+++ Vermisster 15-Jähriger wohlbehalten zurückgekehrt – Fahndungsrücknahme +++

Wiesbaden (ots) – Vermisster 15-Jähriger aus Wiesbaden wohlbehalten

zurückgekehrt, Wiesbaden, Dienstag, 16.03.2021,

(cp)Der seit Sonntag, dem 14.03.2021, aus Wiesbaden vermisste 15-Jährige konnte

am Dienstagabend wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Die

Vermisstenfahndung wird somit zurückgenommen.

Festnahme nach Autoaufbruch – Komplizin entkommt mit Beute,

Ort: Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße 27, Zeit: Dienstag, 16.03.2021, 18:15 Uhr

(cp) Am frühen Dienstagabend schnappte die Polizei einen Autoaufbrecher in der

Rheinstraße. Seine Komplizin entkam mit der Beute.

Die beiden hatten es auf ein Laptop in einem geparkten Pkw abgesehen. Der

mutmaßliche Täter, ein 42-jähriger Mann, habe gegen 18:15 Uhr zunächst

vergeblich versucht, mit einem zufällig herumliegenden ausrangierten

Weihnachtsbaum ein Fenster eines Citroen einzuschlagen. Zeugen alarmierten

daraufhin die Polizei. Derweil habe der Täter sich dann ein besseres Tatmittel

gesucht und einen Pflasterstein gefunden. Mit diesem schlug er die Scheibe ein,

nahm eine Laptoptasche aus dem Fahrzeug und übergab sie seiner Komplizin, zu der

bislang nur bekannt ist, dass sie rötliche Haare hatte. Während der Mann, nun

wieder mit dem ausgedörrten Tannenbaum in der Hand, von Polizisten noch am

Tatort festgenommen werden konnte, war sie bereits über die Bahnhofstraße in

Richtung Luisenstraße weggegangen. Hinweise zu der Frau nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Polizei vollstreckt Haftbefehl und Gesuchter rammt Streifenwagen, Ort:

Wiesbaden / Taunusstein, Neuhof, Bundesstraße 417, Zeit: Dienstag, 16.03.2021,

gegen 10:25 Uhr

(cav)Nach einem Unfall und einer kurzen Verfolgungsjagd konnte ein per

Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger am Dienstagvormittag in Taunusstein Neuhof

festgenommen werden.

Zivilen Beamten der Wiesbadener Polizei kam gegen 10:25 Uhr beim Befahren der

Bundesstraße 417 ein verdächtiges Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer als ein per

Haftbefehl gesuchter Mann identifiziert werden konnte. Die Polizisten konnten

den Mann an einer roten Ampel an der Abfahrt der B417 auf die B275 einholen und

blockierten mit ihrem Fahrzeug den Weg. Ein hinzugerufener Funkwagen der Bad

Schwalbacher Polizei unterstützte die Beamten und hielt unmittelbar hinter dem

Fahrzeug des 33-Jährigen. Ein Polizeibeamter stieg aus dem Auto, woraufhin der

Gesuchte in den Rückwärtsgang schaltete und das hinter ihm stehende Polizeiauto

rammte. Dann fuhr er direkt auf den ausgestiegenen Beamten zu, welcher sich mit

einem Sprung zur Seite retten musste. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige

über die B275 in Richtung Idstein, verließ jedoch wenige Hundert Meter von der

Kontrollörtlichkeit entfernt sein Fahrzeug und rannte in Richtung Wald. Sein

Fahrzeug ließ er ungesichert zurück, wodurch es die dortige Böschung hinabrollte

und neben der Straße zum Stehen zu kam. Durch eine weitere Streife konnte der

Flüchtige kurz darauf festgenommen werden. Erfreulicherweise wurde keiner der

Beteiligten verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden an den

beteiligten Fahrzeugen. Der Tatverdächtige muss sich nun seinem offenen

Haftbefehl stellen. Außerdem muss er sich noch in den zusätzlich eingeleiteten

Ermittlungsverfahren verantworten, da die Eigentumsverhältnisse des Fluchtwagens

nach aktuellem Stand ungeklärt sind und er nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss an die Festnahme wurde noch eine Blutentnahme

durchgeführt, da der Täter wohl während der Ereignisse unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Zuletzt wurde der 33-Jährige in eine JVA in Frankfurt

eingeliefert.

18 Fahrzeuge zerkratzt – 54.000 Euro Schaden, Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel,

Christof-Ruthof-Weg / Anton-Zeh-Straße, Zeit: Samstag, 13.03.2021 17:00 Uhr bis

15.03.2021, 16:00 Uhr

(cp) 18 zerkratzte Fahrzeuge und einen Sachschaden von rund 54.000 Euro

hinterließen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Wiesbadener Stadtteil

Mz.-Kastel.

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen

Samstagnachmittag und Montagnachmittag im Christof-Ruthof-Weg und in der

Anton-Zeh-Straße 18 geparkte Firmenwagen eines in der Nähe ansässigen

Autohauses. Dieses stellte den Schaden erst Montagnachmittag fest. An den

Fahrzeugen der Marke Hyundai wurde der Lack zerkratzt und hierdurch ein Schaden

von rund 54.000 Euro verursacht. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht

vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2240 beim 2. Polizeirevier zu

melden.

Einbruch in Wiesbaden-Biebrich,

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brandström-Straße, Zeit: Dienstag, 16.03.2021,

08:00 – 13:50 Uhr

(cp) Bei einem Einbruch in der Elsa-Brandström-Straße erbeuteten Unbekannte

gestern Vormittag Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Täter brachen zwischen 8:00 Uhr und 13:50 Uhr die Eingangstür eines

Reihenmittelhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei wurden sie

fündig und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

Schaufenster beschädigt – Zeugen gesucht, Ort: Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße, Zeit: Dienstag, 16.03.2021, 22:15 Uhr

(cp) Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am späten Dienstagabend

ein Schaufenster in der Schwalbacher Straße einschlug.

Der Mann wurde von Zeugen gegen 22:15 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem

Stein das Schaufenster eines Bestattungsinstitutes einwarf. Hierbei entstand ein

Schaden von rund 1600 Euro. Anschließend sei er in einem schwarzen VW Golf VI in

Richtung Platter Straße weggefahren. Der Mann soll mit einer schwarzen Jacke und

einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter 0611 / 3450 entgegen.

Haltestelle Kahle Mühle erneut beschädigt, Ort: Wiesbaden, Biebrich,

Saarstraße, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 01:00 Uhr bis 01:20 Uhr

(cp) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde erneut eine Bushaltestelle in

der Saarstraße beschädigt. Der bereits defekte Fahrkartenautomat wurde diesmal

in Brand gesetzt.

Gegen 01:20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Saarstraße aus. Zeugen

hatten über Notruf einen Brand an der Bushaltestelle „Kahle Mühle“ gemeldet.

Gebrannt hatte der Fahrkartenautomat, der in letzter Zeit bereits mehrfach

beschädigt wurde. Unbekannte hatten offensichtlich eine an dem Automaten

angebrachte Kunststofffolie angezündet. Zudem mussten die Beamten feststellen,

dass die Täter auch noch vier Scheiben des Wartehäuschens zerstört hatten. Der

Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter

0611 / 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Ladendieb greift Supermarktmitarbeiter an, Ort: Wiesbaden, Westend,

Blücherstraße, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 07:42 Uhr

(cp) Am Mittwochmorgen ist es in einem Discounter in der Blücherstraße nach

einem Ladendiebstahl zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Dieb und dem

Ladenpersonal gekommen.

Mitarbeiter des Marktes hatten den 23-Jährigen gegen 07:40 Uhr dabei ertappt,

wie er mit einem einer Flasche Vodka den Markt verlassen wollte, ohne zu

bezahlen. Mitarbeiter hielten den Mann vor dem Ausgang auf. Der Täter habe

daraufhin um sich geschlagen und getreten und dabei einem der Mitarbeiter gegen

das Schienbein getreten. Die Angestellten hielten ihn dennoch bis zu Eintreffen

der Polizei fest. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher beim Fernseher-Diebstahl überrascht, Geisenheim, Steinheimerstraße, 16.03.2021, gegen 20:45 Uhr

(cav)In der Steinheimerstraße in Geisenheim kam es am 16.03.2021 gegen 20:15 Uhr

zu einem Einbruch. Ein Bewohner entdeckte die Täter auf frischer Tat, woraufhin

sie ihn angriffen und im Anschluss mit dem Fernseher und seinem Geldbeutel

flüchteten. Der Bewohner kam am Dienstagabend nach Hause und bemerkte, dass die

Wohnungstür aufgebrochen worden war. Beim Nachsehen entdeckte er drei Täter in

der Wohnung und sprach diese an. Daraufhin schlug ihm einer der Täter gegen sein

Bein, wodurch er leicht verletzt wurde. Dann flüchteten das Trio mit dem

Flachbildfernseher und seinem Portemonnaie. Neben den Verletzungen und dem

Diebesgut im Wert von ca. 1200EUR entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro. Einer der Täter wurde als hellhäutig und die anderen zwei als dunkelhäutig

beschrieben. Weiter soll einer der dunkelhäutigen Täter schulterlange Haare und

einen Zopf getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter (06124) 7078 – 0 zu melden.

Einbrecher in Bad Schwalbach unterwegs, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, festgestellt am 17.03.2021, gegen 05:15 Uhr

(cav) Einbrecher haben sich in einem Zeitraum bis zum 17.03.2021 mit Gewalt

Zutritt zu den Gewerberäumlichkeiten in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach

verschafft. Hierbei verursachten sie einen enormen Schaden und entwendeten

Bargeld. Die unbekannten Täter versuchten zunächst eines der Fenster

aufzuhebeln, woran sie letztlich scheiterten. Dann schlugen sie das Fenster

einfach ein und betraten so die Räumlichkeiten. Sie hinterließen in den

Geschäftsräumen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Darüber

hinaus entwendeten sich nach jetzigem Stand über 1.000 Euro in Bargeld. Zeugen

und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter

(06124) 7078 – 0 zu melden.

Einbrecher scheitern

Taunusstein, Neuhof, Idsteiner Straße, 15.03.2021, 18:15 Uhr bis 16.03.2021,

08:15 Uhr (cav)In Taunusstein Neuhof kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem

Einbruchsversuch in eine Firma in der Idsteiner Straße. Unbekannte Täter

versuchten in der genannten Zeit, eine Tür und ein Fenster eines Taunussteiner

Unternehmens aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht und es wurde ein Sachschaden

in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 – 0

zu melden.