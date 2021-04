Karlsruhe – Unfall nach rücksichtslosem Überholen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Wahrscheinlich hoher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf dem Ostring in

Fahrtrichtung Wolfartsweier. Vorausgegangen war offenbar ein „Rennen“ zwischen

zwei hochmotorisierten Fahrzeugen.

Eine unbeteiligte Fahrzeugführerin wurde auf dem Ostring rücksichtslos von zwei

Autos über die Linksabbiegerspur überholt. Das erste der beiden Fahrzeuge, ein

schwarzer Audi, schaffte es wohl gerade noch, sich wieder einzuordnen. Das

andere, ein weißer Mercedes, fuhr am Ende der Abbiegespur über den Bordstein und

kam im Grünstreifen zum Endstand. Dieses Fahrzeug wurde stark beschädigt, der

Fahrer, ein 19-jähriger Mann, wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Autofahrerin, die überholt wurde, kam offenbar mit dem Schrecken davon.

Die Polizei sucht nun eventuelle weitere Geschädigte oder Zeugen der wohl

ziemlich rücksichtslosen Fahrweise der beiden jungen Männer, insbesondere

bezüglich des „Rennens“, das sich die beiden wohl geliefert haben. Bei den in

Rede stehenden Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen Audi Q7 und einen

weißen Mercedes A220. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat,

möchte sich bitte mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944844 in Verbindung setzen.

Bretten – Gartenhütte in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Bretten – Ein bislang unbekannter Täter setzte am frühen Samstagmorgen

eine Gartenhütte in Brand.

Gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand der Gartenhütte im Gewann

Schmalzhälde informiert. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit

insgesamt 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen angerückt war, brannte die Hütte

komplett ab. Im Zuge der Ermittlungen wurden noch weitere Sachbeschädigungen

durch Brandlegung im näheren Umfeld der Gartenhütte bekannt. Der entstandene

Sachschaden beziffert sich auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

Karlsruhe – Korrekturmeldung zu: Mit Armbrust und Machete bewaffneter Mann in Parkhaus umhergelaufen – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Ein mit einer Armbrust und einer Machete bewaffneter Mann ist

am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in einem Parkhaus am Tivoliplatz aufgefallen.

Mit einer Paintball-Maske bekleidet und den Waffen in den Händen lief der

32-Jährige in dem Parkhaus umher, wodurch sich Passanten bedroht fühlten und die

Polizei verständigten. Mehrere Einsatzkräfte eilten daraufhin zum Parkhaus und

stellten den Mann an seinem Fahrzeug fest, wo sie ihn auch widerstandslos

festnehmen konnten. Bei der Überprüfung konnten im Fahrzeug noch weitere Waffen

und Überlebensutensilien aufgefunden werden. Der 32-Jährige bezeichnet sich

selbst als „Prepper“ und machte einen verwirrten Eindruck. Aufgrund dessen wurde

der Mann einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Die Aufgefunden Gegenstände wurden sichergestellt.

Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben sowie Geschädigte, melden

sich bitte unter der Telefonnummer 0721 352700 beim Polizeiposten

Karlsruhe-Südstadt

Karlsruhe – Auto beschädigt und einfach davongefahren

Karlsruhe – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag auf

einem Parkplatz eines Discounters „An der Vogelhardt“ in Neureut, bei dem ein

Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigte der bislang unbekannte

Unfallverursacher vermutlich beim Ausparken zwischen 15:40 Uhr und 16 Uhr den

auf dem Parkplatz abgestellten Peugeot einer 19-Jährigen. Obwohl er dabei einen

erheblichen Sachschaden angerichtet hat, machte sich der Unfallverursacher

einfach aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

Angaben über den Unfallhergang oder über den Fahrer-/in machen können. Sie

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/ 967180 zu melden.

Karlsruhe – Mit Armbrust und Machete bewaffneter Mann in Parkhaus umhergelaufen

Karlsruhe – Ein mit einer Armbrust und einer Machete bewaffneter Mann ist

am Freitagabend gegen 18.30 Uhr, in einem Parkhaus am Tivoliplatz aufgefallen.

Mit einer Paintball-Maske bekleidet und den Waffen in den Händen lief der

32-Jährige in dem Parkhaus umher, wodurch sich Passanten bedroht fühlten und die

Polizei verständigten. Mehrere Einsatzkräfte eilten daraufhin zum Parkhaus und

stellten den Mann an seinem Fahrzeug fest, wo sie ihn auch widerstandslos

festnehmen konnten. Bei der Überprüfung konnten im Fahrzeug noch weitere Waffen

und Überlebensutensilien aufgefunden werden. Der 32-Jährige bezeichnet sich

selbst als „Prepper“ und machte einen verwirrten Eindruck. Aufgrund dessen wurde

der Mann einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Die Aufgefunden Gegenstände wurden sichergestellt.

Karlsruhe – Mehrere Verstöße gegen die Corona Verordnung am Wochenende

Karlsruhe – In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag wurde die Polizei

mehrfach durch ruhestörende Personengruppe auf den Plan gerufen, die sich in den

Grünanlagen der Stadt aufhielten und gegen die Maskenpflicht und die

Kontaktbeschränkungen verstießen.

Die Polizeibeamten mussten unter anderem in Grünwinkel unterhalb der Blohnstraße

und der Michelinbrücke am Radweg entlang der Alb, im Schlosspark, im

Otto-Dullenkopf-Park, am Grillplatz Rennwiese, in der Günther-Klotz-Anlage und

im Bereich Alter Schlachthof, tätig werden. Überwiegend wurden an den

Örtlichkeiten Jugendliche festgestellt die lautstarke Musik hörten und Alkohol

konsumierten. Bei den durchgeführten Kontrollen entfernte sich jeweils ein

Großteil der Personen, wobei sie Beleidigungen in Richtung der Beamten riefen.

Außerdem meldete ein Anrufer am Samstagabend lautstarke Musik aus einem Büro in

der Karlstraße. Die Polizeibeamten stellten dort eine Party mit elf Personen

fest, die daraufhin aufgelöst wurde. Ebenfalls am Samstagabend fand ein Treffen

von mehreren Personen in einem Appartement am Bahnhofplatz statt. Ein Anrufer

informierte am Sonntagmorgen die Polizei, die bei der Überprüfung in dem

Appartement noch sechs Personen unterschiedlicher Haushalte antreffen konnte.

In allen Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen uneinsichtig und

respektlos. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten Platzverweise erteilen und

die Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen ahnden, sowie

Anzeigen wegen Beleidigung fertigen.

Gleisüberschreiter lebensgefährlich verletzt

Weingarten – Freitagabend (9. April) ist ein 64-jähriger Mann

lebensgefährlich verletzt worden, als er unbefugt die Gleise im Bahnhof

Weingarten (Baden) überquerte.

Gegen 19:30 Uhr beobachteten Reisende den Mann am Bahnhof Weingarten. Zeugen

sagten später aus, dass er einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte.

Im Moment als der 64-Jährige die Gleise betrat, war ein Einschreiten, um ihn

zurückzuhalten, durch die Zeugen nicht mehr möglich. Eine aus Richtung Bruchsal

kommende S-Bahn fuhr in diesem Moment in den Bahnhof ein. Die umgehend

eingeleitete Schnellbremsung konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern, sodass

der Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Dieser tragische Sachverhalt zeigt erneut, wie gefährlich es ist, die Gleise

achtlos zu überqueren. Die Bundespolizei appelliert daher an alle, den

Gleisbereich nur an dafür vorgesehenen Stellen zu passieren. Hierzu zählen

beispielsweise Bahnübergänge, Unterführungen oder Brücken. Auch ein weiterer Weg

sollte niemanden abschrecken, die sichere Möglichkeit zum Wechsel auf die andere

Seite der Gleise zu wählen.

Karlsruhe – Videostreife der Verkehrspolizei

Karlsruhe – Am Sonntag zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr war eine

Videostreife der Verkehrspolizei auf den Bundesautobahnen A5 und A8 im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe unterwegs. Insgesamt

gerieten 17 Autofahrer ins Visier der Beamten. 12 Pkw-Fahrer waren erheblich zu

schnell unterwegs und müssen neben einem Bußgeld und Punkten noch mit einem

Fahrverbot bis zu drei Monaten rechnen. Ein 63-Jähriger war bei erlaubten 60

km/h im Baustellenbereich bei Bruchsal gar mit 165 km/h unterwegs. Einen

Autofahrer erwarten ebenfalls Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot von zwei

Monaten, da er den erforderlichen Mindestabstand erheblich unterschritten hatte.

Weiterhin wurden vier Pkw-Fahrer festgestellt, die den vorgeschriebenen

Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Graben-Neudorf – Einbruch mittels roher Gewalt

Karlsruhe – Mit einem Gullydeckel zerstörte am frühen Sonntagmorgen ein

noch unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens in Neudorf.

Anhand der später ausgewerteten Bilder der Überwachungskamera konnte

festgestellt werden, dass der Mann um kurz nach 01.00 Uhr durch das entstandene

Loch in den Laden eindrang. Dort entwendete er sechs Mobiltelefone, welche sich

zu Ausstellungszwecken in der Auslage befanden und verschwand unter

Zurücklassung seines „Einbruchswerkzeugs“.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung, unter anderem auch durch Beamte der

Polizeiinspektion Germersheim, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Anhand der Überwachungsbilder kann er als 170 -180 cm groß beschrieben werden.

Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, eine Gesichtsmaske in Totenkopfoptik,

einen weißen Kaputzenpullover, blaue Jogginghosen mit einem weißen Streifen und

braune Sneakers mit hellen Sohlen.

Sollten Sie Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen geben können, wenden Sie sich

bitte unter der Telefonnummer 07256 9329-0 an das Polizeirevier Philippsburg.

Bruchsal – Einbruch in ungenutzte Wohnung

Karlsruhe – Einen Einbruch in eine seit Jahren ungenutzte Wohnung meldete

am Sonntagabend ein Hausverwalter dem Polizeirevier Bruchsal. Der mögliche

Tatzeitraum, indem Unbekannte die Wohnungstür aufbrachen, erstreckt sich daher

über die vergangenen gut eineinhalb Jahre. Das frische Spurenbild deutet aber

auf ein Eindringen in jüngerer Vergangenheit hin. Da auf den ersten Blick

allerdings kein Fehlbestand in der Einrichtung festgestellt werden konnte,

müssen die Ermittlungen nun zunächst zeigen, ob überhaupt etwas entwendet wurde

oder sich der oder die Einbrecher nur unerlaubt in der Wohnung aufgehalten

haben.

Linkenheim-Hochstetten – 17-Jähriger leistet Widerstand

Karlsruhe – Nach vorausgegangenen Beleidigungen setze sich am Freitagabend

ein 17-Jähriger gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr und verletzte dabei

einen Polizeibeamten leicht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beleidigte der 17-Jährige gegen 23:45 Uhr in

der Straße „Am Fuchsheck“ in Hochstetten einen Dritten. Im Zusammenhang mit den

Folgemaßnahmen sollte der völlig unkooperative Jugendliche seinen Eltern

überstellt werden. Bereits auf dem Weg zur elterlichen Wohnanschrift beschimpfte

er die beiden Polizisten und bedrohte sie. Als der junge Mann seiner Mutter

überstellt werden sollte, trat er gegen die Beamten. Nur unter erheblichen

Kraftaufwand konnte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Da sich die Mutter

mit ihrem Zögling überfordert sah, wurde er einvernehmlich in die

Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Karlsruhe verbracht. Auf dem Weg

dorthin versuchte der 17-Jährige erneut, die Beamten anzugehen. Einige Zeit

später konnte der Zögling aus dem Gewahrsam entlassen und in die Obhut seines

Vaters überstellt werden. Der junge Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamten verantworten müssen.

Walzbachtal – Schlägerei in Gemeinschaftsunterkunft

Karlsruhe – Ein zunächst verbaler Streit uferte am Samstagabend zu einer

handfesten Schlägerei zwischen einem 38-Jährigen und einem 28-Jährigen in einer

Gemeinschaftsunterkunft in Walzbachtal-Wössingen aus.

Die beiden Männer waren wohl gegen 21 Uhr zunächst wegen einer Nichtigkeit

aneinandergeraten, als offenbar plötzlich Faustschläge ausgeteilt und

schließlich auch der Ältere dem Jüngeren ein Glasbehältnis auf den Kopf schlug.

Dieser zog sich eine stark blutende Schnittwunde zu, die eine ärztliche

Versorgung notwendig machte.

Bad-Schönborn – Einbruch in Bad Langenbrücken

Karlsruhe – Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt in die

Geschäftsräume eines Restaurants im Ortsteil Bad Langenbrücken. Nachdem der oder

die Täter gegen 13.30 Uhr mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen hatten,

entwendete ein ungebetener Gast die in einem Büroraum aufbewahrten Einnahmen in

Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sollten Sie zu dieser Zeit etwas auffälliges bemerkt haben, wenden Sie sich

bitte unter der Telefonnummer 07253 80260 an die ermittlungsführenden Beamtinnen

und Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn.

Karlsruhe – Unfall unter Drogeneinfluss

Karlsruhe – Ein Auffahrunfall am Stauende ereignete sich am Samstag gegen

14 Uhr auf der Autobahn 5 auf Höhe von Karlsruhe-Durlach.

Ein Kleintransporter fuhr im bereits stockenden Verkehr Richtung Norden auf den

vor ihm bremsenden Audi einer 46-jährigen Dame auf. An beiden Fahrzeugen

entstand hoher Sachschaden, insgesamt ungefähr 8000 Euro. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer des

wohl unfallverursachenden Kleintransporters offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Er musste deshalb mit auf das Autobahnpolizeirevier, wo ihm Blut abgenommen

wurde.

Er durfte nicht mehr weiterfahren und wird angezeigt.

Ettlingen – Technischer Defekt an Fußbodenheizung verursacht Schmorbrand

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem

Steuerungsgerät einer Fußbodenheizung, kam es am Samstagabend zu einem

Schmorbrand in der Karlsruher Straße in Ettlingen.

Gegen 18:15 Uhr wurde die Rauchentwicklung hinter der Platine der

Fußbodenheizung durch die Wohnungsinhaber entdeckt. Durch die alarmierte

Freiwillige Feuerwehr Ettlingen, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften

vor Ort waren, konnte in der betroffenen Wohnung ein kleiner Schmorbrand hinter

der Wandverkleidung der Fußbodenheizungsanlage festgestellt werden. Durch das

rasche Einschreiten konnte ein Entstehen eines richtigen Brandes

glücklicherweise verhindert werden. Dafür musste ein kleiner Bereich der Wand

durch die Feuerwehr geöffnet werden. Durch die Rauchentwicklung in der Wohnung

wurden die Bewohner vorsorglich vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung

untersucht.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro beziffert.

Bretten – Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 9.000 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der

Diedelsheimer Höhe ereignete.

Gegen 14:45 Uhr fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin mit ihrem Peugeot aus

einem Parkplatz auf die Diedelsheimer Höhe ein und kollidierte dabei mit einem

querenden Opel. Durch den Zusammenstoß wird die 32-jährige Unfallverursacherin

leicht verletzt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide

Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gondelsheim – Brand drohte auf Wohngebäude überzugreifen

Gondelsheim – Ein Schaden im geschätzten unteren bis mittleren

fünfstelligen Bereich verursachte ein Feuer in Gondelsheim in der

Sparbachstraße. Durch Anwohner wurde gegen 00.10 Uhr Flammen an einem Anbau

einer Garage bemerkt. Die Flammen griffen von dem hölzernen Anbau rasch auf

einen hölzernen Aufbau der Garage über, die unmittelbar an das dazugehörige

Wohnanwesen grenzt. Ein Überschlagen der Flammen auf das Wohnanwesen konnte

verhindert werden. Da zunächst auch die Gefahr bestand, dass das Feuer auf einen

größeren Öltank in der Garage übergreift, wurden zunächst vorsorglich die

Anwohner des Anwesen und der unmittelbaren Nachbarschaft evakuiert. Nach

Beendigung der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass weder das

Wohnanwesen noch die umliegenden Anwesen erheblich beschädigt wurden, sondern

lediglich der hözerne Anbau und der Aufbau auf der Garage zerstört wurden. Die

etwa 20 evakuierten Anwohner konnten alle wieder in ihre Anwesen zurückkehren.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache

dauern derzeit noch an, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen

bislang jedoch nicht vor.