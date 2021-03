20 Minuten nach Überfall klicken die Handschellen für Tankstellenräuber

Wetzlar (ots) – Donnerstagmorgen 18.03.2021 überfiel ein 28-Jähriger eine Tankstelle in der Braunfelser Straße. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten den Wetzlarer in der Nähe des Tatortes fest. Gegen 09.40 Uhr ging die erste Meldung zu einem Tankstellenüberfall in der Weststadt bei der Wetzlarer Polizei ein. Ein Mann hatte sich im Verkaufsraum eine Dose eines Energy-Drinks genommen und war an die Kasse herangetreten. Dort zog er ein Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Letztlich floh der Räuber ohne Beute aus dem Verkaufsraum der Tankstelle. Die Angestellte und eine Zeugin im Verkaufsraum gaben der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung des Flüchtigen ab. Etwa 20 Minuten später klickten an der Einmündung des Magdalenenhäuser Weges zur Braunfelser Straße die Handschellen. Eine Streife hatte den Mann entdeckt und festgenommen.

Bei seiner Durchsuchung fanden sich weder ein Messer noch eine Getränkedose. Bei der Absuche seines Fluchtweges entdeckten Polizisten beide Gegenstände, die der Täter offensichtlich nach der Tat weggeworfen hatte. Der 28-jährige Wetzlarer sitzt derzeit im Polizeigewahrsam. Er wird vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun über eine richterliche Vorführung.

Sinn: Diebe auf der Baustelle –

Das Heimathaus in der Stresemannstraße rückte in den Fokus unbekannter Dieb. Derzeit finden dort Bauarbeiten statt. Zwischen dem 10.03.2021 und dem 16.03.2021 drangen die Täter ein und ließen einen Kaffeevollautomaten sowie drei Schlüssel mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 400 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Außenspiegel beschädigt –

Rund 200 Euro wird ein neuer Außenspiegel eines blauen BMW kosten, nachdem Unbekannte diesen abschlugen oder abtraten. Der Dreier parkte in der Hinterstraße, im Hof der Hausnummer 11. Am Mittwochabend (17.03.2021), gegen 23.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter den linken Außenspiegel.

Hinweise zu dem Unbekannten oder zu Personen die in diesem Zusammenhang in der Hinterstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Bargeld aus Wohnmobil erbeutet –

Am Ende der zurückliegenden Woche durchwühlten Unbekannte ein Wohnmobil im Tannenbergweg. Das weiße Mobilheim mit Citroen Plattform parkte im Zeitraum vom 11.03.2021, gegen 00.00 Uhr bis zum 14.03.2021, gegen 09.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 6. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnraum und durchsuchten die Stauräume. Ihnen fiel rund 60 Euro Hartgeld in die Hände. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Einbruch scheitert –

In der Siegmund-Hiepe-Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem Antik- und Trödelmarkt abgesehen. Die Täter hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht einzudringen.

Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (16.03.2021) auf Mittwoch (17.03.2021) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Leun: Seat landet auf der Beifahrerseite –

Mit leichten Verletzungen musste eine Unfallfahrerin gestern Morgen (17.03.2021) ins Weilburger Krankenhaus gebracht werden. Die 29-Jährige fuhr gegen 07.25 Uhr von Leun in Richtung Stockhausen. Vermutlich geriet sie mit ihrem Ibiza auf den nicht befestigten Teil des Fahrbahnrandes und verlor die Kontrolle über den Wagen. Sie geriet ins Schleudern und fuhr durch den Straßengraben. Hier überschlug sich der Seat und landete auf der Beifahrerseite.

Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung der Leunerin und ihren Transport ins Krankenhaus. Den Totalschaden an ihrem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

