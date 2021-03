Landau: Die Polizei-News

Mutter und Schwester mit Messer bedroht

Schaidt (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 kam es um 16:45 Uhr im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes zu einem Widerstand durch den Beschuldigten. Die Polizeibeamten waren ursprünglich zu einem Einsatz gerufen worden, bei dem ein 20-jähriger seine Schwester und seine Mutter mit einem Messer bedroht hatte.

Beim Eintreffen der Beamten saß der Beschuldigte in seinem Bett und versteckte die Hände hinter dem Körper. Trotz mehrmaliger Aufforderung die Messer zu zeigen, zeigte der Beschuldigte keine Reaktion und sprang plötzlich auf und ging auf die Beamten zu. Aufgrund der Gefahrenlage wurde von den Beamten das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt.

Bei der Festnahme leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand und trat mehrfach nach den Beamten. Verletzt wurde hierdurch niemand. Der 20-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in das Pfalzklinikum verbracht.

Diebstahl eines E-Scooters in der Innenstadt

Landau-Stadt (ots) – Zwischen 16.50-17.00 Uhr wurde in der Xylanderstraße in Landau ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Unbekannte Täter nutzten die wenigen Minuten die der Eigentümer das Fahrzeug unbeaufsichtigt abgestellt hatte für ihren Diebstahl aus. Ein Zeuge konnte Hinweise auf 2 junge Männer im Alter von ca. 18-20 Jahre geben, welche sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten und anschließend damit wegfuhren.

Wie die Täter das Zahlenschloss, mit dem das Fahrzeug gesichert war, öffnen konnten ist derzeit nicht bekannt. Auffällig an dem schwarzen E-Scooter sind die blauen Streifen auf den schwarzen Felgen sowie die seitlich an den Rädern angebrachten orangefarbenen Reflektoren.