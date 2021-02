Nur mal schnell das Auto geholt

Germersheim (ots) – Nur mal schnell das Auto aus der Werkstatt holen, war die Intention eines 22-jährigen Mannes, der am Samstag 13.02.2021 um 01 Uhr in der Posthiusstraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Den Führerschein habe er zuhause liegen lassen, gab dieser gegenüber den Beamten an. Diese konnten ihn eines Besseren belehren.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann gar keinen Führerschein hatte. Damit konfrontiert, räumte er ein, diesen gerade zu machen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Pkw-Brand beim Überbrücken

Germersheim (ots) – Beim Überbrücken geriet am Samstag 13.02.2021 gegen 18:20 Uhr ein Pkw in der Hockenheimer Straße in Germersheim in Brand. Aufgrund der Kälte musste ein 59-jähriger seinen Pkw überbrücken. Bei der Aktion fing der Pkw aus ungeklärter Ursache im Motorraum Feuer und brannte vollständig aus. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den brennenden Pkw ab.

Brand einer Garage

Kandel (ots) – Am Abend des 12.02.2021 kam es in Kandel zum einem Brand. Erste Ermittlungen ergaben, dass durch einen Anwohner Arbeiten in der Garage durchgeführt wurden und das Feuer dadurch ausgelöst wurde. Dieses griff dann auf ein dort geparktes Fahrzeug und die Garage über.

Da sich im Brandbereich mehrere brennbare Substanzen und ein größerer Gastank befanden, mussten sowohl die Bewohner des Anwesens, wie auch die des Nachbarhauses die Örtlichkeit kurzfristig verlassen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf die Wohnhäuser verhindert werden. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Landau geführt.

Verkehrsunfall durch Ablenkung

Wörth (ots) – Am Abend des 12.02.2021 gegen 20:30Uhr befuhr ein 24jähriger mit seinem PKW die Landstraße zwischen Kandel und Neupotz. Aus Unachtsamkeit kam er auf Höhe der Brücke über die B9 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Straßenbefestigung. Anschließend wurde er nach links über komplette geschleudert, wo er mit dem Brückengeländer kollidierte, sich überschlug und auf dem Dach mittig auf der Straße zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Er gab an, dass er sein Mobiltelefon in der Hand hielt und dadurch abgelenkt war.

Zwecks Bergung des Fahrzeugs und Sicherung des Brückengeländers musste die Fahrbahn in beide Richtungen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Wörth weist erneut auf die Gefahren der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt hin. Schon ein kurzer Blick auf diese kann die Aufmerksamkeit stark vermindern und zu Unfällen führen.

Autoscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots) – Diverse Gegenstände entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Fahrzeug im Maxburgring in Bellheim, nachdem sie zuvor die Autoscheibe eingeschlagen hatten. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580.

Altkleidercontainer am Hauptbahnhof aufgebrochen

Germersheim (ots) – Einen Altkleidercontainer brachen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Hauptbahnhof in Germersheim auf und entwendeten dort eingeworfene Kleidung. Wer hat verdächtige Beobachtung gemacht? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580.

Unfall verursacht und abgehauen

Lingenfeld (ots) – Einen Verkehrsunfall beobachte ein Zeuge am Freitag gegen 17:35 Uhr in der Altspeyerer Straße. Ein schwarzer Pkw, der in Richtung Römerberg fuhr, blieb in Höhe der Hausnummer 16 an einem geparkten Pkw hängen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf ein schwarzes Auto geben, dass an der rechten Seite einen frischen Streifschaden hat? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth am Rhein (ots) – Am Morgen des 12.02.2021 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem PKW die Kreisstraße 15 von Schaidt in Richtung Wörth. Aufgrund einer der Witterung unangepassten Geschwindigkeit geriet der Fahrer ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Neuburg am Rhein (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gartenstraße in Neuburg. Vermutlich aufgrund schneebedeckter Fahrbahn kam er von dieser ab und kollidierte mit einem Metallzaun, an welchem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte er sich anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen, welche einen entsprechenden Unfall im Tatzeitraum vom 11.02.2021 um 17:00Uhr bis 12.02.2021 um 08:00Uhr beobachten, oder ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden feststellen konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.