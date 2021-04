Sexueller Übergriff – Zeugen gesucht, Wiesbaden-Sonnenberg, Schuppstraße, 10.04.2021, 01:30 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schuppstraße in

Sonnenberg zu einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 16-jährigen

Wiesbadenerin. Nun sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeuginnen und

Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die Jugendliche gegen 01:30

Uhr in der Schuppstraße, an der zwischen Flandernstraße und Brabanter Straße

gelegenen, „Bushaltestelle Liebenaustraße“ auf. Hier seien auch die späteren

Täter vorbeigekommen, welche die Schuppstraße entlangliefen. Die drei jungen

Männer hätten begonnen das Opfer körperlich zu bedrängen und durch mindestens

einen aus der Gruppe sei es dann zu einem sexuellen Übergriff bekommen. Nach

wenigen Minuten hätten sich die drei Täter wieder entfernt. Der erste Täter sei

circa 18 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und von normaler Statur. Er habe eine

schwarze Basecap mit Logo, eine schwarze Jacke, eine beige Hose und helle Schuhe

getragen. Der Zweite sei ebenfalls circa 18 Jahre alt gewesen, habe eine Größe

von 1,75 Meter gehabt, sei von breiter Statur gewesen und habe dunkle kurze

Haare sowie einen kurzen Vollbart getragen. Der dritte Täter sei circa 18 Jahre

alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Bei Täter zwei und drei kann

nicht mit Sicherheit gesagt werden, wer welche Kleidung trug. Einer hatte eine

rötliche Jacke, der andere eine schwarze Weste an. Gleiches gilt für die

Beinbekleidung. Einer trug eine schwarze Hose, der andere eine Jogginghose. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

oder Zeugen, bzw. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Versuchter Diebstahl aus PKW – Täter festgenommen, Wiesbaden,

Sartoriusstraße, 10.04.2021, 18:55 Uhr

(He)Am Samstagabend nahm die Wiesbadener Polizei kurz nach einem versuchten

Diebstahl aus einem PKW den mutmaßlichen Täter fest und hatte den Sachverhalt

somit schnell aufgeklärt. Kurz vor 19:00 Uhr meldete sich der Besitzer des

angegangenen PKW über Notruf und berichtete, dass er soeben in der

Sartoriusstraße einen Dieb erwischt habe und dieser geflüchtet sei. Der

Geschädigte verfolgte den Täter und gab der Polizei fortwährend

Standortmeldungen durch. So konnte der Flüchtende in der Wielandstraße gestoppt

und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um einen 34-Jährigen

ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei einer Durchsuchung konnte kein

Diebesgut aufgefunden werden. Augenscheinlich wurde der Täter gestört, bevor er

etwas aus dem PKW hätte entwenden können. Der 34-Jährige wurde festgenommen und

auf das 3. Polizeirevier verbracht. Von dort wurde er nach Beendigung aller

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Falsche Polizeibeamte unterwegs – hoher Schaden, Wiesbaden, 09. – 11.04.2021

(He)In den vergangenen Tagen waren, wie schon mehrfach berichtet,

Telefonbetrüger auch in Wiesbaden unterwegs und versuchten mit verschiedensten

Maschen ihre Opfer zu schädigen. Am Sonntagnachmittag wurde nun bekannt, dass

falsche Polizeibeamte ein Opfer mit ihren psychologischen Tricks hinters Licht

führten und Beute von mehreren 10.000 Euro machten. In dem angezeigten Fall

gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus, welche die Vermögenswerte des

kontaktierten Ehepaares „sichern“ wollten. Oftmals erzählen die Täter in diesem

Zusammenhang die Geschichte, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei und

man aus diesem Grund die Wertgegenstände und Bargeld der Opfer „dokumentieren“

müsse. Wenn es dann zu einem Einbruch gekommen sei, könne man, wenn man

Diebesgut auffindet, dieses den Geschädigten wieder zuordnen und somit der

Polizei helfen, die Täter dingfest zu machen. Die Wertgegenstände sollten

demnach an die angeblichen Polizeibeamten übergeben werden, welche diese nach

erfolgter Dokumentation natürlich wieder zurückgeben. Dies geschah leider nicht

und somit waren Bargeld und Münzsammlungen im Wert von mehreren 10.000 Euro

verschwunden. Augenscheinlich hatten die Täter mehrere Tage Kontakt mit dem

Ehepaar und ließen es nach einem einmaligen Kontakt nicht mehr aus ihren

„Fängen“. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen

abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere

„Behörde“ wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen

Sie den Notruf 110.

Auto geknackt, Werkzeug gestohlen,

Wiesbaden, Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Nacht zum Montag, 12.04.2021

(jn)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte im Stadtteil Dotzheim einen

Peugeot Expert aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginnenraum Werkzeug mitgehen

lassen. Der weiße Kastenwagen parkte seit Sonntagabend, 21:00 Uhr in der

Erich-Ollenhauer-Straße, als der oder die Täter den Peugeot entdeckten, eine

Fahrzeugscheibe zerstörten und in der Folge das gelagerte Werkzeug entwendeten.

Derzeit steht noch nicht fest, wie hoch der Wert der Beute ist. Der Sachschaden

dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 0 erbeten.

Gräber beschädigt,

Wiesbaden, Platter Straße, Nordfriedhof, Feststellungszeitpunkt: 11.04.2021,

12:25 Uhr

(He) Gestern Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf dem Nordfriedhof

in Wiesbaden zu mehreren Sachbeschädigungen an Gräbern gekommen war. Eine

entsandte Streife stellte fest, dass unbekannte Täter an mehreren Grabflächen

teilweise die Bepflanzung herausgerissen oder Grableuchten beschädigt hatten. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Vandalismus-Schaden an Autoscooter,

Wiesbaden, Dotzheim, Veilchenweg, Samstag, 10.04.2021, 22:00 Uhr bis Sonntag,

11.04.2021, 12:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro haben unbekannte Täter in der

Nacht zum Sonntag an der Autoscooter-Bahn in Dotzheim verursacht. Erkenntnissen

vom Tatort zufolge kletterten die bislang unbekannten Täter auf den umzäunten

Festplatz Freudenberg im Veilchenweg und hielten sich im Bereich des dort

aufgebauten Autoscooter auf. Während ihres Aufenthaltes beschädigten die

Unbekannten Teile der Beleuchtungseinrichtung, wobei ein entsprechender Schaden

entstand.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden

gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 zu

melden.

Meldungen vom Wochenende

Trickbetrüger erwischt + Mann mit Stichverletzung + Zwei

Räuber festgenommen + Schlägerei in Bus + Widerstand gegen

Polizeibeamte+ Fußgänger verletzt+Reifen zerstochen+Mülltonnenbrände

Wiesbaden (ots) – 1.Trickbetrüger festgenommen,Wiesbaden-Mitte, Burgstraße,

Freitag, 09.04.2021, 12:04 Uhr

(mv) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Freitagmittag zwei Trickbetrüger

festgenommen werden, die zuvor einer älteren Dame Geld aus der Geldbörse

entwendeten.

Die beiden 44 und 24-Jährigen Männer wurden dabei beobachtet, wie diese eine

ältere Dame ansprachen, ob diese ihnen Geld wechseln könnte. Die hilfsbereite

Dame holte ihre Geldbörse aus der Tasche und suchte nach Kleingeld. Zum Schein

halfen beide Männer der Seniorin und entwendeten dabei unbemerkt einen grünen

Geldschein aus der Börse. Anschließend gingen die Männer davon und stiegen in

ihr Auto. Der Zeuge verfolgte die beiden Betrüger und notierte sich das

Autokennzeichen. Hiernach verständigte er die Polizei, die dann kurz darauf die

Täter anhalten und festnehmen konnten. Die beiden werden sich in einem

Strafverfahren wegen Trickbetruges verantworten müssen.

Zwei Räuber festgenommen,Wiesbaden, Jahnstraße,Freitag 09.04.2021, 11:00 Uhr

(He)Am Freitag nahm die Wiesbadener Polizei zwei Männer fest, welche dringend

verdächtigt werden, kurz zuvor versucht zu haben, einen 40-jährigen Wiesbadener

auszurauben. Das Opfer meldete sich um kurz nach 11:00 Uhr bei der Polizei und

berichtete, dass ihn soeben zwei Männer in der Jahnstraße verfolgt und unter

Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Handy und Bargeld gefordert hätten. Als

der 40-Jährige dies verweigerte, seien die Täter in Richtung Rheinstraße

geflüchtet. Während einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei 31-

und 52-jährige Männer angetroffen werden, deren Aussehen mit der

Täterbeschreibung übereinstimmte. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und

zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf das 1. Polizeirevier verbracht.

Beide Männer waren alkoholisiert, sodass unter anderem eine Blutentnahme

durchgeführt wurde. Da es sich bei den Festgenommenen um ausländische

Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, wurden diese in

das Polizeigewahrsam eingeliefert und anschließend dem Haftrichter vorgeführt.

Mann erleidet Stichwunde bei Schlägerei, Wiesbaden-Erbenheim, Spandauer

Straße, Freitag, 09.04.2021, 18:00 Uhr

(cp)Während einer Schlägerei vor einer Kirche in Wiesbaden, erlitt ein

34-Jähriger Mann am Freitagabend eine Stichwunde. Die Polizei sucht dringend

Zeugen.

Ein Anwohner fand den Mann gegen 18:00 Uhr vor einem Haus in der Spandauer

Straße, Ecke Weglache. Der 34-Jährige war stark alkoholisiert und blutete am

Arm. Der Anwohner alarmierte einen Rettungswagen dessen Besatzung feststellte,

dass es sich um eine Stichverletzung handelte.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann auf dem Gelände der nahegelegenen

Petruskirche mit zwei Unbekannten in Streit geraten sein. Die Männer hätten dann

plötzlich gemeinsam auf den 34-Jährigen eingeschlagen und ihn auch getreten. Die

Stichverletzung soll ihm hierbei einer der beiden Männer vermutlich mit einem

Messer zugefügt haben. Er konnte auch nur diesen Täter beschreiben, der demnach

30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und vermutlich osteuropäischer

Herkunft sei. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass er etwas größer als der

andere gewesen sei. Weitere Angaben zum Tathergang und zur Personenbeschreibung

konnte der Geschädigte nicht machen. Er wurde schließlich mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

unter 0611 345-2440 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Schlägerei in Linienbus,Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Freitag, 09.04.2021,

23:58 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Linienbus in Wiesbaden

zu einer Schlägerei zwischen sieben jungen Männern.

Kurz vor Mitternacht gerieten drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit

einer Gruppe von vier Unbekannten in der Linie 4 in einen Streit. In der

Bleichstraße, in Höhe der Haltestelle Bismarckring soll die Vierergruppe dann

plötzlich auf die drei jungen Männer eingeschlagen haben. Kurz darauf seien die

Täter aus dem Bus in Richtung 1. Ring geflüchtet und hätten sich dort in

verschiedene Richtungen entfernt. Nur zwei von ihnen konnten beschrieben werden

und seien demnach etwa 20 Jahre alt. Einer der Täter sei circa 180 cm groß und

schlank, habe lange lockige Haare und soll ein schwarzes Longsleeve sowie helle

Jeans getragen haben. Ein anderer Täter sei von kräftiger Statur gewesen, habe

ein schwarzes Oberteil und eine helle Hose getragen und einen Rucksack

dabeigehabt. Die drei jungen Männer erlitten leichte Verletzungen. Hinweise zu

den Personen nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Widerstand gegen Polizeibeamte bei Personenkontrolle, Wiesbaden-Schierstein,

Christian-Bücher-Straße,Sonntag, 11.04.2021, 02:00 Uhr

(mv) Im Rahmen einer Personenkontrolle wegen Ruhestörung und Corona Verstößen im

Schiersteiner Hafen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem

Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Ein Anrufer meldet am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in

der Christian-Bücher-Straße, die sich sehr laut verhalten und dabei die Anwohner

in ihrer Nachtruhe stören würden. Die Personen wurden durch eine Polizeistreife

angetroffen und sollten einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wehrte sich

ein 21-Jähriger Wiesbadener so massiv gegen die Maßnahme, dass die Beamten auch

Pfefferspray einsetzen mussten. Der junge Mann konnte überwältigt und

anschließend zu einer Dienststelle verbracht werden. Den 21-Jährigen Wiesbadener

erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen

Polizeibeamte. Der junge Mann wurde nach Beendigungen der Maßnahmen und nachdem

er sich beruhigt hatte, von der Dienststelle entlassen. Bei dem Einsatz wurden

ein Beamter und der Angreifer leicht verletzt.

Pkw-Anhänger gestohlen,Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, Freitag,

09.04.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 10.04.2021, 17:00 Uhr

(mv) Ein in Wiesbaden-Biebrich abgestellter Pkw-Anhänger wurde durch unbekannte

Diebe in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag gestohlen.

Der in der Gabelsbornstraße abgestellte Anhänger der Marke WM Meyer mit dem

amtlichen Kennzeichen NU-HZ 825 wurde zwischen Freitagabend gegen 18:00 Uhr und

Samstagnachmittag 17:00 Uhr auf bisher noch nicht ermittelte Art und Weise

entwendet. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu melden.

Auto beschädigt – 4 Reifen zerstochen,Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring,zwischen Donnerstag, 08.04.2021, 21:30 Uhr und Freitag,

09.04.2021, 05:00 Uhr,

(mv) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr,

wurden an einem am Kaiser-Friedrich-Ring geparkten Pkw, Marke Seat, alle vier

Reifen zerstochen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Roller entwendet,Mainz-Kostheim, Im Sampel, Donnerstag, 08.04.2021, 18:00 Uhr

bis Freitag, 09.04.2021, 07:00 Uhr

(mv) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde aus einer Tiefgarage in

der Straße 2Im Sampel“ Ecke „Steinern Straße“ ein Roller gestohlen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr auf noch

nicht ermittelte Art und Weise Zutritt zu der Tiefgarage und entwendete den dort

abgestellten rot-schwarzen Roller, Marke Shanghai, mit dem amtlichen Kennzeichen

471 UNP im Wert von mehreren Hundert Euro. Das 5. Polizeirevier bittet Zeugen

und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern oder zum Aufenthaltsort des Rollers

geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu melden.

Fußgänger bei Unfall verletzt,Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik Ecke

Äppelallee,Samstag, 10.04.2021, 22:10 Uhr

(mv) Am Samstagabend wurde in Wiesbaden-Biebrich ein Fußgänger bei einem

Verkehrsunfall verletzt.

Der 53-jährige Fußgänger wollte die Äppelallee überqueren und trat bei grün

zeigender Fußgängerampel auf die Fahrbahn. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin

wollte mit ihrem Pkw von der Straße der Republik nach links in die Äppelallee

abbiegen und übersah dabei den querenden Fußgänger. Bei dem Zusammenstoß wurde

der Fußgänger leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

10.Drogen im Straßenverkehr – Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer Wiesbaden,

Mz.-Kastel, Rampenstraße,Freitag, 09.04.2021, 14:15 Uhr bis 17:15 Uhr

(cp)Die Polizei hat am Dienstag in Wiesbaden eine Verkehrskontrolle mit dem

Schwerpunkt Drogen durchgeführt. Binnen zwei Stunden wurden 39 Fahrzeuge

überprüft – bei einigen wurden die Beamtinnen und Beamten fündig.

In der Rampenstraße hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion

Wiesbaden am Freitag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Drogen im

Straßenverkehr“ durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten 39

Fahrzeuge sowie 48 Personen und stellten dabei 33 Verstöße fest. Drei

Fahrzeugführer standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Es wurden

Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens

unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln

eingeleitet. Einer von ihnen war sogar mit seiner Frau und seinem dreijährigen

Kind im Auto unterwegs und hatte zudem eine unterschlagene EC-Karte dabei. Drei

Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Für zwei Fahrzeuge

bestand kein Versicherungsschutz und bei weiteren sechs Fahrzeugen war die

Betriebserlaubnis erloschen. Außerdem ahndeten die Polizisten neben diversen

anderen Ordnungswidrigkeiten auch drei Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

11.Brand einer Mülltonne,Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Samstag,

10.04.2021, 22:35 Uhr

(mv) Am Samstagabend kam es in Wiesbaden-Dotzheim, im Bereich einer

Bushaltestelle, zu einem Mülltonnenbrand.

Unbekannte Täter, die einen noch brennenden Einweggrill in einer Mülltonne an

der Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard-Straße entsorgten, fing der Inhalt

Feuer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde

erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter

der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

12.Zwei Großraummülltonnen in Brand,Wiesbaden, Biebrich, Waldstraße, 11.04.2021,

04:02 Uhr

(mv) Auch in Wiesbaden-Biebrich kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu

einem Brand zweier Großraummülltonnen.

Ein Anwohner stellte am Sonntagmorgen um 04:02 Uhr fest, dass vor dem Anwesen in

der Waldstraße zwei Großraummülltonnen in Brand standen. Ein Versuch, diesen

Brand selbst zu löschen, schlug fehl. Die Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen.

Eine Mülltonne brannte komplett nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versammlung von Gegnern gegen die Corona- Maßnahmen

Wiesbaden (ots) – (jk)Am frühen Abend gegen 18.00 Uhr haben sich in Wiesbaden 25

bis 30 Personen eingefunden, die sich als Gegner der von der Bundesregierung

beschlossenen Corona- Maßnahmen herausstellten. Die Ansammlung wurde auf dem

Dern‘ schen Gelände festgestellt. Aufgrund der örtlichen Zusammenkunft mehrerer

Personen zwecks gemeinsamer Erörterung und Kundgebung mit dem Ziel der Teilhabe

an der öffentlichen Meinungsbildung wurde die Veranstaltung als nicht

angemeldete Versammlung eingestuft. Seitens der Polizei wurden die Teilnehmer

aufgefordert einen Versammlungsleiter zu bestimmen. Da dies nicht erfolgte,

wurde die Versammlung gegen 18.30 Uhr von der Polizei aufgelöst. Die Teilnehmer

entfernten sich vom Dern’schen Gelände.

Bad Schwalbach (ots) – 1. Einbrüche in Kiedrich – Verdächtiger festgenommen,

Kiedrich, Oberer Schoß und Suttonstraße, Freitag, 09.04.2021 bis Samstag,

10.04.2021

(fe) Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter

in Kiedrich in eine Praxis, sowie in eine Firma einzubrechen. Im Bereich Oberer

Schoß hebelten die Täter zunächst an einem seitlichen Fenster der Praxis und

verursachten dabei circa 400 Euro Sachschaden. Ihnen gelang es dabei nicht das

Objekt zu betreten. In der Suttonstraße schlugen unbekannte Täter die Scheibe

einer Firma ein. Auch hier gelangten sie nicht in das Gebäude. Das Einschlagen

der Scheibe, bei dem ein Schaden von 300 Euro entstand, wurde durch einen Zeugen

wahrgenommen welcher die Polizeistation Eltville verständigte. Durch die

eingesetzte Streife konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine verdächtige

Person angetroffen und kontrolliert werden. Der 51-jährige aus dem Kreis Bad

Kreuznach verhielt sich verdächtig, trug mutmaßliches Einbruchswerkzeug bei sich

und war schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung

getreten. Durch die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville

wird ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten und der

angetroffenen Person geprüft.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

an die Polizeistation Eltville zu wenden.

Altenheim-Mitarbeiter verhindert Trickbetrug, Geisenheim, Rüdesheimer Straße,

Freitag, 09.04.2021, 15:30 Uhr

(fe) Am Freitagnachmittag kontaktierte ein unbekannter Täter eine in einer

Seniorenresidenz in Geisenheim lebende 86 Jahre alte Frau, gab sich dabei als

ihr Sohn aus und forderte von ihr 26.000 Euro. Der angebliche Sohn erzählte der

Dame, er habe einen Unfall gehabt und benötige dafür das Geld, andernfalls würde

er festgenommen werden. Als die Geschädigte im Begriff war die Residenz in

Richtung ihrer Bank zu verlassen um das Geld abzuheben, traf sie zufällig auf

einen Pfleger der Einrichtung und erzählte ihm von ihrem Vorhaben. Dieser

bemerkte den Betrug, dem die Seniorin aufgesessen war und verhinderte so einen

Schadenseintritt.

Die Polizei rät: Beenden sie sofort solche Telefonate und kontaktieren sie den

richtigen Verwandten oder Bekannten über dessen Telefonnummer. Verwenden sie auf

keinen Fall die Nummer, welche ihnen am Telefon vielleicht genannt wird! Auch

wenn der „Sohn / Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar

in einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Rufen sie nur die

Ihnen bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können

Sie sich vor den Maschen der Betrüger schützen.

„Enkeltrick“ wird durch Bank-Mitarbeiter vereitelt, Kiedrich,

Sonnenlandstraße, Freitag, 09.04.2021, 15:00 Uhr

(fe) In Kiedrich fiel am Freitagnachmittag eine 82-Jährige beinahe einer

Trickbetrügerin zum Opfer, welche sich als ihre Enkeltochter ausgab und

angeblich dringend Geld benötigen würde. Die vermeintliche Enkelin habe einen

Verkehrsunfall verursacht und müsse 10.000 Euro zur Schadensbegleichung

aufbringen. Die Dame machte sich sogleich auf den Weg zu Ihrer Bank in Eltville

und konnte dort von einem Verdacht schöpfenden Mitarbeiter ihrer Hausbank am

Geldabheben gehindert werden. Der Mann informierte umgehend die Polizei. Die

zuständige Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Zigarettenautomat in Dönerladen angegangen, Geisenheim, Behlstraße, Freitag,

09.2021 bis Samstag 10.04.2021

(fe) Im Zeitraum von Freitag bis Samstagmittag begaben sich unbekannte Täter in

der Behlstraße in Geisenheim in einen Dönerladen und entwendeten dort die

Bargeldkassette eines Zigarettenautomaten. Am Samstagvormittag entdeckte der

Inhaber des Ladens den aufgebrochenen Zigarettenautomaten mit samt fehlender

Geldkassette. Bisher ist unklar, wie die Täter in den Dönerladen gelangten. Zum

jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe, sowie dem

entwendeten Bargeldbetrag aus dem Automaten gemacht werden. Hinweise auf die

Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

an die Polizeistation Rüdesheim zu wenden.