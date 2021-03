Kaiserslautern – Ab sofort ist die CD mit den Preisträgersongs aus dem Wettbewerb „Lied für Lautern“ bei der Tourist Information erhältlich.

Die Stadtverwaltung reagiert damit auf die große Nachfrage nach der Gewinner-CD, die nun zum Selbstkostenpreis von zwei Euro pro Exemplar verkauft wird.

„Das große Interesse an unserer Aktion freut mich sehr“,

so Bürgermeisterin Beate Kimmel, Initiatorin und Jurymitglied des Wettbewerbes, der im vergangenen Frühjahr ausgelobt wurde. Sie bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den vier Preisträgern, die einer Veröffentlichung ihrer Songs direkt zugestimmt hätten. So freuten sich die Band „Dods“, die „Pälzer Cantry Band“ sowie „De Toibash“ und Jan-Luca Velten, die CD mit ihren professionell im Tonstudio produzierten Songs nun auf diesem Weg an Interessierte abgeben zu können.

Ein besonderes Dankeschön richtet die Bürgermeisterin auch an die anderen Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion, allen voran an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourist Information. Da diese pandemiebedingt für den Publikumsverkehr derzeit noch geschlossen ist, kann dort der CD-Verkauf nur nach vorheriger Terminvereinbarung via E-Mail (touristinformation@kaiserslautern.de) oder per Telefon unter der Durchwahl (0631) 365-2316 erfolgen. Telefonisch erreichbar ist die Tourist Information Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr.