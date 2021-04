Landau: Die Polizei-News

Landau: Fischreiher muß in Tierklinik (siehe Foto)

Landau (ots) – Glück hatte am späten Samstagabend 03.04.2021 ein Fischreiher, welcher auf aufmerksame Passanten im Bereich des Forts in Landau traf. Diese erkannten sofort, dass es dem Tier nicht gut geht und alarmierten die Polizei. Zusammen mit der Tierrettung der DRK Bereitschaft Contwig wurde der Vogel eingefangen.

Auf den ersten Blick litt das Tier unter einem gebrochenen Bein. Durch die Tierrettung wurde er in die Tierklinik nach Landstuhl verbracht.

Auto aufgebockt und Reifen geklaut

Offenbach/Queich (ots) – Nicht schlecht staunte am Donnerstagmorgen 01.04.2021 ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Denn als er mit seinem im Bereich der Jakobstraße in Offenbach geparkten PKW wegfahren wollte, stand dieser nur noch auf Pflastersteinen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls der vier Felgen mitsamt der Bereifung aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Glück im Unglück

Landau (ots) – 02.04.2021, 14:45 Uhr – Eine 66-jährige Anwohnerin wollte mit ihrem SUV aus dem Grundstück in der Annweiler Straße in den Fließverkehr einfahren. Hierbei übersah die Frau einen von rechts kreuzenden, 6-jährigen Jungen, welcher mit seinem Bruder und seiner Mutter den dortigen Radweg von Landau in Richtung Godramstein befuhr.

Das Kind geriet beim Zusammenstoß mit seinem Fahrrad unter das Auto und wurde wenige Meter mitgeschleift. Durch herbeieilende Passanten konnte der Junge noch vor Eintreffen der Beamten befreit werden. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Durch äußerst glückliche Umstände wurde das Kind nach jetzigem Stand nur leicht am Bein verletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Ladendiebstahl

Landau (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen eine 52-jährige Landauerin eingeleitet. Diese wollte am Donnerstagmorgen 01.04.2021 gegen 10:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in Landau Unterwäsche, Schmuck und Kosmetikartikel im Gesamtwert von etwa 160 Euro entwenden. Durch einen Mitarbeiter des Marktes konnte die Frau erwischt und der Polizei überstellt werden.

Während der Durchsuchung konnte bei ihr griffbereit ein Messer in der Tasche gefunden werden. Da die Frau schon zum zweiten Mal polizeilich auffällig wurde, musste sie die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihre Fingerabdrücke registriert wurden.

Das Messer musste sie zudem abgeben.

Betrunken unterwegs

Landau (ots) – Mit stattlichen 2,80 Promille wurde am Donnerstagabend 01.04.2021 gegen 20:30 Uhr ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus dem Hochtaunuskreis sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Nachdem Verkehrsteilnehmer meldeten, dass der Mann mit seinem Fahrzeug in der Landauer Innenstadt bereits knapp mehreren Unfällen entgangen ist, konnte er durch Beamte der Polizei Landau kontrolliert werden.

Neben seiner erheblichen Alkoholisierung musste festgestellt werden, dass der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots) – Im Zeitraum 1.4.2021 um 11 Uhr bis 2.4.2021 gegen 12:45 Uhr brachen derzeit noch unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Anwesens im Steingebiß in Landau auf und drangen so in das Objekt ein.

Wer Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im und um den Tatzeitraum geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.

Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots) – Am Mittwochmorgen 31.03.2021 wurden bei Geschwindigkeitskontrollen auf der L509 auf Höhe “Zum Mütterle” 27 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h gemessen. Weiterhin fanden aufgrund von Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen in der Hintergasse in Rohrbach statt.

Hierbei wurden keine Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit festgestellt, jedoch hatten drei Autofahrer den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Auch in der Fußgängerzone wurde aufgrund von Beschwerden der Durchgangsverkehr kontrolliert, alle in dieser Zeit festgestellten Fahrzeuge waren im Lieferverkehr eingesetzt und somit berechtigt in der Fußgängerzone unterwegs.