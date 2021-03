Diebe stehlen Münzen und Spiegel

Kaiserslautern (ots) – Ein unverschlossenes Auto hat in der Nacht von Montag auf

Dienstag Diebe sozusagen animiert, in den Wagen einzudringen. Die Unbekannten

den Das Fahrzeug in der Rudolf-Diesel-Straße, öffneten es und griffen sich aus

dem Innenraum herumliegendes Münzgeld sowie die Fahrzeugmappe mit Fahrtenbuch

und Kopie des Fahrzeugscheins. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 21.30

Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr.

Ausschließlich auf das Spiegelglas eines Fahrzeugs hatten es Diebe am

Dienstagabend in der Ländelstraße abgesehen. Zwischen 21 und 23.10 Uhr machten

sich die Unbekannten an dem geparkten BMW zu schaffen und bauten auf beiden

Seiten die Spiegelgläser aus den Außenspiegeln aus. Täterhinweise gibt es

derzeit nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen

aufgefallen sind, können sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 melden. |cri

Pedelec kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein Pedelec und ein Pkw sind sich am Dienstagnachmittag

an der Ecke Kammgarnstraße/Bleichstraße in die Quere gekommen. Glück im Unglück:

Es blieb beim Sachschaden; verletzt wurde niemand.

Ausgelöst wurde der Unfall nach den derzeitigen Erkenntnissen durch den

25-jährigen Pedelec-Fahrer, der in der Bleichstraße unterwegs war und beim

Queren der Kammgarnstraße dem Pkw die Vorfahrt nahm. Der Sachschaden wird auf

1.500 Euro geschätzt. |cri

Betrüger sind hartnäckig

Kreis Kaiserslautern (ots) – Von der Hartnäckigkeit der Betrüger hat sich eine

Frau aus dem Landkreis am Dienstag verunsichern lassen. Am Ende musste sie

zusehen, wie 1.800 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

Die 78-Jährige zeigte am Nachmittag bei der Polizei an, dass sie gegen Mittag

mehrere Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Firma Microsoft erhalten

hatte. Der Mann, der sich als „Michael Smith“ vorstellte, behauptete, dass der

Computer der Seniorin gehackt wurde und er sich einloggen müsse, um den Rechner

zu überprüfen und die Programme zu „bereinigen“.

Nachdem die Frau zunächst skeptisch war, ließ sie sich nach mehreren Anrufen des

Unbekannten doch darauf ein und schaltete ihren Computer an. Während des

mehrstündigen Telefonats gelang es dem unbekannten Anrufer, durch geschickte

Gesprächsführung der 78-Jährigen die Bankdaten zu entlocken und damit noch

während des Gesprächs mehrere Abbuchungen vom Konto der Frau vorzunehmen.

Erst nach dem Telefonat wurde die Seniorin misstrauisch und informierte ihre

Bank, die daraufhin das Konto sperrte. Zu diesem Zeitpunkt „fehlten“ aber

bereits 1.800 Euro. Die Kripo ermittelt. |cri

Finanzielle Gefälligkeiten für virtuelle Bekanntschaften

Kreis Kaiserslautern (ots) – Sozusagen aus Gutmütigkeit hat eine Frau aus dem

Landkreis 4.000 Euro an einen Betrüger verloren. Wie die 72-Jährige am Dienstag

bei der Polizei anzeigte, wurde ihr erst bewusst, dass sie es mit einem Betrüger

zu tun hat, als dieser erneut versuchte, Geld von ihr zu bekommen.

Die Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hatte den Mann nach

eigenen Angaben über ein soziales Netzwerk im Internet kennengelernt. Dort hatte

er ihr eine „Freundschaftsanfrage“ geschickt und sich als Kapitän ausgegeben,

der gerade im Ausland stationiert ist. Nachdem es bereits zu einer Art

Vertrauensverhältnis gekommen war, behauptete der Mann, dass er bald von seinem

Auslandseinsatz zurückkehre, und dass seine persönlichen Sachen schon vorab nach

Deutschland geschickt würden. Er bat die 72-Jährige, die Sachen in Empfang zu

nehmen und darauf aufzupassen.

Die Frau erklärte sich einverstanden und erhielt in der Folge die Aufforderung,

4.000 Euro an „Zollgebühren“ auf ein Konto in Baden-Württemberg zu überweisen –

was die 72-Jährige auch tat. Als danach erneut eine Forderung für weitere

Zollgebühren – diesmal in Höhe von 20.000 Euro – einging, wurde die Dame stutzig

und wandte sich an die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir weisen an dieser Stelle nochmals auf die Gefahren hin, die im Umgang mit

solchen „virtuellen Bekanntschaften“ lauern. Grundsätzlich empfehlen wir: Gehen

Sie „sparsam“ mit Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse oder den

Besitz von Wertgegenständen um. Lassen Sie sich – trotz aller Hilfsbereitschaft

auf keine Geldforderungen ein und bleiben Sie misstrauisch, wenn es um

irgendwelche Gefälligkeiten für den virtuellen Bekannten geht, wie zum Beispiel

Päckchen in Empfang nehmen und an andere Adressen weiterleiten. Und solange Sie

Ihren neuen Bekannten noch nie „in echt“ gesehen haben, lassen Sie sich bitte

auch nicht dazu überreden, diesem Fremden Geld zu übergeben oder zu überweisen.

Auf der Seite www.polizei-beratung.de finden Sie noch mehr Informationen zu

diesem Thema: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Fahrerflucht: Mit Anhängerkupplung Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkplatz am Opelkreisel ist am Dienstag ein

Pkw beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Dem Schadensbild nach

ist der Unbekannte mit der Anhängerkupplung seines Wagens gegen den parkenden

Mercedes gestoßen. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei auf mindestens

3.500 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der

Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet

um Hinweise. Wer hat zwischen frühmorgens, 4 Uhr, und nachmittags, 16 Uhr, den

Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfall: Mit Lkw kollidiert und in Zaun gekracht

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall in der Merkurstraße ist am Dienstag ein

77-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Vom Opelkreisel kommend wechselte

der Fahrer eines Lastwagens die Fahrspur. Dabei übersah der 36-jährige

Kraftfahrer den Wagen des 77-Jährigen. Die Fahrzeuge touchierten sich. Das Auto

des Seniors drehte sich um die eigene Achse, krachte nochmals gegeBrennholz gestohlen – Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Rund fünf Festmeter Brennholz haben Unbekannte in

Dansenberg gestohlen. Das Holz lagerte neben dem asphaltierten Weg, in der

Verlängerung der Eckstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe das Holz

noch vor Ort klein sägten. Sägespäne am Lagerplatz auf dem Weg zum Fernsehturm

deuten darauf hin. Der Schaden wird auf etwa 270 Euro geschätzt. Die Polizei

ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Sonntag,

21. Februar, und Montag, 8. März, Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu

Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Automatenknacker ergreift die Flucht

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch einen Zigarettenautomaten in der Sturmstraße

aufzubrechen, ist in der Nacht zum Mittwoch der Täter gestört worden. Kurz nach

2 Uhr bemerkte ein Anwohner den Automatenknacker. Der Verdächtige flüchtete auf

einem Fahrrad. Nach Zeugenangaben war der Mann mit einer blauen Jeanshose, einem

roten Kapuzenpulli und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Täter trug

Turnschuhe. An seinem Mountainbike war eine hellgrüne Schrift am Rahmen

auffällig. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife sind am Montagabend im Hilgardring

zwei E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Ihre Vehikel waren nicht zugelassen. Während

der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 15-Jährige und der 17-Jährige

mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein Drogentest

bestätigte den Verdacht. Ihre Fahrt durften sie nicht fortsetzen. Sie blicken

einem Strafverfahren entgegen. |erf

Brennholz gestohlen – Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Rund fünf Festmeter Brennholz haben Unbekannte in

Dansenberg gestohlen. Das Holz lagerte neben dem asphaltierten Weg, in der

Verlängerung der Eckstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe das Holz

noch vor Ort klein sägten. Sägespäne am Lagerplatz auf dem Weg zum Fernsehturm

deuten darauf hin. Der Schaden wird auf etwa 270 Euro geschätzt. Die Polizei

ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Sonntag,

21. Februar, und Montag, 8. März, Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu

Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf