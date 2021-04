Personengruppe bedroht 20-Jährigen,

Waldbrunn, Ellar, Steinbacher Straße, Samstag, 10.04.2021, 19:40 Uhr

(fe) Am Samstagabend kam es im Bereich der Steinbacher Straße in Ellar zu einer Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen einen 20-Jährigen bedrohten. Ersten Ermittlungen zufolge hielten drei Fahrzeuge vor dem Grundstück des Geschädigten an, woraufhin mehrere Personen ausstiegen und den Geschädigten zur Herausgabe von Geld drängten. Der Geschädigte wurde von einer Person aus der Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen, hierbei jedoch nicht verletzt. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen blauen Kompaktwagen, einen SEAT Leon, sowie einen schwarzen BMW gehandelt haben. Im Anschluss verließ ein Teil der Personengruppe in ihren Fahrzeugen die Örtlichkeit. Den Angaben des Geschädigten zufolge sollen die unbekannten Personen eine Schreckschusswaffe dabeigehabt haben. Einsatzkräfte der Limburger Polizei kontrollierten vor Ort Teile der Gruppe, hierbei wurde keine Waffe aufgefunden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Unterstützung. Ist Ihnen im Bereich der Steinbacher Straße am Samstagabend eine Personengruppe aufgefallen, oder können sie Hinweise zu den Fahrzeugen geben? Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: (06431) 9140-0.

Anhängerdiebstahl vor Scheune,

Villmar, Am Kissel, Montag, 05.04.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 13:00 Uhr

(fe) Im Laufe der vergangenen Woche stahlen unbekannte Täter im Bereich „Am Kissel“ in Villmar einen PKW-Anhänger. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen silbernen Anhänger der Marke „Christmann“, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Der Anhänger stand zuvor unmittelbar vor einer Feldscheune auf dem Grundstück des Geschädigten und hat einen Wert von etwa 150 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 an die Polizeistation Weilburg zu wenden.

Reifenstecher in Bad Camberg,

Bad Camberg, Mecklenburger Straße, Freitag, 09.04.2021, 21:00 Uhr bis Samstag, 10.04.2021, 06:00 Uhr

(fe) In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstach ein unbekannter Täter in der Mecklenburger Straße in Bad Camberg mehrere Reifen eines PKW und eines Anhängers. Zunächst begab sich der Täter in den Hof des Wohnhauses des Geschädigten und zerstach dort am PKW des Halters den vorderen und hinteren Reifen der Beifahrerseite. Im Anschluss lief der unbekannte Täter zum Anhänger des Geschädigten, welcher auf der angrenzenden Straße stand und zerstach beide Reifen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg, oder an den Polizeiposten in Bad Camberg (06434) 905467-0 zu wenden.

Autofahrer streift Schutzplanke,

Gräveneck, L3452 zwischen Wirbelau und Gräveneck, Sonntag, 11.04.2021, 20:30 Uhr

(fe) Am Sonntagabend verursachte ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug Im Bereich der L3452 zwischen Wirbelau und Gräveneck einen Verkehrsunfall. Kurz nachdem der Fahrer mit seinem Seat die Brücke oberhalb der Lahn passierte, streifte er mit seinem Fahrzeug über mehrere Meter die rechtsseitige Schutzplanke. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug. An der Leitplanke, sowie dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg-Staffel

Am Samstag, 10.04.2021, kam es um 13.34 Uhr in Limburg-Staffel in der Diezer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19- jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 475, aus Richtung Aull kommend, in Richtung Staffel. In einer Rechtkurve kam sie kurz hinter dem Ortsschild vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie stieß im Anschluss mit dem Fahrzeugheck gegen ein am rechten Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen. Nach dem Unfall entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges merken. So konnte die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeuges später von der Polizei ermittelt werden.

Main-Taunus-Kreis: Die Polizei-News

Polizeifahrzeug mit Steinen beworfen, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Sonntag, 11.04.2021, 02:50 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag ist in Bad Soden ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Steinen beworfen worden, wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Dem Faktor Glück ist es zu verdanken, dass keine Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Gegen 02:50 Uhr war der Streifenwagen im Bereich des Bad Sodener Bahnhofes unterwegs, als die Polizisten in dem Wagen einen Stein wahrnahmen, der in ihre Richtung geworfen wurde. Dieser verfehlte jedoch sein augenscheinliches Ziel. Kurz darauf erfolgte ein weiterer Wurf, welcher das Fahrzeug traf und eine hintere Scheibe durchschlug. Dabei zersplitterte das Fenster und der Stein landete im Wageninneren. Als Reaktion darauf wurden für eine Fahndung zahlreiche Polizeibeamte der Polizeidirektion Main-Taunus zusammengezogen und einzelne Personen überprüft, die sich im Tatortbereich aufhielten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet darum, Beobachtungen, die am Sonntagmorgen in diesem Zusammenhang gemacht wurden, unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Autoknacker stehlen Navigationssystem, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Sonntag, 11.04.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 12.04.2021, 07:50 Uhr

(jn)Auf das festinstallierte Navigations- und Multimedia-System eines Audi hatten es Unbekannte in der vergangenen Nacht in Schwalbach abgesehen. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten der oder die Autoknacker den schwarzen A3, der in der Pommernstraße parkte, und bauten dann die Technik aus der Mittelkonsole aus. Mit ihrer Beute im Wert von mindestens 1.000 Euro flüchteten die Täter unerkannt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

Einbruch in Gartenhütte,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Ländchesweg, Samstag, 10.04.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 11.04.2021, 12:15 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen haben Unbekannte am Wochenende ein Gartenhaus aufgebrochen und zwei Gartengeräte im Wert von einigen Hundert Euro gestohlen. Den Angaben der Geschädigten zufolge, betraten der oder die Täter das im Ländchesweg gelegene Grundstück zwischen Samstag- und Sonntagmittag. Dort hebelten die Unbekannten die Tür der Gartenhütte auf und entwendeten aus dem Innenraum eine Wasserpumpe sowie einen Mehrzweckschneider, bevor sie unerkannt flüchteten.

Sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Vandalismus-Schäden auf Schulgelände, Kelkheim (Taunus), Rotebergstraße, Freitag, 09.04.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 12.04.2021, 06:50 Uhr

(jn)Unbekannte haben sich im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes auf dem Schulgelände in der Rotebergstraße in Kelkheim aufgehalten und mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterlassen. Allem Anschein nach beschädigten die Täter den das Gelände umgebenden Zaun, um den Bereich zu betreten und rissen während ihres Aufenthaltes ein Teilstück eines Treppengeländers ab. Zudem hinterließen die Unbekannten Dreck und Müll auf dem Schulhof.

Die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei wird die Ermittlungen übernehmen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 zu melden.

Schlechtes Gesamtpaket – Mehrere Verfahren eingeleitet, Flörsheim am Main, Saarstraße, Sonntag, 11.04.2021, 19:51 Uhr

(jn)Ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Rüsselsheim ist am Sonntagabend einer Kontrolle unterzogen worden, die Anlass dazu gab, mehrere Strafverfahren gegen ihn einzuleiten. Um kurz vor 20:00 Uhr meldete ein Zeuge bei der Flörsheimer Polizei, dass er soeben einen allem Anschein nach betrunkenen Mann beobachte, welcher versuche, seinen Pkw zu bedienen. Am Einsatzort in der Saarstraße konnte der 52-jährige Autofahrer dann einer Kontrolle unterzogen werden, bei der sich zeigte, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem gestand der Delinquent, dass er keinen Führerschein besitzt und der Opel, an dessen Steuer er saß, nicht zugelassen war. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Drei Verkehrsteilnehmer nach Unfall im Krankenhaus, Hattersheim am Main, Landesstraße 3265, Landesstraße 3011, Sonntag, 11.04.2021, 18:17 Uhr

(jn)Am Sonntagabend ereignete sich bei Hattersheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen verletzt wurden und in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer aus Flörsheim um 18:17 Uhr die L 3011 von der A 66 kommend in Fahrtrichtung Niedeckerstraße. Im Bereich der kreuzenden L 3265 missachtete er die Vorfahrt einer 73-jährigen Flörsheimerin, die am Steuer ihres Opel auf der L 3265 aus Hattersheim in Fahrtrichtung Flörsheim unterwegs war. Es kam zu einer heftigen Kollision der zwei Fahrzeuge, infolge derer der 45-Jährige und die 73-Jährige sowie der 51-jährige Beifahrer des Mercedes-Fahrers verletzt und ärztlich versorgt wurden. Darüber hinaus wurden die beteiligten Pkw so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten und die Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe zum Einsatz kam.

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Hattersheim am Main, Okriftel, Klarabergstraße, Siemensstraße, Sonntag, 11.04.2021, 23:05 Uhr

(jn)Ein junger Autofahrer aus Eddersheim hat sich am Sonntagabend mit seinem Pkw überschlagen, nachdem er bei Okriftel von der Fahrbahn abgekommen ist. Er sowie seine zwei 19-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 19 Jahre alte Fahranfänger um 23:05 Uhr die L 3006 (Klarabergstraße) in Fahrtrichtung Eddersheim befuhr und kurz nach dem Ortsausgang von Okriftel in der dortigen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Mitsubishi verlor. In der Folge kam er auf Höhe der Siemensstraße nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Pkw, welcher letztlich auf der Seite im Straßengraben liegen blieb. Während alle drei Fahrzeuginsassen in einem Krankenhaus untersucht wurden, musste der Pkw abgeschleppt werden.

Betrunken mit Fahrzeugen kollidiert,

Schwalbach am Taunus, Ringstraße, Berliner Straße, Montag, 12.04.2021, 05:00 Uhr

(jn)Heute Morgen ist eine stark alkoholisierte 27 Jahre alte Autofahrerin aus Schwalbach mit zwei geparkten Pkw zusammengestoßen und anschließend in ein Krankenhaus verbracht worden. Gegen 05:00 Uhr befuhr die 27-Jährige die Ringstraße in Schwalbach, als sie zunächst einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel touchierte und einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Kurz darauf kam die Schwalbacherin, die am Steuer eines Mitsubishi saß, beim Befahren der Berliner Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck eines VW. Dieser stand ebenfalls am Fahrbahnrand. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich rasch Hinweise, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 2,5 Promille ergab. Die Frau wurde vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit eingeleitet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Trunkenheit im Straßenverkehr

Rödelheimer Straße, 65760 Eschborn Samstag, 10.04.2021, 20:06 Uhr

Am Samstag gegen 20:06 Uhr fiel einer aufmerksamen Polizeistreife von der Polizeistation Eschborn ein Pkw auf, welcher wesentlich unterhalb der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzung, sowie in Schlangenlinien fuhr. Die Polizeistreife signalisierte dem 76-jährigen Fahrzeugführer anzuhalten. Er kam den Anhaltesignale nach. Bei der Kontrolle stieg der 76-Jährige unaufgefordert aus seinem PKW aus und wies hierbei einen unsicheren Gang auf. Ein darauf durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Der 76-Jährige wurde zwecks einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Ermittlungen auf die Dienststelle der Pst. Eschborn sistiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Fahrzeugführer muss sich nun auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen.

Kontrollen im Kreisgebiet

B 519 „Abfahrt Opelbrücke“, 65439 Flörsheim am Main Sonntag, 11.04.2021, zwischen 01:40 Uhr – 03:50 Uhr

Im Laufe der Nacht führten Beamte der Polizeistation Flörsheim und Hofheim eine gemeinsame Verkehrskontrolle in Flörsheim am Main durch. Hierbei sollte die polizeiliche Präsenz gestärkt, sowie das Hauptaugenmerk auf die zielgerichtete Kontrolle hinsichtlich Trunkenheit im Straßenverkehr gelegt werden. Insgesamt konnten neun Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Durch die Beamten konnten bei einem 23-jährigen Verkehrsteilnehmer aus 38820 Halberstadt, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der 23-Jährige wurde zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation nach Hofheim sistiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

1. Verkehrsdelikte

1. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Unfallort: 65795 Hattersheim am Main – Heddingheimer Straße Unfallzeit: Freitag, 09.04.2021 zwischen 17:25 Uhr – 17:40 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen schwarzen Mercedes Benz, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt. Als er gegen 17:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Sachschaden an seinem Pkw fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken den Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06190/9360-0 zu melden.

2. Kontrollen im Kreisgebiet

Hattersheim am Main – Mainzer Landstraße / Rosenpark – Freitag, 09.04.2021 zwischen 13:30 Uhr – 16:30 Uhr

Im Laufe des Freitagmittags führten Beamte der Polizeistation Hofheim und Flörsheim eine gemeinsame Verkehrskontrolle in Hattersheim am Main durch. Ein Hauptaugenmerk wurde auf die Einhaltung der Gurtpflicht gelegt. Des Weiteren sollte die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer überprüft werden. Insgesamt konnten 21 Verkehrsordnungswidirgkeiten festgestellt werden. Durch die Beamten konnten bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern, einem 35-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Hofheim und einer 46-jährigen aus Hattersheim, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Beide Personen wurden zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim und Flörsheim sistiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen entlassen.

Kelkheim (Taunus) – Frankfurter Straße – Freitag, 09.04.2021 23:00 Uhr bis Samstag, 10.04.2021 01:10 Uhr

Drei Beamte der Polizeistation Kelkheim (Taunus) führten im obengenannten Zeitraum verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden zwölf Fahrzeuge angehalten und 14 Personen in Bezug auf ihre Straßenverkehrstauglichkeit überprüft. Erfreulicherweise konnten keine Verstöße bei den Verkehrsteilnehmern festgestellt werden.

Brandstiftung in Flörsheim am Main

Flörsheim am Main – Dr.-Georg-von-Opel-Anlage – Freitag, 09.04.2021 um 23:40 Uhr

Am späten Abend kam es am „Bootshaus“ in Flörsheim am Main zu einem Brand. Dabei wurde ein Bagger beschädigt. Nach der ersten Zeugenbefragung vor Ort ergaben sich nachfolgende Täterhinweise: – zwei männliche Personen – südländischer Phänotyp – ca. 18 bis 19 Jahre – dunkle Haare – dunkle Bekleidung

Kurze Zeit später konnten, unmittelbar in Tatortnähe, zwei weitere Brandlegungen festgestellt werden. Unbekannte Täter entzündeten eine herumliegende Matratze. Das Feuer griff auf einen Baum über. Durch den Brand wurde die Matratze vollständig zerstört und der Baum wurde erheblich beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 3.500,00EUR. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte und die örtliche Feuerwehr konnten beide Brände erfolgreich löschen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort und der Aussage der Zeugen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sulzbach (Taunus) – Niederhöchstädter Straße 6 – Donnerstag, 08.04.2021 20:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021 17:00 Uhr

Ein grauer Daimler wurde durch die Halterin im oben genannten Zeitraum, ordnungsgemäß und unbeschädigt, am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte das Kraftfahrzeug mit Hilfe eines unbekannten spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Höhe von 250,00EUR. Die Polizeistation Eschborn hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

Räuberische Erpressung

Eppstein – Am Stadtbahnhof – Freitag, 09.04.2021 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Ein unbekannter Täter kontaktierte den 15-jährigen aus Hattersheim stammenden Geschädigten. Beide trafen sich am Eppsteiner Bahnhof. Dort zückte der unbekannte Täter einen Schraubenzieher und drohte in Richtung des Geschädigten. Dann forderte er die Herausgabe von Bargeld und des Mobiltelefons. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: – männlich – arabischer Phänotyp – 180 cm groß – schmale Statur – schwarze Haare – trug eine Gucci Kappe

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.