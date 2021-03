Frau geohrfeigt

Edenkoben (ots) – Im Bereich Edenkoben kam es am Dienstagmorgen 09.03.2021 zwischen 02-03 Uhr zu einem Vorfall, wo ein 36-jähriger Mann seine Lebensgefährtin nach einem Streitgespräch geohrfeigt hat. Durch den Schlag verlor die Frau das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und schlug sich den Kopf auf. Sie meldete den Fall der Polizei, die ein Strafverfahren einleitete.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter der Telefonnummer 06341/381922 erreichbar.

Verbotene Fahrtrichtungsanzeiger und abgeklebtes Kennzeichenschild

Niederhorbach-Bad Bergzabern (ots) – Ein Pkw BMW X5 wurde am 09.03.21, gegen 18:20 Uhr, in der Landauer Straße in Niederhorbach kontrolliert. An dem Fahrzeug der 24-jährigen Fahrerin fielen die verbotswidrig dauerhaft eingeschalteten Fahrtrichtungsanzeiger im sogenannten “US-Style” auf. Im Verlauf der Kontrolle wurde auch eine Veränderung an der Spurbreite der Hinterachse festgestellt.

Gegen 17:40 Uhr wurde bereits ein Pkw Audi in Bad Bergzabern mit einem abgeklebten EU-Feld am Kennzeichenschild festgestellt. Die Fahrerin entfernte noch vor Ort die schwarzen Aufkleber. Gegen beide Fahrerinnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.