Risiko am Steuer – Unfallflucht wegen Fahruntauglichkeit?

Burrweiler (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls wird die Fahrtauglichkeit bzw. die Fahreignung eines 49 Jahre alten Autofahrers durch die Polizei in Frage gestellt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug gestern Abend (10.03.2021, 20.30 Uhr) die L 506 zwischen Modenbacherhof und Forsthaus Heldenstein, als er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte und seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes fortsetzte.

Bei der späteren Unfallaufnahme machte der Unfallverursacher einen sehr fahrigen Eindruck. Eine Überprüfung im Hinblick auf berauschende Mittel verlief negativ. Später gab er an, wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung am Vormittag Schmerzmittel eingenommen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle wird zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert.

Die Polizei appelliert: Immer mehr Autofahrer setzen sich ans Steuer, obwohl sie sich nicht fit genug fühlen. Dabei geht es längst nicht nur um Alkohol. Die Fahrtauglichkeit ist situationsbezogen und bezeichnet die Fähigkeit, in der aktuellen Situation ein Kfz sicher zu beherrschen. Nicht nur das Alter, sondern auch der Gesundheitszustand des Fahrers sind hierbei entscheidend.

Reifenkarkasse aufgelöst

B10/Birkweiler (ots) – Wegen einer defekten Reifenkarkasse kam es gestern Morgen (10.03.2021, 10.40 Uhr) auf der B10 bei Birkweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. An einem Sattelauflieger eines 25 Jahren alten LKW-Fahrers löste sich die Lauffläche des Reifens. Diese flog während der Fahrt auf einen nachfahrenden LKW, der dadurch so beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es im o.g. Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen.

Unfallflucht-Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 10.03.21 zwischen 07:30-11 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Parkklinik, ein grauer Pkw Hyundai ix20 mit SÜW-Kennzeichen, beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 10.03.2021 gegen 01:15 Uhr wurden im Kurpark eine Parkleuchte beschädigt, ein Mülleimer um getreten und an einem in der Kurtalstraße geparkten Ford Transit der Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit den beiden Taten werden zwei dunkel gekleidete, etwa 20 Jahre alte, schlanke Personen gesucht. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Personen machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.