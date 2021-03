Reifendiebe in Elz unterwegs,

Elz, Am Sportplatz, Hadamarer Straße, 15.03.2021, 17.30 Uhr bis 16.03.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren in Elz Reifendiebe zugange. Die Täter schlugen in der Hadamarer Straße und in der Straße „Am Sportplatz“ zu und montierten von insgesamt zwei abgestellten Autos, ein VW Polo und ein BMW, die Reifen inklusive der Felgen ab. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bikes aus Keller gestohlen,

Elz, Robert-Koch-Straße, 14.03.2021, 18.00 Uhr bis 16.03.2021, 13.30 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Elz ein E-Bike von Highlife und ein dunkelgraues Pedelec von Husqvarna im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Keller, entwendeten die beiden Fahrräder und ließen darüber hinaus noch das Akku eines weiteren dort abgestellten E-Bikes mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonnen,

Weilburg, Schlesierstraße, 16.03.2021, 23.10 Uhr,

(pl)In der Schlesierstraße in Weilburg brannten am Dienstagabend drei Mülltonnen. Der Brand wurde gegen 23.00 Uhr von einem Anwohner bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonnen standen weit genug vom Haus entfernt, sodass kein Schaden am Gebäude verursacht wurde. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.