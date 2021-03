Kaiserslautern – Nach den widrigen Wetterverhältnissen zu Beginn des Jahres – erst der viele Regen, dann die eisige Kälte – macht die Kanalsanierung am Opelsammler durch die Stadtentwässerung Kaiserslautern mittlerweile große Fortschritte.

Abschnittsweise wird der Schlauch in den Kanal eingezogen und ausgehärtet. Dabei werden die Abschnitte, die am aufwändigsten und arbeitsintensivsten sind, jetzt zuerst saniert, wie etwa das Teilstück am Blechhammer. Zum Einsatz kommt dabei eine der leistungsstärksten Aushärteanlagen, die für dieses Verfahren entwickelt wurden.

Der Zeitplan für die Sanierung musste im Verlauf der Maßnahme zwar an die Witterungsbedingungen angepasst werden. Trotzdem werden die wesentlichen Arbeiten vermutlich wie ursprünglich geplant Ende März abgeschlossen sein. Der Opelsammler ist ein Hauptabwasserkanal, der von der Vogelweh bis hin zur Kläranlage am Blechhammerweg reicht. Unterteilt in sieben Bauabschnitte wird der Kanal auf einer Länge von insgesamt etwa 3.000 Metern saniert. Das Schlauchlining-Verfahren ermöglicht die umfassende Kanalsanierung des Opelsammlers ohne aufwändige Erdbewegung in einem überschaubaren Zeitraum.