Maikammer: Mediterraner Garten in Maikammer barrierefrei zertifiziert

Maikammer In der Cittaslow-Gemeinde Maikammer ist es gelungen einen weiteren Baustein zum Thema Barrierefreiheit zu erfüllen. Ortsbürgermeister Karl Schäfer und die Geschäftsführerin des Büros für Tourismus, Frau Maria Bergold freuen sich, dass ihr Antrag auf barrierefreie Zertifizierung des mediterranen Gartens erfolgreich war.

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“. Der Garten wurde nach den Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung „Reisen für Alle“ eingestuft und ist nunmehr berechtigt, im Zeitraum von Februar 2021 – Januar 2024 die Auszeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen und vertragsgemäß zu nutzen.

Der Mediterrane Garten liegt in Maikammer auf der Südseite des Rathauses der Verbandsgemeindeverwaltung. Seit Mai 1999 dokumentiert der Garten einmal mehr die besondere Klimagunst der Region Südliche Weinstrasse. Auf einer Fläche von 1.200 qm wetteifern hier südliche Farben und Düfte um die Aufmerksamkeit aller Sinne. Über 150 verschiedene Pflanzenarten aus den unterschiedlichsten Regionen rund um das Mittelmeer gedeihen in dieser Gartenanlage. Darunter befinden sich natürlich auch die bekannten mediterranen Küchenkräuter und Gewürzpflanzen, wie Thymian, Rosmarin, Salbei, Lavendel oder der interessante Kapernstrauch. Die klassischen Baumgewächse des Südens, wie die Zypresse, die Feige, die Pistazie oder der Ölbaum, aber auch eher unbekanntere Arten wie z.B. marokkanischer Ginster, die Libanoneiche oder die portugiesische Lorbeerkirsche gestalten den Mediterranen Garten höchst abwechslungsreich. Daneben laden idyllische Sitzplätze und eine kleine Boule-Anlage zum Verweilen ein.

Die Gartenanlage ist für Besucher jederzeit zugänglich. Botanische Führungen mit dem Pflanzenexperten Peter Straub und Expertin Margita Keil-Heimlich sind über das Büro für Tourismus MaikammerBüro für Tourismus Maikammer buchbar.

Am 12. März 2021, um 20:15 Uhr berichtet das SWR-Fernsehen in seiner Sendung „Expedition in die Heimat“ zum Thema „Winterwelt der Pflanzen“ vom mediterranen Garten und seiner Vielfalt an Pflanzen. Reinschauen lohnt sich.