Nußloch,Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet – 5.000 Euro Sachschaden

Nußloch,Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum vom 31.03.2021 bis 05.04.2021,

18:00 Uhr kam es im Maulbeerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der

ordnungsgemäß geparkte VW einer Anwohnerin im Frontbereich derart beschädigt,

dass ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand. An dem Fahrzeug konnten

auffällig hellgelbe Farbantragungen festgestellt werden, die möglicherweise von

dem Verursacher stammen könnten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter der Tel.: 06222 – 57090 zu melden.

Hemsbach,Rhein-Neckar-Kreis: Durchsuchungsbeschluss von Erfolg gekrönt – Sicherstellung von Betäubungsmittel und Hanfpflanzen

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Intensive Ermittlungen des Polizeipostens

Hemsbach führten am Donnerstag nicht nur zur Sicherstellung von mehreren hundert

Gramm Marihuana und zwei Gaspistolen, sondern auch zu einer professionellen

Aufzuchtanlage von Cannabis-Pflanzen. Die Beamten hatten den 25-jährigen

Tatverdächtigen bereits seit Wochen wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz im Visier ihrer Ermittlungen. Am frühen Donnerstagmorgen

war es schließlich soweit und die Wohnräume des jungen Mannes in der Müchelner

Straße wurden auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchsucht. Der

Wohnungsinhaber hatte offenbar nicht mit dem Besuch der acht Polizeibeamten

gerechnet. Diese fanden in der Wohnung professionelle Gerätschaften zum Anbau

von neun Hanfpflanzen. Neben Betäubungsmittel in Form von 900 Gramm Marihuana

sowie Waffen, stellten die Beamten auch Bargeld und verschiedene Speichermedien

sicher, die aktuell ausgewertet werden. Die weiterführenden Ermittlungen gegen

den 25-Jährigen hat das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg übernommen.

Hirschberg/BAB 5: Umgekippter Lkw-Anhänger – BAB 5 in Richtung Karlsruhe wieder freigegeben – Pressemeldung Nr. 2

Hirschberg/BAB 5 (ots) – Aufgrund eines umgekippten Lkw-Anhängers musste die A 5

am Freitag ab dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Karlsruhe über mehrere

Stunden voll gesperrt werden.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Lastwagen-Anhänger-Gespann

auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle

Hirschberg erkannte der Mann einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw zu

spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 32-Jährige nach rechts auf

den Standstreifen aus und stieß gegen die dortigen Leitplanken. Durch den Anstoß

und das ruckartige Fahrmanöver geriet das Gespann ins Schlingern, wodurch sich

der Anhänger aufschaukelte und schließlich auf die Seite stürzte und die

Standspur und den rechten Fahrstreifen blockierte. Es entstand Sachschaden in

Höhe von fast 40.000 Euro. Der 32-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb

unverletzt. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort betreut.

Der Anhänger musste durch einen Autokran wieder aufgerichtet werden. Der Fahrer

konnte mit dem Lastwagen seine Fahrt selbständig fortsetzen, der Anhänger musste

abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A 5 in Fahrtrichtung

Karlsruhe bis ca. 12.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab dem

Autobahnkreuz Weinheim auf die A 659 ausgeleitet und über die parallel

verlaufende A 6 umgeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern

Länge. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn, die durch

aufgewirbeltes Erdreich verschmutzt war, gereinigt werden.

Schwetzingen (Zündholzstraße/dortige Unterführung): Verkehrskontrolle – verräterischer Geruch überführt PKW-Fahrerin

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr fuhr

ein PKW, besetzt mit drei jungen Personen, in eine Kontrollstelle der Beamten

des Polizeireviers Schwetzingen. Nachdem die 20-jährige Fahrerin ihr Fenster

öffnete, drang den Polizisten ein sehr „spezieller“ Geruch in die Nase. Der

Verdacht, dass die VW-Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand,

bestätigte sich wenig später. Weiterhin fanden die Beamten in der Handtasche

einer weiteren Fahrzeuginsassin eine geringe Menge Betäubungsmittel, welches

sichergestellt wurde. Die 20-jährige Fahrerin wurde zwecks Blutentnahme mit auf

das Polizeirevier genommen. Das Ergebnis der Untersuchung steht derzeit noch

aus. Nach Abschluss der Maßnahmen, durfte die junge Frau ihren Heimweg zu Fuß

antreten. Die 20-Jährige und ihre Begleiterin erwarten nun mehrere

Strafverfahren, u.a. wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sandhause / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kollidiert mit Frau in Krankenfahrstuhl

Sandhausen – Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Lattweg/Hardstraße eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin mit einer 78-jährigen Frau,

welche mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Die 78-Jährige wollte vom

Lattweg kommend den Kreuzungsbereich überqueren und übersah die

vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin, welche von rechts aus der Hardstraße

kommend in die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden

Beteiligten, wodurch die 78-jährige Frau leicht verletzt wurde. Sie musste mit

einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Durch den

Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

