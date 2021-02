Inbrandsetzen eines Wahlplakats in Neuhofen

Neuhofen (ots) – Am Freitagabend 12.02.2021 gegen 23:45 Uhr setzte vermutlich ein einzelner Täter ein Wahlplakat des CDU-Landesverbandes an der L534 zwischen Neuhofen und Waldsee in Brand. Das Plakat war auf drei gestapelte Strohrollen aufgespannt und verbrannte komplett. Die Freiwillige Feuer löschte das Feuer umgehend.

Bereits am 05.02.2021 kam es am späten Abend zwischen Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau zum Brand eines Wahlplakates der CDU, was auf Strohrollen aufgespannt war. Hinweise zu dem Täter oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.02.2021 auf den 13.02.2021) brachen bislang unbekannte Täter in den Alldrink-Getränkemarktein. Im Innenbereich des Getränkemarktes wurden mehrere Getränkedosen aus den Regalen geworfen und der Kassenbereich nach Bargeld abgesucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

DNA-Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen hierzu laufen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Erneute Betrugsversuche am Telefon

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag und Samstag 12. und 13.02.2021, wurden mehrere Bürger von vermeintlichen Telefon-Betrügern belästigt: Zum einen waren wieder die falschen Microsoft-Mitarbeiter aktiv, die den Angerufenen einreden wollten, ihr Computer sei virenbefallen oder gehackt worden.

Zum anderen wurden erfundene Lotteriegewinne in Aussicht gestellt. Die Angerufenen erkannten jedoch allesamt recht schnell die jeweilige Betrugsmasche und beendeten die Gespräche.