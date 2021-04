Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 02.04.2021 wurde eine männliche Person gegen 16:00 Uhr am Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße) Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Ein unbekannter Mann hielt mit seinem PKW neben dem Geschädigten an, stieg aus und schlug den 28-jährigen Ludwigshafener unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand nieder. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus verbracht. Hinweise zum Angreifer und dessen Fahrzeug liegen nicht vor.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Mit einem Ermittlungsverfahren aufgrund Beleidigung muss ein 34-jähriger Mann aus Ludwigshafen rechnen, nachdem er am Donnerstagmittag 01.04.2021 gegen 15:00 Uhr Polizeibeamte beleidigte. Die Beamten waren in der Innenstadt zu Fuß unterwegs und trafen dort auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann, der augenblicklich mit den Beleidigungen begann. Nachdem er auf einen ausgesprochenen Platzverweis nicht reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag 03.04.2021 gegen 01:00 Uhr den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Pranckhstraße in Höhe der Hausnummer 36 geparkten PKW eines Anwohners. Offensichtlich wurde dieser durch das Umherwerfen eines Gastronomietisches, gelagert im Außenbereich einer vor Ort befindlichen Gaststätte, beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – In Folge eines verbotswidrigen Wendemanövers auf der Maudacher Straße wurden bei einem sich daraus resultierenden Verkehrsunfall am Freitag 02.04.2021 gegen 16:00 Uhr insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Zuvor befuhren beide beteiligten PKW die Maudacher Straße leicht versetzt zueinander auf jeweils einer der beiden Fahrspuren in Richtung des Stadtteils Maudach. Die 21-jährige Unfallverursacherin, führte ausgehend vom rechten Fahrstreifen Höhe Meckenheimer Straße ein Wendemanöver durch, um ihre Fahrt anschließend in Fahrtrichtung Stadtmitte fortzusetzen.

Hierbei überfuhr die 21-Jährige die Sperrfläche und übersah den in gleicher Richtung versetzt zu ihr auf der linken Fahrspur nachfolgenden PKW des 57-Jährigen, wodurch dieser frontal mit der Fahrerseite des PKW der Unfallverursacherin kollidierte.

Sowohl die 21-Jährige als auch der 57-Jährige mit dessen 54-jährigen Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Maudacher Straße im Bereich der Ortsausfahrt Gartenstadt auf beiden Spuren gesperrt werden.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Wiederholt unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 02.04.2021 gegen 22:00 Uhr wurde in der Brunckstraße der Fahrer eines PKW Renault Laguna kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei dem Fahrer betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein präventiv sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit entsprechendem Bußgeld. Der Fahrer fiel innerhalb kürzester Zeit zum dritten Mal wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss auf.

Sachbeschädigung am Fahrzeug

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Samstag 03.04.2021 zwischen 23:40 und 01:40 Uhr kam es in der Goethestraße zur einer Sachbeschädigung durch Jugendliche. Die drei Jugendlichen machten sich zunächst an einer Straßenlaterne zu schaffen und beschädigten diese. Als sich ein aufmerksamer Zeuge bemerkbar machte, flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Goerdeler Platz. Auf ihrer Flucht beschädigten die Jugendlichen einen PKW, indem der Außenspiegel abgerissen wurde.

Durch die Polizei konnte, im Rahmen der umgehend durchgeführten Fahndung, ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Die beiden Mittäter sind bisher unbekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Zeugenaufruf nach Geldbeuteldiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Zum Diebstahl eines Geldbeutels kam es am Donnerstagvormittag 01.04.2021, 11:00 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Hochfeldstraße. Eine 63-jährige Frau aus Ludwigshafen befand sich zur Tatzeit auf dem Markt und hatte ihren Geldbeutel in dem mitgeführten Einkaufstrolley verstaut. Durch unbekannte Täter wurde der Geldbeutel aus dem Trolley entwendet. Durch die Tat entstand der Geschädigten ein Schaden in bislang noch unbekannter Höhe.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nach Zeugen, die auf dem Markt im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621-963-2122 oder mittels E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Einen Sachschaden von circa 300 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Kurfürstenstraße/Koschatplatz. Der Halter des beschädigten Fahrzeuges der Marke Mitsubishi hatte dieses zwischen dem 29.03.21, 18:00 Uhr und 01.04.2021, 08:20 Uhr in der Kurfürstenstraße abgestellt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Mitsubishi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nach Zeugen, die im genannten Zeitraum Angaben zu dem Verursacher machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621-963-2122 entgegengenommen.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Leichte Verletzungen am Fuß erlitt am frühen Donnerstagnachmittag 01.04.2021 um 16:10 Uhr ein 3-jähriges Kind aus Ludwigshafen. Das Kind überquerte mit seiner Mutter gerade den Zebrastreifen an der Kopernikus-Realschule in der Leuschnerstraße, als eine bislang noch unbekannte PKW-Lenkerin den Zebrastreifen passierte und dem Kind über den Fuß fuhr.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen der Fahrerin und der Mutter des Kindes ein kurzes Wortgefecht. Die Fahrerin entfernte sich anschließend in Richtung Gördeler Platz, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Das verletzte Kind wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachteten und insbesondere Angaben zu dem, durch die Frau geführten weißen neuwertigen Fahrzeug (Limousine) machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963-2222 entgegen.