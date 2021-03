Mannheim-Hochstätt: Unfall verursacht und abgehauen – Zeugen gesucht

Mannheim-Hochstätt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagmittag ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Hochstätt und flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. Der Unbekannte war mit einem Renault Safrane in der Straße

„Kieselgrund“ in Richtung Bösfeldweg I unterwegs. Ein entgegenkommender

30-jähriger Audi-Fahrer fuhr zur Seite, um den Unbekannten passieren zu lassen.

Hierbei stieß unbekannte Renault-Fahrer sowohl gegen den Audi, als auch gegen

einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW. Es entstand dabei Sachschaden in

Höhe von rund 3.000 Euro. Anschließend gab der Fahrer des Renault Gas und fuhr

entlang der Straße „Kieselgrund“ davon. Der Fahrer des Audi sowie ein Zeuge

verfolgten das flüchtende Fahrzeug zu Fuß und konnten es im weiteren Verlauf der

Straße in einer Feuerwehreinfahrt verlassen abgestellt, auffinden und

verständigten die Polizei.

Das Fahrzeug, an dem die Heckscheibe eingeschlagen und französische Kennzeichen

angebracht waren, wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Im Zuge der weiteren

Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich verkauft

worden war.

Der Fahrer des Renault wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 170 bis 180 cm groß

Dunkle kurze Haare

Zwei Cuts in die linke Augenbraue rasiert

Osteuropäisches oder südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Renault Safrane geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Waldhof (ots) – Drei leichtverletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag im

Stadtteil Waldhof. Ein 45-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Toyota auf

der Marburger Straße in Richtung Hanauer Straße unterwegs. An der Einmündung zur

Pfungstadter Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden

28-jährigen Audi-Fahrerin, die in die Marburger Straße einbiegen wollte, und

stieß mit ihr zusammen. Dabei zogen sich die Fahrerin des Audi sowie deren beide

Mitfahrerinnen im Alter von 27 und 2 Jahren leichte Verletzungen zu. Alle drei

begaben sich in ärztliche Behandlung. Die beiden Autos waren nicht mehr

fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wir auf rund 15.000

Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Marburger Straße voll

gesperrt. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarau: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Im Stadtteil Neckarau verursachte ein unbekannter

Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Fahrradfahrerin

verletzt wurde. Die 25-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken

Radweg der Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ausfahrt eines

Lebensmittel-Discounters stand ein Pkw. Sie hielt kurz an, da dieser jedoch

keine Anstalten machte, setzte sie ihre Fahr fort. Just in diesem Moment fuhr

der Unbekannte auch los und erfasst die Radfahrerin frontal. Sie stürzte vom Rad

auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen an Arm und Bein zu. Ihr Fahrrad

verklemmte sich unter dem Auto. Der Fahrer stieg kurz auf und fragte, wie es ihr

gehe. Noch unter dem Eindruck des Geschehens stehend, entgegnete die Frau, dass

es ihr gut gehe und zog ihr Fahrrad unter dem Auto hervor. Der Unbekannte fuhr

anschließend einfach in Richtung Rheinau davon.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Mercedes älteren Baujahrs

gehandelt haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer wird wie folgt

beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt

Bart

graue Haare

Trug eine Brille

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden – Verursacher flüchtig – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Ein unbekannter Sattelzug-Fahrer verursachte am

Samstagmorgen im Stadtteil Waldhof einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 6.20 Uhr mit seinem

Sattelzug auf der Frankenthaler Straße in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe

der Zufahrt von der L 597 wollte er auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah

einen auf dieser Spur fahrenden Ford und stieß mit diesem zusammen. Anschließend

fuhr der Sattelzug einfach weiter. Der Fahrer des Ford erlitt einen Schock und

wurde zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein

Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von fast 10.000

Euro entstanden.

Nach Angabe von Zeugen soll es sich bei dem Unfallverursacher um eine

Sattelzugmaschine mit weißem oder grauem Auflieger gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.