Erneut ohne Führerschein erwischt

Alzey – Mit gespielter Überraschung wollte sich ein 42-Jähriger in der

Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Alzey aus der

Affäre ziehen.

Der Mann aus Alzey hatte den Beamten von der Verkehrsdirektion Wörrstadt einen

türkischen Führerschein vorgelegt und gab vor, nicht gewusst zu haben, dass

dieser in Deutschland nicht gültig sei. Dumm nur, dass er zwei Jahre zuvor

bereits mit einer gefälschten polnischen Fahrerlaubnis aufgefallen war, als er

versucht hatte, damit bei der Führerscheinstelle eine Berufskraftfahrerlizenz zu

erlangen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mainz-Weisenau – Schlägerei, Drogenfund und Widerstand

Mainz-Weisenau – 06.02.2021, 22:35 Uhr

Am Samstagabend kam es gegen 22:35 Uhr in der Früchtstraße in Mainz-Weisenau zu

einer handfesten Auseinandersetzung. Zeugen meldeten lautes Geschrei aus dem

Nachbarhaus. Nach einem Streit kam es dort zu einer Schlägerei zwischen drei

Männern, bei dem einer der Beteiligten zu Boden ging und durch den

Rettungsdienst behandelt werden musste. Die Polizei fand nicht nur eine

demolierte Wohnung vor, sondern konnte auch verschiedene Betäubungsmittel vor

Ort auffinden. Zwecks der Entnahme einer Blutprobe wurde ein Beschuldigter auf

die Dienststelle verbracht. Dort leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand,

beleidigte die Beamten und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Nachdem der

Beschuldigte sich nach einiger Zeit wieder beruhigte, durfte er die Dienststelle

verlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren aufgrund gefährlicher

Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie Beleidigung wurden eingeleitet.

Ober-Olm – Brand einer Lagerhalle

Ober-Olm – 05.02.2021, 22:01 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 22:01 Uhr „Am Wald“ in Ober-Olm zu einem Brand

einer Lagerhalle. Zeugen meldeten das Feuer in der Lagerhalle in einem an

Mainz-Lerchenberg angrenzenden Waldstück. Die Löscharbeiten der Feuerwehr

dauerte mehrere Stunden. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Brand

glücklicherweise nicht. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden,

jedoch erscheint eine Selbstentzündung aufgrund der äußeren

Witterungsverhältnissen sowie ein technischer Defekt als unwahrscheinlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz-Weisenau – Auto gestohlen

Mainz-Weisenau – 05.02.2021, 07:00 Uhr – 05.02.2021, 16:00 Uhr

Am Freitag wurde in der Weberstraße in Mainz-Weisenau durch bislang unbekannte

Täter ein Fahrzeug gestohlen. Der 63-jährige Fahrzeughalter stellte seinen PKW

gegen 07:00 Uhr morgens in der Weberstraße ab. Als er um 16:00 Uhr am Nachmittag

zurückkehrte, konnte er seinen Audi A5 nicht mehr an der Örtlichkeit auffinden.

Da das Verkehrsüberwachungsamt das Fahrzeug auch nicht abschleppen ließ,

erstattete der Geschädigte Strafanzeige bei der Kriminalpolizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Autoscheibe eingeschlagen

Mainz-Hechtsheim – Donnerstag, 04.02.2021, 18:00 Uhr bis Freitag,

05.02.2021, 06:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlagen unbekannte Täter eine Scheibe

eines Autos ein, das in der Wilhelm-Maybach-Straße geparkt ist. Es wurde nichts

entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Matratze auf der A61

bei Gau-Bickelheim (FOTO)

Gau-Bickelheim – Am 07.02.2021 gegen 19:05 Uhr verlor ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz

nach der AS Gau-Bickelheim, eine Matratze. Mehrere nachfolgende PKW-Fahrer

kollidierten mit der Matratze, sodass zwei von diesen nicht mehr fahrbereit

waren. Verletzt wurde dabei niemand. Der Verlierer der Matratze konnte vor Ort

nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet Zeugen, die Angaben zum

genannten Unfallgeschehen oder zum Verlierer machen können, sich unter der

Rufnummer 06701/919-200 zu melden.

Mainz – Finthen – Angriff auf 39-Jährigen – gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Polizei Mainz

Mainz – Am Samstagmorgen kam es in dem Mainzer Stadtteil Finthen zu einem

Angriff, bei welchem ein 39-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 07:00 Uhr sind der Geschädigte und der spätere Täter in einem Wohnhaus im

Finther Ortskern aufeinandergetroffen. Aus bislang ungeklärten Gründen hat der

33-jährige Täter sein Opfer mit einem Werkzeug angegriffen und auf dieses

eingeschlagen. Der 39-jährige Mainzer konnte auf die Straße flüchten und erhielt

Hilfe durch Passanten.

Der Täter konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen ca. 2 Stunden nach der Tat

in einem Wiesbadener Stadtteil durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums

Wiesbaden festgenommen werden.

Das Kommissariat K 11 der Kriminaldirektion Mainz, zuständig für Kapitaldelikte,

hat die Ermittlungen übernommen.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff zum Teil erhebliche Verletzungen im

Bereich des Kopfes. Er verbleibt in stationärer Behandlung. Nach derzeitigem

Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Der 33-jährige Beschuldigte ist vorläufig festgenommen. Seine Vorführung vor dem

Ermittlungsrichter wird geprüft.

Mainz – Kontrollen zur Einhaltung der Regelungen der 15. CoBeLVO.

Mainz – Kontrollen der Maskenpflicht sowie der Abstands- und

Kontaktregelungen führten am Freitag zu einem Durchweg positiven Ergebnis.

Durch Einsatzkräfte der Polizei Mainz und des Polizeipräsidiums Einsatz,

Logistik und Technik (PP ELT) sind im Laufe des Freitags die Mainzer Innenstadt

mit dem Wochenmarkt und Teile der Mainzer Neustadt rund um den Goetheplatz und

den Bahnhof kontrolliert worden. Dabei stellten die Polizisten eine sehr hohe

Akzeptanz der geltenden Regelungen fest. Trotz zahlreicher Menschen auf dem

Wochenmarkt im Bereich der Domplätze und vielen Personen auf dem Goetheplatz

wurden die Abstandsregelungen eingehalten. Konsequent auch die durchgängige

Nutzung qualifizierter Masken (FFP2, OP-Masken) im gesamten Stadtgebiet. Dies

sei im Vergleich mit anderen Gebieten in Rheinland-Pfalz auffällig, so die

landesweit agierenden Einsatzkräfte des PP ELT. Selbst einzelne Personen, welche

im Bereich des Hauptbahnhofs Kaffee tranken und dazu ihre Maske kurzzeitig und

erlaubt nicht trugen, hatten diese griffbereit und begrüßten, wie alle

angesprochenen Personen, die Kontrollen und die Anwesenheit der Polizei.

Angesprochen wurden ca. 50 Personen.

Der Polizei Mainz ist durchaus bewusst, dass die Anwesenheit von Einsatzkräften

die Einhaltung bestehender Regelungen befördert und appelliert daher an die

Mainzer um deren Beachtung auch ohne die Befürchtung einer Kontrolle. #gemeinsamgegenCorona

Diebstahl eines Kunstdrucks

Nierstein

Zu dem Diebstahl eines Kunstdrucks kam es am 07.02.2021 in der Rheinstraße in Nierstein. Bislang noch unbekannte Täter montierten mit eigens dafür mitgebrachtem Werkzeug einen mittels Plexiglashalterung an der Hauswand zur Straße hin angebrachten Kunstdruck ab und entwendeten diesen. An der Hauswand wurden keinerlei Schäden verursacht. Der Kunstdruck hat die Maße 180x 150cm. Der entstandene Schaden beträgt circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Brandmelder löste durch verbranntes Essen auf dem Herd aus

Oppenheim

Am 07.02.2021, gegen 14:45 Uhr, wird der Feuerwehr das Auslösen eines Brandmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Koch-Straße in Oppenheim gemeldet. Da sich die Bewohner nicht in der Wohnung befanden, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet. Es wurde festgestellt, dass der Brandmelder durch Rauch in der Wohnung auslöste. Das Essen auf dem angelassenen Herd wurde vergessen und verbrannte. Die Feuerwehr löschte das Essen. Es kam zu keinem Gebäudeschaden.

Verkehrsunfallflucht zwischen Mommenheim und Nierstein-Schwabsburg

Nierstein/Mommenheim

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 13:00 Uhr stellt der Eigentümer eines Schrebergartens, der sich an der Kreisstrasse zwischen Schwabsburg und Mommenheim befindet, eine Verkehrsunfallflucht fest. Augenscheinlich kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der von Mommenheim in Rtg. Schwabsburg unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Schrebergarten zum Stehen. Hierbei beschädigte er den Zaun, mehrere Umrandungssteine, sowie mehrere Bäume in dem betreffenden Garten. Der Verursacher unterließ es, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass der Fahrer nicht eigenständig mit seinem Fahrzeug aus dem Garten wieder herausfahren konnte, sondern hierbei Unterstützung gebraucht hat. Weiterhin konnten mehrere Fahrzeugteile, die auf das Fahrzeug schließen lassen, in dem Garten aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt entstand an dem Schrebergarten ein Schaden in etwa vierstelliger Höhe. Zeugen oder auch der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Oppenheim

In mehreren Ortschaften der VG Rhein-Selz kam es vermutlich in der Nacht von Freitag, 05.02.21 auf Samstag, 06.02.21 zu Sachbeschädigungen an unzähligen Wahlplakaten. Die Plakate wurden mit Aufklebern in Maskenform und Sprechblasen mit Bezug zu Corona beklebt und dadurch beschädigt. Betroffen waren parteienübergreifend Plakate, die leicht zu erreichen waren und die Gesichter von Politikern zeigten. Es bleibt festzustellen, dass es hierbei um Straftaten handelt.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen am Rhein, Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost

Am Sonntag, 07.02.2021, wird von Beamten der PI Bingen ein auffällig fahrender Toyota einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle können am 24-jährigen Fahrer Anzeichen auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Nachdem ein Vortest den Verdacht bestätigt, wird dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Bingen am Rhein, Stefan-George-Straße

Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 00:10 Uhr, wird bei der Kontrolle eines 45-jährigen BMW-Fahrers Atemalkohol in einer Höhe von 0,38 mg/l (entspricht 0,76 Promille) festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt verhindert.

Geldbörsendiebstahl aus Einkaufswagen

Gensingen, Am Kieselberg

Freitag, 05.02.2021, ca. 15:30 Uhr: Die 38-jährige Geschädigte erledigt ihre Einkäufe im LIDL-Markt Gensingen. Ihre Geldbörse bewahrt sie hierbei in ihrer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche auf. Offenbar in einem Moment der Unaufmerksamkeit kann die Geldbörse gestohlen werden. Täterhinweise werden an die Polizei Bingen erbeten. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass gerade auf diese Weise aufbewahrte Geldbörsen die Begierde von zum Teil professionell agierenden Tätern wecken.

Betrunkener Mofa-Fahrer

Bingen

Von Zeugen wird der Polizei am 05.02.2021, gegen 16:45 Uhr, ein augenscheinlich erheblich betrunkener Rollerfahrer gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle wird dies bestätigt. Ein Atemalkoholtest des 63-jährigen Beschuldigten ergibt einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutprobe wird entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gescheiterter Einbruch in Paket-Shop

Bingen am Rhein, Vorstadt

In der Nacht von Freitag, 05.02.2021 auf Samstag, 06.02.2021, gegen 01:30 Uhr, wird von einem Zeugen ein versuchter Einbruch in einen Paket Shop mit Lotto-Annahmestelle in der Binger Vorstadt beobachtet. Auf Grund der detaillierten Hinweise des sehr umsichtig agierenden Zeugen kann ein Tatverdächtiger ermittelt werden.