Nach Streitigkeiten ins Gefängnis

Lustadt (ots) – Dienstagabend 30.03.2021 wurde die Polizei aufgrund eines lautstarken Streits alarmiert. In der Ortslage von Lustadt konnte ein streitendes Pärchen angetroffen werden. Die Situation wurde schnell beruhigt. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass gegen den 45-jährigen Mann ein Haftbefehl vorlag.

Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einbruch ins Gartenhaus

Weingarten (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Schloßstraße in Weingarten aufgebrochen. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Elektrogartenwerkzeuge. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rollerfahrer ohne Anstand

Bellheim (ots) – Montagabend 29.03.2021 ging ein junge Familie auf einem Feldweg hinter dem Bellheimer Schwimmbad spazieren. Dort fuhren zeitgleich mehrere Jugendlichen mit ihren Rollern. Der Familienvater signalisierte den jungen Männern, langsamer zu fahren. Einer der Rollerfahrer sprach daraufhin massive Beleidigungen in Richtung der jungen Familie aus.

Erst als die Polizei verständigt wurde, fuhren die Jugendlichen davon. Da das Kennzeichen einer der Roller bekannt war, konnte der Halter umgehend ausfindig gemacht werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen einer Beleidigung eingeleitet.