Pohlheim: Senioren fallen auf Betrüger rein – Kripo warnt erneut vor falschen Handwerkern

(ots) – Die Kriminalpolizei Gießen warnt erneut vor falschen Handwerkern im Landkreis Gießen. Aufgrund eines veröffentlichen Presseaufrufes (Pressemeldung vom 16.03.2021; 12.55 Uhr) meldete eine 86-jährige Seniorin ebenfalls einen Betrugsfall im Birkenweg in Pohlheim. Am Mittwoch 10.03.2021 boten gegen 13.15 Uhr drei Männer ihrem Ehemann an, die Regenrinnen ihres Einfamilienhauses zu erneuern. Nachdem die Männer die Arbeit beendet haben, forderten sie einen höheren Preis als der ursprünglich vereinbarte.

Die Ehefrau fuhr zu einem Kreditinstitut in der Neuen Mitte in Pohlheim, hob das Geld ab und übergab es den Betrügern, die mit einem weißen Sprinter hinterhergefahren waren.

Beschreibung der Täter:

Einer ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hatte Arbeitskleidung an.

Der zweite Verdächtige ist etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug ebenfalls Arbeitskleidung.

Der dritte ist etwa 1,75 Meter groß und 20 Jahre alt. Er hat schwarze, kurze Haare.

Die Polizei rät:

Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden nicht beendet.

So schützen Sie sich:

Zahlen Sie niemals Geld im Voraus! Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Im Internet unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Tipps wie Sie sich gegen die Tricks der Gauner und Betrüger schützen können.

Linden: Ortsschild in Großen-Linden gestohlen

Unbekannte stahlen auf der Landstraße 3475 am Ortseingang Kleinlinden ein Ortsschild. Bei einer Kontrollfahrt von Dienstag (16. März) stellten Zeugen den Diebstahl fest. Der Tatzeitraum war offenbar zwischen Mittwoch der vergangenen Woche (10. März) und Dienstag (16.März).

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Ortschildes machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Seniorin bestohlen

(ots) – Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Sudetenlandstraße kam es am Dienstag 16.03.2021 zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der Unbekannte lenkte zunächst gegen 16.00 Uhr die 78-jährige Seniorin ab und stahl dann aus ihrer Jackentasche ihre Geldbörse.

Der Mann ist etwa 1,60 Meter groß und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er trug einen Kurzmantel und einen grauen Hut mit Krempe.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis war am Mittwoch ein 50-Jähriger Rollerfahrer in der Sudetenlandstraße unterwegs. Er geriet gegen 16.00 Uhr in eine Verkehrskontrolle.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Verkehrsunfälle:

Linden: Beim Abbiegen VW geschrammt

Am Mittwoch (17.März) gegen 18.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Weimarer Straße in Leihgestern und bog in die Cottbuser Straße ab. Offenbar schrammte der Unbekannte beim Abbiegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Sattelzug. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Türrempler auf Parkplatz

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (16.März) zwischen 07.45 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dexionstraße einen geparkten Mazda. Vermutlich beim Öffnen der Tür stieß der Unbekannte gegen die Beifahrertür des blauen Mazda 3. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: VW in der Schanzenstraße touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Dienstag (09.März) in Grüningen. Zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr parkte der schwarze Golf am Fahrbahnrand der Schanzenstraße in Höhe der Hausnummer 26. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Auf Parkplatz Ford beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte offenbar beim Ein- bzw- Aussteigen am Mittwoch (17.März) zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Tannenweg in Großen-Linden einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem grauen

S-Max zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Audi beschädigt

An zwei unterschiedlichen Plätzen parkte am Dienstag (16.März) ein Audi. Der blaue A4 stand zwischen 07.00 Uhr und 12.10 Uhr in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen und anschließend von 12.45 Uhr bis 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolph-Kolping-Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den Audi an der Fahrertür und dem vorderen, linken Kotflügel.

Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Reiskirchen: Zusammenstoß mit Reh

Eine 46-jähriger Frau aus Allendorf befuhr Donnerstagfrüh (18.März) gegen 05.50 Uhr die Bundesstraße 49 von Grünberg nach Reiskirchen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall und lief weg.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gießen: LKW touchiert Ampel

Am Donnerstag (18.März) gegen 04.35 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den Teichweg. Beim Einbiegen in die Marburger Straße geriet der LKW-Fahrer mit seinem Anhänger auf den Gehweg und riss die Lichtzeichen der Ampel herunter.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall beim Rangieren

Ein 24-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Mercedes beabsichtigte am Donnerstag (18.März) gegen 13.10 Uhr auf einem Parkplatz am Brandplatz einzuparken.

Offenbar beim Rangieren stieß der Wettenberger gegen einen geparkten Mercedes.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag (18.März) gegen 13.00 Uhr fuhr eine 81-jährige Frau aus Lich von Albach kommend in die Straße “An der Kirche” in Steinbach in Richtung Ortsmitte ein. Dabei übersah die Licherin offenbar eine 33-jährige Frau aus Fernwald, die vom Hellenweg kommend in die Kreuzung in Richtung Albach einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen