Drogenbeeinflusstes Paar aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – In der Kranichstraße wurden am Dienstag 30.03.2021 gegen 18 Uhr, zwei hintereinanderfahrende Audis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das vordere Auto wurde von einem 29-Jährigen gefahren, das Auto hinter ihm von dessen 31-jährigen Lebensgefährtin. Beide gaben bei der Kontrolle an, noch nie in Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Außerdem wiesen beide drogentypische Ausfallerscheinungen auf, woraufhin entsprechende Tests durchgeführt wurde. Diese verliefen jeweils positiv auf unterschiedliche Drogen.

Der Drogentest des 29-Jährigen verlief positiv auf Opiate, Kokain, Amphetamin, Metamphetamin und THC. Bei der 31-Jährigen verlief der Test positiv auf Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Sie hatte außerdem noch ca. 4 Gramm Cannabisharz dabei. Beide müssen sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ladendiebin gelingt Flucht

Ludwigshafen (ots) – In einem Supermarkt in der Berthold-Schwarz-Straße fiel Angestellten am Dienstag 30.03.2021 gegen 19:30 Uhr eine Frau auf, die mehrere Lebensmittel in ihren Rucksack packte. Als sie an der Kasse jedoch nur eine Dose bezahlen wollte, sei sie aufgefordert worden, ihren Rucksack zu öffnen. Die Frau habe sodann behauptete, dass sie darin befindlichen Lebensmittel in einem anderen Laden gekauft habe und der entsprechende Kassenzettel in ihrem Auto sei. Sie sollte deswegen von einer Mitarbeiterin zum Auto begleitet werden. Dabei sei der Frau die Flucht gelungen.

Beschreibung der Frau:

weiblich, Rothaarig, dunkle Cappy, grüner Kapuzenpullover, knielange Tarnhose. Die Frau sei in Begleitung eines bislang unbekannten, etwas 1,70 m großen Mannes gewesen. Auch er habe einen vollgepackten Rucksack bei sich gehabt.

Ob er etwas gestohlen hat, ist bislang unklar. Er sei ohne etwas auf das Kassenbang zu legen aus dem Laden gelaufen und mit einem Fahrrad davon gefahren. Zur Tatzeit habe er ein graues Shirt getragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand eines Altkleidercontainer

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 um 22:20 Uhr, wurde ein brennender Altkleidercontainer in der Stadtgartenstraße gemeldet. Dieser wurde stark beschädigt, eine genau Schadenshöhe wird derzeit erhoben. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein Zeuge gab vor Ort an, er habe kurz vor dem Brand eine männliche Person vom Container weggehen gesehen.

Diese sei zwischen 35 und 40 Jahren, mindestens 1,90 m groß gewesen, habe eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen. Ob der Unbekannte in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Autos eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Die Fensterscheiben eines Transporters wurde zwischen dem 15.03.2021, 20 Uhr, und dem 30.03.2021, 11:50 Uhr, in der Jaegerstraße eingeschlagen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug der Marke Ford durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Auch in der Goethestraße wurde zwischen dem 29.03.2021, 8 Uhr, und dem 30.03.2021, 14 Uhr, in einen Opel-Corsa eingebrochen. Aus dem Auto wurden unter anderem zwei Motorradhelme gestohlen. Die Schadenshöhe wird aktuell auf etwa 100 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Opel zum Tatzeitpunkt unverschlossen gewesen sein.

Wir appellieren: Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt und weggefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 um 9 Uhr musste ein 20-Jähriger feststellen, dass sein Auto beschädigt worden war. Er hatte dieses am 29.03.2021 um 10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Friedhofs im Alter Frankenthaler Weg abgestellt. Auf Grund des Schadensbildes dürfte ein anderes Fahrzeug, vermutlich ein Transporter oder LKW, das Auto touchiert haben. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizeiwache Oggersheim bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.

Unfall mit Folgeunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 gegen 16 Uhr touchierte ein 21-Jähriger mit seinem Transporter bei einem Spurwechsel in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße das Auto eines 46-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt.

Weil der 21-Jährige nach dem Unfall weiterfuhr, eilte der 46-Jährige diesem hupend so lange nach, bis der Jüngere plötzlich abbremste. Hierauf fuhr nun der 46-Jährige mit seinem Mercedes auf den Transporter auf. Es kam erneut zu Schäden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In Kellerabteile eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 27.03.2021 gegen 17 Uhr und dem 29.03.2021 um 20:30 Uhr, wurde in insgesamt vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Stefan-Zweig-Straße eingebrochen. Es sollen mehrere Werkzeuge entwendet worden sein. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Die Polizeiwache Oggersheim bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.

Kellerbrand

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)-(MM) – Am Mittwoch 31.03.2021 um 01:06 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Straße Hoher Weg im Stadtteil Rheingönheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus festgestellt. Der Brandherd wurde im Keller lokalisiert und konnte schnell gelöscht werden.

Die Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden dem Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation vorgestellt, eine erwachsene Person erlitt durch einen Löschversuch zusätzlich Verbrennungen an den Unterarmen. Auf dem Balkon des Wohngebäudes befanden sich zwei Hunde, diese wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Es waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Das Einfamilienhaus ist auf Grund der starken Beaufschlagung durch Brandrauch derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden von Bekannten aufgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdient sowie die Polizei.