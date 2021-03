Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Streit im Schlosspark – zwei Verletzte – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Ein Zeuge verständigte Polizei

und Rettungskräfte, nachdem er am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr im

Schlosspark im Ortsteil Neckarhausen eine körperliche Auseinandersetzung

zwischen drei Männern, bei der ein 46-jähriger Mann notärztlich versorgt werden

musste, beobachtet hatte.

Der 46-jähriger Mann, der gemeinsam mit seiner Verlobten und seinem 82-jährigen

Vater im Schlosspark flanierte, traf auf einer Wiese auf einen 53-Jährigen, der

den Sonntagnachmittag mit Frau und Tochter auf einer Picknickdecke genoss. Aus

unbekannten Gründen gerieten die drei Männer in eine verbale Auseinandersetzung,

die sich zu einem handfesten Streit mit körperlichen Übergriffen entwickelte.

Augenscheinlich erzürnt über die Äußerungen des 82-Jährigen nahm der 53-Jährige

ein Bügelschloss aus dem Korb seines Fahrrads und ging auf diesen los. Der

betagte Mann setzte sich mit Hilfe seiner mitgeführten Wanderstöcke zur Wehr.

Dessen 46-jähriger Sohn ging, in der Absicht zu schlichten, dazwischen und stieß

den Angreifer zu Boden. Hierbei wurde er von dem Bügelschloss am Kopf getroffen

und stürzte selbst ebenfalls zu Boden. Der 53-jährige Angreifer erlitt durch den

Sturz leichte Abschürfungen im Gesicht, der 46-Jährige wurde durch einen Notarzt

medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen wegen des

Verdachts einer Gehirnerschütterung in eine Klinik transportiert. Der 82-Jährige

blieb unverletzt. Was die Streitigkeiten ausgelöst hatte, bleibt letztlich ein

Geheimnis der drei Beteiligten, die alle eine Strafanzeige wegen

Körperverletzung erwartet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 86-Jährige Autofahrerin prallt rückwärts gegen Mauer – Fahrerin und 65-jährige Mitfahrerin schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr

eine 86-jährige Frau am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Weinbergstraße mit hoher

Geschwindigkeit rückwärts und prallte nach etwa 25 Metern mit dem Heck gegen

eine Betonmauer auf einem Grundstück. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin

sowie eine 65-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank schwer verletzt. Nach der

Erstversorgung durch eine Notärztin wurden die Verletzten mit Rettungsfahrzeugen

in Kliniken nach Heidelberg und Mannheim eingeliefert. Bei dem Unfall entstand

ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, das Auto musste mit einem Kran geborgen und

abgeschleppt werden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Klettergerüst auf Spielplatz in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben

bislang unbekannte Täter das Klettergerüst auf dem Spielplatz in der

Gartenstraße/Ecke Tulpenweg in Brand gesetzt. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde

um 1 Uhr informiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ketsch rückte aus und löschte

den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht genau

fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu

melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine

20-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 18.25 Uhr an der

Einmündung Uhlandstraße/B 3/Handschuhsheimer Landstraße. Ein 47-jähriger

Autofahrer war mit seinem Mercedes von der Uhlandstraße auf die B 3 eingebogen

und kollidierte dabei mit der Radfahrerin, die auf dem Radweg parallel zur

Handschuhsheimer Landstraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die

Radfahrerin zu Boden. Da sie über Schmerzen klagte, wurde si vorsorglich mit

einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An dem Auto

entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto- und Radfahrerin – 53-Jährige schwer verletzt

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Schwer verletzt wurde ein 53-jährige

Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 15.30 Uhr an der Einmündung Im

Gässel/Lobenfelder Straße. Die 26-jährige Fahrerin eines Hyundai war in die

Lobenfelder Straße eingebogen, wobei sie eigenen Angaben zufolge von der

tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Dies hatte zur Folge, dass sie mit der

Radfahrerin zusammenstieß, die dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Die Radfahrerin

wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, 27.02.2021, zwischen 17 und

20.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße eingebrochen. Der

oder die Täter hebelten die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und

verschafften sich so Zugang. In dem Haus wurden alle Räume durchsucht. Im Keller

wurde eine geringe Bargeldsumme aus einem Tresor entwendet. Im ersten

Obergeschoss wurde der Inhalt einer Schmuckschatulle erbeutet. An der

Terrassentür entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die weitere

Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die im

angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten

sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsinsel und Verkehrszeichen überfahren – Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 11:30 Uhr am Kreisverkehr am Ortseingang von Leimen kommend. Ein

vermutlich schwarzer VW Golf GTI bremste bei der Einfahrt in den Kreisverkehr

woraufhin ein bislang unbekannter Autofahrer, der hinter dem VW fuhr, nicht mehr

rechtzeitig bremsen konnte und auswich. Bei dem Ausweichmanöver überfuhr er eine

Fußgängerinsel, sowie ein Verkehrsschild, ehe er halbseitig über den

Kreisverkehr fuhr und die Bepflanzung beschädigte. Der unbekannte Autofahrer

verließ anschließend den Kreisverkehr auf die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte,

wo er eine größere Menge Öl verlor. Der VW fuhr weiter in die Kurpfalzstraße.

Bei dem Unbekannten Autofahrer soll es sich um einen männlichen Fahrer in einem

älteren, silbernen Opel gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu

melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 21:20 Uhr in der Julius-Becker-Straße, bei dem der Verursacher

anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte

auf Höhe der Hausnummer 45 einen geparkten Mitsubishi und fuhr nach dem

Zusammenstoß einfach davon. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 062222-57090, zu melden.

Oftersheim: Vorsicht vor betrügerischen Schädlingsbekämpfern; Warnhinweiyse-Tipps

Oftersheim (ots) – Am Samstagnachmittag wurde eine 49-jährige Oftersheimerin

Opfer einer Betrugsmasche, die gerade jetzt in der bevorstehenden Frühlingszeit

Konjunktur haben könnte.

Die Frau hatte schon seit geraumer Zeit ein Ungezieferproblem in der Dusche,

weshalb sie am Freitag über eine im Internet gefundene Seite einen Kammerjäger

anschrieb. Nach am Freitagnachmittag erschien ein Mitarbeiter des verständigten

Kammerjägers in der Uhlandstraße und besprühte das Badezimmer mit einem

Desinfektionsmittel. Mit dem Hinweis, das Bad zwei Stunden nicht betreten zu

können, machte sich der Schädlingsbekämpfer von dannen. Die Bewohnerin hatte

zuvor mehrere hundert Euro für die Dienstleistung bezahlt.

Als sie an den Handwerker noch Rückfragen hatte und seine hinterlassene

Handy-Nummer anwählte, stellte die Frau fest, dass die Nummer nicht vergeben

ist. Auch die von dem Unbekannten angegeben Firmenadresse war falsch. Daraufhin

erstattete die Geprellte Anzeige beim Polizeirevier Schwetzingen.

Der „Schädlingsbekämpfer“ wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen,

kurze, schwarze Haare; Vollbart, Mund-Nasen-Schutz, schwarze Arbeitshose und

schwarzer Pulli mit Daimler-Benz-Logo. Auffällig waren seine goldenen

Schnürschuhe. Er war mit einem braunen Opel-Astra-Kombi mit DN-Kennzeichen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu

setzen.

Unseriöse Handwerker, die die Notlagen und die Hilflosigkeit von Menschen

finanziell ausnutzen sind landauf, landab in den verschiedensten Gewerken

unterwegs. Rohrreiniger, Schlüsseldienste und Schädigungsbekämpfer seien hier

nur beispielhaft genannt. Oft verlangen sie für ihre unfachmännisch

durchgeführten Leistungen völlig überhöhte Preise und drängen zu einer

sofortigen Bezahlung. Folgende Tipps können helfen, nicht auf solche windigen

Handwerker hereinzufalMannheimlen:

Auf Notfälle im Vorfeld vorbereiten

Vergleichen Sie die Preise und schreiben Sie sich die Nummern für wichtige

Notdienste wie Schlüsseldienste oder Rohrreiniger auf. Hinterlegen Sie die

Nummer im Portemonnaie oder beispielsweise mit einem Aufkleberunter der

Fußmatte, damit Sie diese im Notfall schnell zur Hand haben. Ein lokaler

Notdienst ist in den meisten Fällen eine gute Wahl, besonders, wenn er schon

mehrere Jahre vor Ort tätig ist.

Akute Notlagen

Auch wenn Sie sich bereits in einer Notlage befinden und auf Anhieb keinen

Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb parat haben, gilt es einen kühlen Kopf zu

bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen.

Tipps für die Suche nach seriösen Handwerkbetrieben

Seien Sie bei der Internetsuche kritisch. Viele unseriöse Anbieter landen mit

gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Verschaffen Sie sich über die Internetseiten der Betriebe einen ersten

Eindruck. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten

eineMannheimr Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf

einen unseriösen Anbieter sein. Einträge in regionalen Telefonbüchern sind nicht immer ein Hinweis auf eine

Firma aus der Nähe. Mit Ortsvorwahlen gaukeln Anbieter Nähe vor. Fragen Sie am

Telefon nach dem genauen Sitz der Firma.

Genau informieren

Informieren Sie sich gut über die ausgewählte Firma. Fragen Sie konkret nach dem

Firmensitz und möglichen Anfahrtskosten. Vereinbaren Sie einen festen Preis für

die von Ihnen geschilderte Leistung.

Nicht unter Druck setzen lassen

Unterschreiben Sie nichts, wenn Sie Zweifel haben. Bezahlen Sie niemals

sofort und bestehen Sie auf einer Rechnung. Lassen Sie sich nicht durch Drohungen mit der Polizei oder mit

Inkassounternehmen unter Druck setzen.

Hilfe holen

Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie, wenn

möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken können.

Rechnung prüfen

Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben.

Anzeige erstatten

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen genau! Zur Erstattung einer Anzeige sind

möglichst genaue Informationen besonders wichtig.

Notieren Sie sich diese Angaben:

Wie heißt die Firma, die Sie beauftragt haben? (Adresse und Telefonnummer der

Firma) Mit wem haben Sie telefoniert? Wer hat den Auftrag vor Ort ausgeführt? Wurde Ihnen im Voraus ein Preis für die Leistung genannt? Wenn ja, welcher? Welche Arbeiten wurden tatsächlich ausgeführt? Wie sind Sie auf die Firma aufmerksam geworden? (Telefonbuch, Gelbe Seiten,

Internet, Bekannte usw.) Gibt es Zeugen, die Ihre Angaben bestätigen können.

Nähere Informationen bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Heidelberg, Tel. 06221/99-1234 und Mannheim, Tel.:

0621/174-1212 oder auch zum Nachlesen unter www.polizei-beratung.de

Weinheim: Zwei Unfallfluchten beschäftigen Ermittler; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Im Laufe des Samstages ereigneten sich im Stadtgebiet zwei

Verkehrsunfälle, bei denen sich die jeweiligen Verursacher entfernten, ohne sich

um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Ein Opel Meriva, der zwischen 12 und 17 Uhr in der Brunhildstraße in Höhe des

Anwesens Nr. 57 wurde ebenso beschädigt wie ein Ford Focus, der zwischen 15 und

21 Uhr in der Delpstraße, Höhe Anwesen Nr. 4 geparkt war. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Schaden von jeweils mehreren tausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Unfallfluchtermittler des Polizeireviers Weinheim

ist es wahrscheinlich, dass die unfallverursachenden Fahrzeuge deutlich sichtbar

beschädigt sind.

Zeugen werden gebeten, beim Polizeireviers Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Sandhausen: Unbekannter verursacht kilometerlange Ölspur; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Eine kilometerlange Ölspur verursachte am Sonntag ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer. Kurz nach 18 Uhr wurde das Polizeirevier Wiesloch

von einem Zeugen darüber informiert. Eine Verfolgung der Spur führte vom

Parkplatz der Petalozzischule in der Kirchstraße über die Waldstraße,

Hauptstraße, Bahnhofstraße, Leimbachstraße und die Julius-Becker-Straße bis in

den Probsterwald. Die stärksten Verschmutzungen fanden sich im Bereich

Kirchstraße/Waldstraße, wobei der Verursacher offenbar mehrfach hin- und

herfuhr.

Eine Fachfirma wurde zur Reinigung der prägnantesten und für Verkehrsteilnehmer

gefährlichsten Stellen beauftragt, die noch am frühen Sonntagabend die

Reinigungen durchführten.

Zeugen die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder mit

dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Sinsheim (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Hauptstraße ein

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Kurz vor 17 Uhr wollte ein 18-jähriger Opel-Fahrer von der Hauptstraße nach

links in die Westliche Ringstraße abbiegen, übersah dabei eine 18-jährige

VW-Fahrerin, die in Richtung Hoffenheim unterwegs war.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden mit

einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund

10.000.- Euro.