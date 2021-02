Verkehrsunfall, PKW überschlagen

Daubach

Am 08.02.2021 gegen 17.30 Uhr befährt der 31jährige Fahrer eines PKW Mazda die K23 aus Richtung Daubach kommend in Fahrtrichtung Bockenau. In einer Rechtskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und fährt nach rechts die Böschung hinauf, wo sich das Fahrzeug dann überschlägt und auf dem Dach zum Liegen kommt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an dem älteren PKW dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

PKW überschlägt sich – Fahrer bleibt unverletzt

Bennhausen

Am Montag, den 08.02.2021, befährt ein 39-Jähriger mit seinem PKW die L397 von Weitersweiler in Richtung Bennhausen, als er gegen 15:10 Uhr in einer Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn abkommt. Der PKW überschlägt sich, der Fahrer bleibt jedoch unverletzt, am PKW entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B47

Einselthum

Am Montag, den 08.02.2021, ereignete sich auf der B47 in Höhe von Einselthum ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 36-Jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die B47 in Richtung Harxheim. Beim Abbiegen in die Landstraße nach Einselthum missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs. Es kam zum Zusammenstoß, die Fahrerin des anderen PKW wurde leicht verletzt, an beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall aufgrund von winterglatter Fahrbahn

Kirchheimbolanden

Am Montag, dem 08.02.2021, ereignete sich um 13:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B47 an der Abfahrt nach Dreisen. Eine 52-Jährige verlor beim Abbiegen aufgrund der Glätte die Kontrolle über ihren PKW, rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte ungebremst mit dem PKW einer weiteren Frau. Da die Verursacherin nicht angeschnallt war, wurde sie aus dem Fenster geschleudert und erlitt in Folge dessen schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Beide PKW erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B47 zeitweilig gesperrt werden.

Schwerer Verkehrsunfall – Bus kollidiert mit Pkw

K51, zw. Rüdesheim und Roxheim

Am Montagabend kam es gegen 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K51 zwischen Rüdesheim und Roxheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte hierbei kurz vor Roxheim ein Linienbus mit einem Pkw. Die drei Insassen des Pkw, ein Ehepaar mit ihrem Kleinkind (zwei Jahre alt), wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Pkw eingeklemmt und schwerstverletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock, sein einziger Fahrgast blieb unverletzt. Die K51 wird in diesem Bereich noch längere Zeit voll gesperrt bleiben. Zur Unfallzeit herrschten auf der Strecke winterliche Straßenverhältnisse. Es wird nachberichtet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Kirchheimbolanden

In der Nacht von Samstag, den 06.02.2021 auf Sonntag den 07.02.2021 kam es in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden zu einer Sachbeschädigung an einer Mercedes S-Klasse.

Der Geschädigte parkte hierbei sein Fahrzeug gegen 17:00 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift ab. Bei Rückkehr zu seinem PKW stellte er fest, dass die Motorhaube seines PKW mittels einem unbekanntem Gegenstand erheblich beschädigt wurde. Des weiteren wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Anlässlich des Schadensbildes kann ein Verkehrsunfall als Ursache der Beschädigung ausgeschlossen werden. Es wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen bislang unbekannte(n) Täter gefertigt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchheimbolanden

Im Zeitraum vom 06.02.21 17:00 Uhr – 07.02.21 10:00 Uhr kam es in der Kerzenheimer Str. in 67304 Eisenberg (Pfalz) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges der Geschädigten. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Verkehrsunfallflucht; Zeugenhinweise erbeten

Gemarkung Bruschied, L182

Am Freitagabend, den 05.02.2021 gegen 17:50 Uhr kam es in der Gemarkung Bruschied auf der L182 zwischen Hahnenbach und Rudolfshaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 33-jährige Skoda-Fahrer befuhr die L182 aus Richtung Hahnenbach kommend, als ihm ein LKW mit Anhänger in einer Rechtskurve, kurz vor der Birkenmühle entgegenkam. Da der Anhänger zum Teil auf die Gegenspur geriet, musste der 33-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß der Skoda-Fahrer mit dem rechten Vorderreifen gegen den erhöhten Bordstein und trug einen Plattfuß davon. Das LKW-Gespann fuhr daraufhin ohne anzuhalten weiter in Richtung Hahnenbach. Einem hinter dem LKW-Anhänger befindlichen Zeugen war es gelungen, das bulgarische Kennzeichen abzulesen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.