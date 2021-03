Gestohlenes Fahrzeug beschädigt wieder aufgefunden, Hofheim am Taunus, Eschborn, Montag, 15.03.2021, 17:55 Uhr bis Dienstag, 16.03.2021, 07:30 Uhr

(jn)Der am Montagabend in Eschborn gestohlene Peugeot konnte am Dienstagmorgen in einer Feldgemarkung nahe Hofheim wieder aufgefunden werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Wagen um dasselbe Fahrzeug handeln, welches am Montagabend im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen eine Verkehrsunfallflucht verursacht hatte.

Wie in der gestrigen Pressemeldung veröffentlicht, wurde am Montagabend in der Mergenthalerallee in Eschborn ein grauer Peugeot 207 gestohlen. Am nächsten Morgen meldete ein Zeuge den grauen Peugeot, welcher auf einem Feldweg bei Marxheim stand. Weiterführende Ermittlungen an dem im linken Frontbereich erheblich beschädigten Wagen ergaben zum einen, dass es sich um das tags zuvor in Eschborn entwendete Fahrzeug handelt. Darüber hinaus hatte der Täter allem Anschein nach kurz nach der Tat eine Unfallflucht im Wickerer Weg in Diedenbergen begangen (siehe gestrige Pressemeldung, Punkt 3) und den nicht mehr fahrbereiten Peugeot letztendlich auf dem nahegelegenen Feld stehen lassen.

Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf den Dieb und zugleich Unfallflüchtigen vor. Weitere Zeugen, denen der graue Peugeot mit französischem Kennzeichen zwischen Montag und Dienstag im Main-Taunus-Kreis aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Autoknacker stehlen Navi,

Hattersheim am Main, Okriftel, Geibelweg, Montag, 15.03.2021, 18:05 Uhr bis Dienstag, 16.03.2021, 08:50 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel haben in der Nacht zum Dienstag Autoknacker zugeschlagen und einen Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursacht. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten die bislang unbekannten Täter den im Geibelweg abgestellten BMW 530i und bauten fachmännisch das fest installierte Navigationsgerät aus. Darüber hinaus entwendeten die Täter auch das Lenkrad samt Airbag, womit sich der Beuteschaden auf etwa 10.000 Euro beläuft. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Stadthalle mit Farbe beschmiert,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, bis Freitag, 12.03.2021

(jn)Wie der Polizei gestern bekannt gemacht wurde, haben Unbekannte bis vergangenen Freitag die Mauerteile der Flörsheimer Stadthalle angesprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Die Flörsheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Gravierende Geschwindigkeitsverstöße, Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8, Dienstag, 16.03.2021, 15:40 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeidirektion Main-Taunus sind am Dienstagabend teils schwindelerregende Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt worden. Zwischen 15:40 Uhr und 23:45 Uhr passierten knapp 3.000 Pkw die Kontrollstelle auf der B 8 bei Liederbach, wobei insgesamt über 200 Verkehrsteilnehmer zu schnell waren und mit Konsequenzen rechnen müssen. 63 Autofahrerinnen und Autofahrer waren mindestens 21 km/h zu schnell, so dass Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Zehn Weitere waren so schnell, dass ein Fahrverbot auf die Delinquenten zukommen wird. Drei Pkw wurden sogar mit über 160 km/h gemessen, wobei der traurige Spitzenreiter mit 200 km/h und damit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Auf ihn kommen drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro zu.

Kontrollen im Main-Taunus-Kreis,

Flörsheim am Main / Hofheim am Taunus, 16.03.2021 / 17.03.2021

(cav)Die Polizisten der Polizeistation Flörsheim richteten, in Zusammenarbeit mit dem Flörsheimer Ordnungsamt, im Verlauf des vergangenen Dienstages, mehrere Kontrollstellen in Flörsheim ein. Hierbei konnten insgesamt 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Unter anderem diverse Geschwindigkeitsverstöße, bei denen der Spitzenreiter 29 km/h zu schnell war.

Darüber hinaus kontrollierten Beamte der Hofheimer Polizeistation am frühen Mittwochmorgen einen mit vier Personen besetzten Opel. Bei der Kontrolle ergab sich, dass der 24-jährige Opelfahrer vor einiger Zeit Cannabis konsumiert hatte. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Somit steht der Fahrer im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Die Beamten fertigten eine Anzeige und der 24-Jährige wurde für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Gegen seine Mitfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Auto kollidiert mit Leitplanke,

Eschborn, Landstraße 3005, 16.03.2021, gegen 16:15 Uhr

(cav)Aus aktuell noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten auf der Landesstraße 3005 bei Eschborn. Der 20-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 16:15 Uhr die linke Spur der L3005 aus Richtung Kronberg kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn 5, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen die linke Schutzplanke stieß und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 20-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.