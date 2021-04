Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Bingen, 08.04., Schultheiß-Kollei-Straße, 22:35 Uhr. Bei einer Kontrolle roch der Fahrer eines VW Passats nach Alkohol. Er gab an, ein Bier getrunken zu haben. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Letztendlich gab der 42-Jährige zu, 1,5 Liter Bier getrunken zu haben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Autoaufbrüche mit Zeugenaufruf

Mainz-Oberstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag (08.04.2021) auf Freitag

(09.04.2021) wurden in der Mainzer Oberstadt von bislang unbekannten Tätern

mehrere hochwertige Pkw aufgebrochen. Die Pkw der Marke Mercedes Benz waren über

Nacht in der Carl-Benz-Straße und der unmittelbaren Umgebung geparkt. Bislang

sind der Polizei 10 verschlossene Autos bekannt, aus denen ganze Lenkräder

inklusive Airbags ausgebaut und entwendet wurden. Die Mainzer Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung.

Sind jemandem in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor Personen oder

Fahrzeuge in dem umliegenden Wohngebiet aufgefallen, die verdächtig vorkamen?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Gefährliche Fracht

A61 Rheinhessen (ots) – Ladung und Lkw-Technik waren gestern die Schwerpunkte

bei Kontrollen der Verkehrsdirektion Wörrstadt auf der Autobahn A61.

Insgesamt 14 Lkw hatten die Spezialisten für den gewerblichen Güter- und

Personenverkehr auf einem Parkplatz bei Bornheim angehalten. 13 Fahrzeuge

mussten beanstandet werden, bei fünf waren die Mängel so gravierend, dass sie

nicht mehr weiterfahren durften.

Ein polnischer Kleintransporter war gleich um 47 Prozent überladen, statt der

erlaubten 3.500 Kilogramm brachte er 5.160 auf die Waage. An einem Rad eines

niederländischen Sattelzuges fehlten zwei Schrauben, so dass es nur noch eine

Frage der Zeit war, bis es sich löst. Besonders zu beanstanden war ein

slowenischer Sattelzug. Er kam aus Italien und hatte 5 Stahlröhren mit einem

Gewicht von 23,5 Tonnen geladen. Die Röhren waren so schlecht gesichert, dass

sie sich bereits lose gerüttelt hatten und jederzeit von der Ladefläche rollen

konnten. Dazu war das Bremssystem defekt und der 26-jährige Fahrer hatte die

vorgeschriebenen Pausen nicht eingehalten. Dass auf dem langen Weg von Italien

kein Unglück geschehen ist, grenzte schon fast an ein Wunder. Die Weiterfahrt

kann der Mann aus Lubljana erst antreten, wenn er ausgeruht ist, die Bremsanlage

repariert und die Ladung mit einem Kran umgeladen und neu gesichert ist. Der

slowenische Spediteur und der italienische Verlader streiten sich zur Zeit noch

darum, wer dafür verantwortlich ist.

Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots) – Donnerstag, 08.04.2021, 15:40 Uhr bis 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in eine Erdgeschoss-Wohnung Am

Fort Gonsenheim eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten

Schränke und Schubladen und entwendeten einen Tresor, in dem sich Schmuckstücke

befanden. Eine durchgeführte Fahndung und Nachbarschaftsbefragung verliefen

negativ.

Nach Sichtung der Videoaufzeichnung, die den Terrassenbereich zeigt, können die

Täter wie folgt beschrieben werden:

1. Person

männlich

ca. 180 cm

ca. 25-35 Jahre

dunkler Teint

schwarze Haare

schmal

Bart

ausgeprägte Augenbrauen

schwarze Jacke

dunkle Hose

helle Schuhe

2. Person

weiblich

dunkler Teint

dunkle Haare mit einem Rotstich

kräftig

schwarze Jacke

schwarze Hose

hellbrauner Schal

weiße Nike-Schuhe mit rotem Zeichen

schwarze Lederhandschuhe mit Indianermuster

Wer sachdienliche mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.