Opel Mokka, bei dem Auto des Unfallverursachers

vermutlich um einen schwarzen VW Golf mit HD-Kennzeichen.

Der Fahrer/ die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Mitte/Ende 40, grau

meliertes Haar. Es befanden sich mehrere Insassen in dem Fahrzeug.

Der Geschädigte bzw. weitere Zeugen, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg: Einbrüche in drei Gartenhütten; Zeugen gesucht

Heidelberg – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und

Samstagnachmittag in drei Gartenhütten im Gewann Hühnerstein im Stadtteil

Handschuhsheim ein. Aus einer Hütte entwendeten sie lediglich einen

geringwertigen Akkubohrer. Ob aus den beiden anderen Hütten ebenfalls

mitgenommen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeirevier

HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Heidelberg: Buntmetalldiebe vorläufig festgenommen

Heidelberg – Eine 22 Jahre alte Frau und 24 Jahre alter Mann wurden am

frühen Montagmorgen auf dem Gelände des EMBL vorläufig festgenommen.

Beide stehen im dringenden Verdacht, Buntmetall aus einem Lager auf dem

Firmengelände gestohlen zu haben. Der Sicherheitsdienst des EMBL hatte gegen

0.30 Uhr die beiden Personen auf dem Gelände entdeckt und die Polizei

informiert.

Mit fünf Streifenwagenbesatzungen wurde das Gelände umstellt. Eine sechste

stellte das Duo auf dem Gelände fest, gerade als sie Rohre in einen VW-Bus

luden. Das Auto, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Mietfahrzeug

handelte, wurde sichergestellt.

Die beiden Verdächtigen, die aus Heidelberg und Dortmund stammen, wurden nach

ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien – 22-Jährige im Verdacht

Heidelberg – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr stellten die Beamten

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte im Kreuzungsbereich der Bergheimer Straße/

Mittermaierstraße zwei Personen fest, die beim Erblicken des Streifenwagens

flüchteten. Während einer Person die Flucht in Richtung Vangerowstraße gelang,

konnte eine 22-Jährige im Bereich Alfons-Beil-Platz eingeholt werden. Im Rahmen

der Kontrolle stellten die Beamten auffällig frische Farbantragungen an der

Bekleidung sowie an den Händen der jungen Frau fest. In der mitgeführten

Sporttasche fanden die Beamten vier unterschiedliche Farbdosen sowie Schablonen

und Handschuhe, die sichergestellt wurden. Die Polizeibeamten konnten an einer

Mauer in der Bergheimer Straße sowie im Bereich der Neugasse/Ecke Hauptstraße

entsprechende Schriftzüge feststellen, die offenbar erst vor Kurzem dort

angebracht wurden. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist noch nicht

bekannt. Ob die Farbschmierereien durch die 22-Jährige und ihren unbekannten

Begleiter verursacht wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Heidelberg: Drei E-Scooter unter Alkohol – und Drogeneinfluss

Heidelberg – In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Heidelberger

Polizeibeamten gleich zwei Männer und eine junge Frau fest, die unter dem

Einfluss von berauschenden Mitteln standen und mit einem E-Scooter im

Straßenverkehr unterwegs waren. Zunächst wurden die Beamten gegen 23:30 Uhr in

der Rohrbacher Straße auf eine 22-Jährige aufmerksam, die kurz zuvor Cannabis

konsumiert hatte. Ihre Fahrt endete in einer Strafanzeige. Kurz vor 1 Uhr

stoppten die Beamten die Fahrt eines 33-jährigen E-Scooter-Fahrers, der offenbar

etwas zu tief in das Glas geschaut hatte und auf der Berliner Straße unterwegs

war. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab ein Promille. Gegen 5 Uhr fiel den

Beamten in der Handschuhsheimer Landstraße dann noch ein 37-Jähriger auf einem

E-Scooter auf, der nach einem Alkoholtest ebenfalls zu Fuß weiterging. Er hatte

knapp ein Promille Alkohol in seiner Atemluft.

Die zwei Fahrer und die Fahrerin müssen neben strafrechtlichen auch mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal ausdrücklich darauf hin, dass

es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Vorschriften

und Grenzwerte wie bei Autos und Krafträdern gelten, mit den gleichen

führerscheinrechtlichen Konsequenzen.

Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfall Karlsruher Straße/L600 – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach – Unklarheit besteht derzeit nach einem

Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 11:25 Uhr im Kreuzungsbereich

Karlsruher Straße/ L600 aus Richtung Lingental ereignet hat. Zum genannten

Zeitpunkt bog eine aus Richtung Lingental kommende PKW-Fahrerin nach rechts auf

die Karlsruher Straße ab, nachdem sie der Auffassung war, dass ihr die dortige

Lichtzeichenanlage mittels Grünpfeil die Weiterfahrt signalisierte. Ein auf der

Karlsruher Straße fahrender LKW-Fahrer, der aus Richtung Leimen kam, passierte

den Kreuzungsbereich, da er ebenfalls der Meinung war, seine Lichtzeichenanlage

habe auf Grün gezeigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Nach

dem Unfall hielt ein gelber Transporter, der die Unfallbeteiligten ansprach und

anschließend weiterfuhr. Dieser soll den Unfallhergang beobachtet haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd bittet insbesondere den Fahrer des gelben

Transporters sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel.: 06221 –

34180 zu melden.