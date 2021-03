Brand in der Zeppelinstraße

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einer ansässigen Firma in der Zeppelinstraße in Frankenthal. Auf dem Firmengelände entzündete sich ein Abluftfilter, wahrscheinlich aufgrund Funkenflugs.

Nach Abschluss der Ermittlungen kann eine strafbare Handlung ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 5.000-6.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde niemand.

Vermisstensuche geglückt

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 gegen 16:30 Uhr wird der Polizeiinspektion Frankenthal eine 82-Jährige durch ihren 85-Jährigen Ehemann als vermisst gemeldet, da sie den Weg nicht mehr nach Hause findet. Durch eine aufmerksame Mitbürgerin wird kurze Zeit später der entscheidende Hinweis gegeben, dass eine Streifenwagenbesatzung die ältere Dame wohlbehalten nach Hause bringen kann.

Verkehrsunfallflucht auf der B9

Frankenthal (ots) – Durch einen Pkw-Führer wurde am Mittwoch 10.03.2021 gegen 06.40 Uhr gemeldet dass er auf der B9/Fahrtrichtung Ludwigshafen im dortigen Baustellenbereich in Höhe der Abfahrt Petersau, über eine auf der Fahrbahn liegende Warnbake gefahren sei. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass zuvor durch 2 Kraftfahrzeuge, es konnten Fahrzeugteile eines VW sowie eines Mercedes-Benz aufgefunden werden, drei Warnbaken auf der linken Fahrspur beschädigt hatten und ohne eine Schadensregulierung herbeigeführt zu haben, weitergefahren sind.

Ob bei dem meldenden Fahrzeugführer ein Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden an den Warnbaken wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwoch 10.03.3021 gegen 11.10 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gesehen habe, wie gerade eine männliche Person mit einem E-Scooter gegen einen blauen Honda Accord in der Straße An den Fuchslöchern, Höhe Hausnummer 42, gefahren sei. Hiernach habe sich dem Mann mit dem E-Scooter in Richtung Kleinniedesheim entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Heck des Hondas wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Beschreibung des Unfallflüchtigen liegt nicht vor, er könnte aber, nach Aussage des Zeugen, am Fuß verletzt sein, außerdem dürfte der E-Scooter im Bereich der Lenkstange beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.