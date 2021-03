Heidelberg-Bergheim: Radfahrer fährt auf Pkw auf und flüchtet anschließend – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag um 9.30 Uhr

in der Bergheimer Straße/Thibautstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein

70-jähriger Fahrer eines Ford Kuga fuhr auf der Bergheimer Straße stadteinwärts

und wollte nach links in die Thibautstraße abbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang

fuhr ihm ein unbekannter Radfahrer auf. Dieser flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. In einer Werkstatt wurde der entstandene Schaden auf ca. 1.500

Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der

Verkehrspolizei in heidelberg zu melden.

Heidelberg: 16-jährige Britney wird vermisst; Polizei fahndet mit Lichtbild nach dem Mädchen

Heidelberg (ots) – Die 16-jährige Britney wird seit dem 27. Januar 2021

vermisst.

Sie war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Wohngruppe eines

Kinder- und Jugendheims im Stadtteil Handschuhsheim zurückgekehrt und ist

seitdem unbekannten Aufenthalts.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Mädchen mehrfach das Heim verlassen und

war teilweise aber erst nach Tagen wieder zurückgekehrt. Mögliche

Hinwendungsorte wurden ohne Ergebnis überprüft. Es ist nicht ausgeschlossen,

dass sich Britney auch in anderen Bundesländern außerhalb Baden-Württemberg

aufhält.

Hinweise über ihren Aufenthalt bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/