Exhibitionist zeigt sein Gesäß im String-Tanga

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 gegen 11:15 Uhr, überholte ein 20 bis 30 Jahre alter Mann, kurze dunkelblonde Haare, circa 175 cm groß, kurze weiße Hose, graues T-Shirt auf dem Feldweg “Am Bahnweiher” parallel der L 532 zu Fuß eine Joggerin und wartete sodann in einem Gebüsch. Als die Joggerin vorbeikam, machte der Mann auf sich aufmerksam und zeigte dieser sein Gesäß. Er trug lediglich einen Herren-String-Tanga.

Die erschrockene Joggerin meldete den Vorfall der Polizei, die nunmehr wegen Exhibitionismus ermittelt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Neuhofen (ots) – Ursächlich für den Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einer Fußgängerin am Dienstag, 30.03.2021, gegen 11:50 Uhr, dürfte nach bisherigen Ermittlungen gewesen sein, dass die Fußgängerin die Hauptstraße überquerte ohne auf den fließenden Straßenverkehr zu achten.

Die Folgen: Verletzungen sowohl bei der Fußgängerin als auch beim Fahrradfahrer sowie Sachschaden am Fahrrad. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gasverpuffung bei Straßenbauarbeiten

Fußgönheim (ots) – Am 31.03.2021 kam es gegen 13:00 Uhr in Fußgönheim bei der Straßenbaustelle in der Bahnhofstraße zu einer Gasverpuffung. Ein Bauarbeiter kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. An der Gasleitung wurde planmäßig gearbeitet. Wieso es dennoch zu der Verpuffung kam, ist unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zu einer Gefährdung von Anwohnern oder Gebäuden kam es nicht. Der Verkehr wurde bis 15:00 Uhr um die Baustelle herumgeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.