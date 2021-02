Berliner Platz – 19-Jähriger mischt sich in Polizeieinsatz ein

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am späten Freitagabend des 12.02.2021 gegen 23:00 Uhr kam es am Berliner Platz zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hierbei hat sich ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein in einen laufenden Einsatz von Polizeibeamten eingemischt. Da der 19-Jährige die polizeilichen Maßnahmen störte, wurde er aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sodass nach seinem Personalausweis verlangt wurde.

Diesen händigte er jedoch nicht aus, weswegen er durchsucht werden sollte. Da der junge Mann den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiver gegenübertrat und sich gegen die Maßnahmen sperrte, wurde er gefesselt. Er sperrte sich jedoch weiterhin gegen die Durchsuchung, sodass er zu Boden gebracht werden musste.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens und der Nichtbeachtung des Platzverweises, wurde der 19-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen. Bei dem Vorfall wurde weder der 19-Jährige noch die eingesetzten Beamten verletzt. Gegen den Ludwigshafener wurde nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Fahrzeugrennen auf der Sternstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 12.02.2021 um 20:41 Uhr lieferten sich

3 hochmotorisierte Fahrzeuge über die Großpartstraße bis in die Sternstraße ein Fahrzeugrennen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Audi SQ7, einen grauen Audi A5 und ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug. Die Fahrzeuge überholten auf ihrem Weg mehrere Fahrzeuge und überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Der 35-jährige Fahrzeugführer des Audi SQ7 konnte durch die Polizei angetroffen werden. Sein Führerschein wurde einbehalten und ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Weitere Zeugenhinweise, insbesondere zu dem bislang nicht bekannten Fahrzeug, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 12.02.2021 gegen 18:00 Uhr, kam es in der Heinigstraße an der Einmündung zur Sumgaitallee in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein fuhr mit seinem Auto die Heinigstraße von dem Felix-Bowling-Center aus kommend entlang. An der Einmündung zur Sumgaitallee wollte er nach links in diese Straße abbiegen.

Aufgrund des blendenden Sonnenscheins hat der 31-Jährige die rote Ampel übersehen und fuhr los, um nach links abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 27-Jährigen aus Ludwigshafen am Rhein, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen beiden Autos kam.

Zum Glück wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. Allerdings kam es bei beiden Autos zu einem wirtschaftlichen Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung des Rotlichts und des daraus resultierenden Unfalls.

Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Zeitraum 12.02.2021 zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW Ford Galaxy in der Karpfenstraße in Ludwigshafen am Rhein am rechten Fahrbahnrand. Bei Rückkehr zu seinem PKW bemerkte er, dass der linke Außenspiegel beschädigt war und herunterhing. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort. Dieser konnte nach dem Verkehrsunfall unerkannt flüchten.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis – Kleinkind ungesichert auf dem Schoß

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt am 12.02.2021 gegen 19:51 Uhr, wurde ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen mit seinem Mercedes-Benz in der Edigheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit nicht ordnungsgemäßer Beleuchtung unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zudem konnte auf dem Schoß der Beifahrerin ein ungesichertes Kleinkind festgestellt werden. Diesbezüglich muss die Beifahrerin mit einem Bußgeld rechnen.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt am 13.02.2021 gegen 03:30 Uhr, wurde der PKW Hyundai mit seinem 20-jährigen Fahrer aus Wiesbaden in der Friesenheimer Straße in Ludwigshafen am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit nicht ordnungsgemäßer Beleuchtung unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich Auffälligkeiten, welche auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein präventiv sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit entsprechendem Bußgeld.

Kleinkraftrad entwendet

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum 09.02.2021 bis 12.02.2021 wurde ein braunes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, welches in der Seilerstraße vor dem Anwesen der Nummer 30 in Ludwigshafen am Rhein abgestellt war, durch unbekannten Täter entwendet.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum 12.02.2021, 19:00 Uhr bis 13.02.2021, 00:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein weißer VW Golf beschädigt, welcher in der Hemshofstraße in Ludwigshafen am Rhein geparkt war. Am PKW wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Breite Straße – Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am frühen Samstagabend 13.02.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in der Breiten Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Straftat durch Trunkenheit im Verkehr. Hierbei hat Zeuge beobachtet, wie ein Auto in einer Parklücke geparkt hat und ein Mann ausgestiegen ist. Dieser ist so stark schwankend zu dem dortigen Haus gelaufen, dass der Anwohner davon ausgegangen ist, dass der Mann stark betrunken ist.

Als das Haus überprüft wurde, wurde den eingesetzten Polizeibeamten von einem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann die Tür geöffnet. Im weiteren Gespräch, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Halter und Fahrer des zuvor beobachteten Autos handelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen aus Neuhofen einen Wert von 2,39 Promille.

Aufgrund dessen wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Den 61-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. Zudem wurde sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel einbehalten wurde, so dass der Mann nun zu Fuß gehen muss.