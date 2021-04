Heidelberg-Kirchheim: Brand in Mehrfamilienhaus; ein Verletzter; hoher Sachschaden; Ursache unklar; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg-Kirchheim – Aus bislang unbekannter Ursache brach am frühen

Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Hegenichstraße im Stadtteil

Kirchheim ein Feuer aus, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen eine Person

verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand.

Gegen 4.45 Uhr wurde per Notruf das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim

über den Brand informiert, worauf die weiteren Rettungskräfte alarmiert wurden.

Das Feuer war gegen 5.30 Uhr gelöscht. Die Straßen rund um die Hegenichstraße

wurden gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen

zur Brandursache aufgenommen.

Kreis Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Nach Parkrempler geflüchtet – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

Am Freitag wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz Herrenstraße/Ecke „Alter Weg“ geparkter brauner VW Touran in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr vorne rechts durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Betonmischer verursacht durch verlorene Ladung hohen Sachschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am 09.04.2021 gegen 13:30 Uhr befuhr ein weißer LKW (Betonmischer) die L386 von Oberwiesen nach Kirchheimbolanden. Während der Fahrt verlor der LKW eine Vielzahl an Sand und kleinen Steinen. Mehrere entgegenkommende und hinter dem LKW fahrende Fahrzeuge, wurden durch die verlorene Ladung beschädigt. Das verantwortliche Fahrzeug konnte durch die Polizei festgestellt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 50000EUR. Ein entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Sturz eines E-Bike Fahrers am 29.03.2021 auf der K85 bei Altenbamberg – Radfahrer verstorben

Bad Kreuznach

Am 29.03.2021 kam es auf der K85 bei Altenbamberg zum Sturz eines Fahrradfahrers (siehe Meldung vom 29.03.2021, 19:15 Uhr).

Die Identität des Radfahrers konnte mittlerweile festgestellt werden. Leider ist der Radfahrer, ein 79-jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach, inzwischen verstorben. Nach den aktuellen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass hierfür eine medizinische Ursache der Hintergrund war. Hinweise auf ein Verschulden durch Dritte liegen nicht vor.

Stadtgebiet Bad Kreuznach Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus – Die Polizei warnt

Bad Kreuznach

Am 07.04.2021 gegen 13:00 Uhr gab sich eine bislang unbekannte weibliche Person als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes Bad Kreuznach aus und klingelte an der Haustür eines alleinlebenden Rentners in der Gustav-Pfarrius-Straße. Dieser ließ die Frau gutgläubig auf deren Wunsch in seine Wohnung und führte mit ihr ein ca. 20-30 minütiges Gespräch über das Thema Corona-Virus, sowie über seine Vorerkrankungen und Familienverhältnisse. Während dessen schlich sich ein bislang unbekannter Mittäter in das Anwesen des Rentners und entwendete unbemerkt Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von ca. 1000EUR. Erst nachdem die unbekannte Täterin das Gebäude wieder verlassen hatte, bemerkte der Mann die durchsuchten Wohnräume und fehlenden Gegenstände. Der Geschädigte beschreibt die Frau als ca. 30 Jahre alt, 170cm groß, brünette Haarfarbe, keine Auffälligkeiten. Weitere Details zu der Person waren ihm nicht in Erinnerung geblieben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen. Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde über die Richtigkeit des Besuchs. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die in Bezug auf den oben genannten Sachverhalt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise werden erbeten an die

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Ringstr. 3 55543 Bad Kreuznach Tel.: 0671 8811-100

Brand

Ilbesheim

Am 08.04.2021, gegen 22:51 h kam es zu einem Brand auf einem Landwirtschaftlichen Grundstück. Dort standen mehrere Strohballen in Brand. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden

Eine Verkehrsteilnehmerin parkte am 08.04.2021, zwischen 18:30 h und 19:00 h ihren Pkw Audi A1 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hitzfeldstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellte sie einen Schaden an der Tür hinten rechts fest. Der Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und sich dann unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Versuchter Betrug

Kirchheimbolanden

Am 01.04.21, gegen 12:00 h erhielt eine 88 Jahre alte Frau einen Anruf ihres angeblichen Enkels. Dieser sei in einer Notlage und bräuchte dringend Geld. Die ältere Dame wollte mit einem Taxi zur Bank fahren um Geld abzuheben. Als sie dem Taxifahrer von dem Anruf erzählte, erkannte er die Betrugsmasche und überzeuge die Frau, zunächst mal mit einem weiteren Angehörigen darüber zu sprechen. Dem Ratschlag wurde gefolgt und so die Tat verhindert.