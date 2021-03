Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: falsche Wasserwerker bestehlen Rentnerin – Polizei bittet um Hinweise!

Es ist kurz vor 13 Uhr am Mittwoch (17.3.21), als es an der Haustür der 85-jährigen Seniorin klingelt. Vor dem Haus in der Weingartenstraße in Nieder-Mörlen steht ein Mann, der behauptet, im Auftrag der Wasserwerke geschickt worden zu sein. Anlass sei ein Rohrbruch; man müsse nun dringend ihre Leitungen abdrehen. Der Unbekannte drängt die Frau ins Badezimmer und beginnt, dort zu hantieren. Coronabedingt sei er allein unterwegs und deshalb auf die Mithilfe der Rentnerin angewiesen. Die Dame schöpft Verdacht, aber der vermeintliche Arbeiter versperrt ihr den Weg. Er komme beruflich in große Schwierigkeiten; könne gar seinen Job verlieren, sollte sie ihn nicht weiter unterstützen.

Nach wenigen Minuten ist der Spuk zunächst vorbei. Der Handwerker verlässt hastig das Einfamilienhaus. Nun muss die 85-Jährige feststellen: ihr Bauchgefühl war richtig gewesen! Sämtliche Türen stehen offen. Sie eilt zur Nachbarin. Man verständigt die Polizei.

Verschiedene Schränke sind durchsucht, es fehlt Bargeld und Schmuck. Die zugehörigen Schatullen liegen verstreut auf dem Fußboden. Offenbar hatte sich ein Komplize zunächst verborgen gehalten und war den beiden unbemerkt hinein ins Haus gefolgt. Während einer die Geschädigte ablenkte, schnüffelte der andere in Schränken und Schubladen.

Täterbeschreibung:

Die Geschädigte beschreibt den falschen Wasserwerker als etwa 170-175 cm groß, Alter von 40-50 Jahren. Normale Statur, heller Hauttyp, braune mittelkurze Haare. Er sprach sehr schnell und mit einem unbekannten ausländischen Akzent.

Bekleidet war der Mann mit einer gelben Jacke (ähnlich Warnweste) und dunkler Hose. Unter der Oberbekleidung trug er ein helles Hemd. Im Gesicht trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Bereits am Dienstagnachmittag (16.3.21) war es im Licher Ortsteil Eberstadt zu einer ähnlichen Tathandlung gekommen. Neben weiteren Fällen in Gudensberg (Nordhessen) am 15.3.21 und Fulda (Osthessen) am 16.3.21 wurde an diesem Tage auch in Bad Soden-Salmünster (Südosthessen) ein derartiger Vorfall bekannt. In Südosthessen waren in diesem Zusammenhang drei Personen aufgefallen, die in einem silbernen Mercedes-Kombi unterwegs gewesen sein sollen.

Die Friedberger Kripo ermittelt nun im Fall Bad Nauheim und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wem sind am Mittwochnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr verdächtige Personen in der Weingartenstraße in Nieder-Mörlen aufgefallen? Wurde dort genannter PKW oder andere, auffällige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Friedberg: Fahrrad gestohlen

Ein blaues Damenfahrrad von Hercules haben Diebe aus dem Vorgarten eines Wohnhauses in der Mainzer-Tor-Anlage gestohlen. Das mit Schloss gegen Wegnahme gesicherte Zweirad war unter einem dortigen Balkon abgestellt worden.

Die Tat muss sich bereits zwischen Samstag, 6.3.(, 18 Uhr) und Sonntag, 7.3.(, 11 Uhr) ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Fahrzeug geknackt – Werkzeug genommen

Aus einem in der Geisenheimer Straße in Wölfersheim abgestellten, weißen Kleintransporter haben Unbekannte mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Zuvor war ein Türschloss gewaltsam aufgebrochen worden, wodurch sich die Diebe Zugang zum Innenraum verschafften.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag, 6.3. (21.30 Uhr) und Montag, 15.3. (12 Uhr). Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Alarm vertreibt Diebe

Bei dem Versuch, ein Motorrad von seinem Abstellplatz zu stehlen, haben Diebe am frühen Montagmorgen (15.3.21) dessen Alarmanlage ausgelöst. Sie flüchteten ohne Beute. Gegen 2.45 Uhr ertönte das schrille Signal des Diebstahlschutzes der weißen Kawasaki, die auf einem Privatgrundstück in der Wetterstraße stand.

Mögliche Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochabend (17.3.21; 21.30 Uhr) ist auf der Gießener Straße eine 44-jährige Bad Nauheimerin am Steuer ihres braunen Dacia im Bereich Am Burgberg von der Straße abgekommen und in eine dortige Schutzplanke geprallt. Rettungskräfte brachten die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 44-Jährige während der Fahrt möglicherweise gesundheitliche Probleme bekommen, woraufhin es zum Unfall gekommen war.

