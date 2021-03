Mehrere Autos in Friesenheim aufgebrochen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Zeit vom 10.03.2021 um 14:00 Uhr bis 11.03.2021 gegen 13:00 Uhr wurden im Stadtteil Friesenheim mindestens 3 Autos aufgebrochen. In der Otto-Buckel-Straße wurden 2 Mercedes aufgebrochen. Aus einem der Autos wurden verschiedene Gegenstände und auch Bargeld gestohlen. In der Erzberger Straße wurde ein Mercedes aufgebrochen und ein weiterer Mercedes zumindest durchwühlt. Auch in der Sternstraße wurde ein Seat Ibiza durchwühlt.

Aus allen drei Autos in der Erzberger Straße und in der Sternstraße wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. An zwei Autos konnten keine Aufbruchspuren vorgefunden werden. Ob diese unverschlossen waren oder die Autos auf unbekannte Weise aufgebrochen wurden, ist Bestandteil der bereits aufgenommenen Ermittlungen.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.200 Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe könnten die Taten in Zusammenhang stehen.

Wer hat eine der Taten beobachtet? Wer hat in der Erzberger Straße, Sternstraße oder auf dem Otto-Buckel-Platz verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

30-Jähriger beim Fahrraddiebstahl erschwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag 10.03.2021 gegen 19 Uhr wie zwei Männer versuchten ein Mountainbike im Bereich der Maudacher Straße zu stehlen. Er verständigte sofort die Polizei. Als die Diebe die Polizei bemerkten, versuchten beide zu flüchten.

Einem der Täter gelang die Flucht zu Fuß, während der Zweite im Bunde von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte. Der festgenommene 30-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,80. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Mann meldete sich am Mittwoch (10.03.2021) per Telefon bei einem 63-Jährigen und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Der Mann sprach ausschließlich Englisch. Der 63-Jährige kam schnell dem Betrugsversuch auf die Schliche und beendete das Gespräch.

So können Sie sich schützen: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Einbruch in Baustellenfahrzeug

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 09.03.2021 bis 10.03.2021 die Beifahrerscheibe eines Transportes ein. Aus dem Mercedes Sprinter wurde Werkzeug im Gesamtwert von 5000 Euro entwendet. Unter dem Diebesgut befanden sich auch Akku-Bohrmaschinen.

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Bereich Am Sandloch abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.